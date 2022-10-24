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وزير الخارجية السعودي يترأس وفد المملكة في القمة العربية
وزير الخارجية السعودي يترأس وفد المملكة في القمة العربية
وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بإنابة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان لرئاسة وفد بلاده في القمة العربية في الجزائر، بعد تعذر حضور ولي العهد... 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T06:51+0000
2022-10-24T06:51+0000
أخبار السعودية اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن الديوان الملكي، يوم الأحد، حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ".وقال البيان إن الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه بإنابة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برئاسة وفد المملكة في القمة العربية، إلا أن الفريق الطبي في العيادات الملكية أوصى بتجنب ابن سلمان السفر بالطائرة لمسافات طويلة دون توقف.وعزا الفريق الطبي ذلك لتجنب رضح الأذن الضغطي والتأثير على الأذن الوسطى.وأوضح الأطباء أن هذا الوضع يتعذر معه سفر ولي العهد السعودي إلى الجزائر الشقيقة، مع الأخذ في الاعتبار طول مدة الرحلة في الذهاب والعودة خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة.وعلى خلفية ذلك، وجه الملك سلمان بإنابة وزير الخارجية لرئاسة وفد السعودية في هذه القمة.وأكد البيان على وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ودعمها لكل ما من شأنه نجاح القمة.
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أخبار السعودية اليوم, القمة العربية
أخبار السعودية اليوم, القمة العربية

وزير الخارجية السعودي يترأس وفد المملكة في القمة العربية

06:51 GMT 24.10.2022
© AFP 2022 / THOMAS KIENZLEوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
© AFP 2022 / THOMAS KIENZLE
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وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بإنابة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان لرئاسة وفد بلاده في القمة العربية في الجزائر، بعد تعذر حضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لأسباب صحية.
جاء هذا في بيان صادر عن الديوان الملكي، يوم الأحد، حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ".
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وقال البيان إن الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه بإنابة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برئاسة وفد المملكة في القمة العربية، إلا أن الفريق الطبي في العيادات الملكية أوصى بتجنب ابن سلمان السفر بالطائرة لمسافات طويلة دون توقف.
وعزا الفريق الطبي ذلك لتجنب رضح الأذن الضغطي والتأثير على الأذن الوسطى.
وأوضح الأطباء أن هذا الوضع يتعذر معه سفر ولي العهد السعودي إلى الجزائر الشقيقة، مع الأخذ في الاعتبار طول مدة الرحلة في الذهاب والعودة خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة.
وعلى خلفية ذلك، وجه الملك سلمان بإنابة وزير الخارجية لرئاسة وفد السعودية في هذه القمة.
وأكد البيان على وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ودعمها لكل ما من شأنه نجاح القمة.
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