https://sputnikarabic.ae/20221024/لافروف-يؤكد-أن-مسألة-إعداد-نظام-كييف-لاستفزاز-بـالقنبلة-القذرة-سيناقش-في-مجلس-الأمن-خلال-أيام-1069422436.html

لافروف يؤكد أن إعداد نظام كييف لاستفزاز بـ"القنبلة القذرة" ستتم إثارتها في مجلس الأمن خلال أيام

لافروف يؤكد أن إعداد نظام كييف لاستفزاز بـ"القنبلة القذرة" ستتم إثارتها في مجلس الأمن خلال أيام

أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن مسألة إعداد نظام كييف لاستفزاز باستخدام "القنبلة القذرة" ستتم مناقشتها في مجلس الأمن الدولي في الأيام... 24.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-24T15:28+0000

2022-10-24T15:28+0000

2022-10-24T16:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وبيّن لافروف أن وزارة الدفاع الروسية ستجري اتصالات إضافية بشأن المعلومات حول "القنبلة (الأوكرانية) القذرة".وعلّق لافروف على رفض الغرب حقيقة أن يكون نظام كييف يحاول تصنيع "القنبلة القذرة"، بقوله: هذا ليس حديثا جديا!وتابع لافروف: "تم نقل معلومات مفصلة تشير إلى تلك المؤسسات من خلال وزير الدفاع (الروسي) في اتصالات مع زملائه من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وتركيا".وبيّن لافروف أنه "يتم التخطيط لمزيد من الاتصالات من خلال إداراتنا العسكرية. ويمكنني أن أقول أيضا إن هذه المسألة ستناقش أيضا في مجلس الأمن الدولي اليوم أو غدا".وقال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، في إفادة صحفية، إنه عندما تفجر أوكرانيا "قنبلة قذرة"، ستنتشر النظائر المشعة في الغلاف الجوي إلى مدى يصل إلى 1500 كيلومتر ويمكن أن تغطي بولندا.وبيّن كيريلوف أنه إذا فجرت أوكرانيا عبوة ناسفة إشعاعية، "سيتم تسجيل وجود نظائر مشعة في الهواء بواسطة محطات نظام المراقبة الدولي (MSM) على مسافة تصل إلى 1500 كيلومتر".وفي وقت سابق، أعرب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول، عن قلقه لوزراء دفاع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا، بشأن احتمال استخدام كييف "قنبلة قذرة" (أسلحة نووية منخفضة القوة)، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20221024/الدفاع-الروسية-تحذر-من-أن-النظائر-المشعة-لاستفزاز-القنبلة-القذرة-تصل-لـ1500-كيلومتر-وتغطي-بولندا--1069409361.html

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