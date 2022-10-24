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موسكو تطالب كييف بوقف الإجراءات الاستفزازية لإعداد "القنبلة القذرة"
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221024/-روسيا-ترسل-رسالة-إلى-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-بشأن-تخطيط-كييف-لاستفزاز-بـالقنبلة-القذرة-1069425280.html
روسيا ترسل رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تخطيط كييف لاستفزاز بـ"القنبلة القذرة"
روسيا ترسل رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تخطيط كييف لاستفزاز بـ"القنبلة القذرة"
أكد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا سترسل رسالة في وقت لاحق يوم الاثنين، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تتعلق... 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T16:11+0000
2022-10-24T16:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوليانسكي في تغريدة شاركها على "تويتر": "سنرسل رسالة إلى أنطونيو غوتيريش بشأن هذه المسألة في وقت لاحق اليوم".وبدوره، أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن مسألة إعداد نظام كييف لاستفزاز باستخدام "القنبلة القذرة" ستتم مناقشتها في مجلس الأمن الدولي في الأيام المقبلة.وأكد لافروف أن وزارة الدفاع الروسية ستجري اتصالات إضافية بشأن المعلومات حول "القنبلة (الأوكرانية) القذرة".وعلّق لافروف على رفض الغرب حقيقة أن يكون نظام كييف يحاول تصنيع "القنبلة القذرة"، بقوله: إن هذا النفي لا أساس له.وقال لافروف: "بالنسبة لمعلوماتنا والمعلومات التي تلقيناها والتي يمكن الاعتماد عليها بشكل كاف، فإن استفزازا باستخدام قنبلة نووية سيتم التخطيط له في أوكرانيا".وتابع لافروف: "تم نقل معلومات مفصلة تشير إلى تلك المؤسسات من خلال وزير الدفاع (الروسي) في اتصالات مع زملائه من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا العظمى وتركيا".وبيّن لافروف أنه "يتم التخطيط لمزيد من الاتصالات من خلال إداراتنا العسكرية. ويمكنني أن أقول أيضا إن هذه المسألة ستناقش أيضا في مجلس الأمن الدولي اليوم أو غدا".وفي وقت سابق، أعرب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول، عن قلقه لوزراء دفاع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا، بشأن احتمال استخدام كييف "قنبلة قذرة" (أسلحة نووية منخفضة القوة)، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20221024/لافروف-يؤكد-أن-مسألة-إعداد-نظام-كييف-لاستفزاز-بـالقنبلة-القذرة-سيناقش-في-مجلس-الأمن-خلال-أيام-1069422436.html
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روسيا ترسل رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تخطيط كييف لاستفزاز بـ"القنبلة القذرة"

16:11 GMT 24.10.2022 (تم التحديث: 16:20 GMT 24.10.2022)
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
© Sputnik . wasim suliman
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أكد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا سترسل رسالة في وقت لاحق يوم الاثنين، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تتعلق بالاستفزاز الوشيك الذي يعمل نظام كييف على تنفيذه باستخدام "قنبلة قذرة".
وقال بوليانسكي في تغريدة شاركها على "تويتر": "سنرسل رسالة إلى أنطونيو غوتيريش بشأن هذه المسألة في وقت لاحق اليوم".
وبدوره، أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن مسألة إعداد نظام كييف لاستفزاز باستخدام "القنبلة القذرة" ستتم مناقشتها في مجلس الأمن الدولي في الأيام المقبلة.
وأكد لافروف أن وزارة الدفاع الروسية ستجري اتصالات إضافية بشأن المعلومات حول "القنبلة (الأوكرانية) القذرة".
وعلّق لافروف على رفض الغرب حقيقة أن يكون نظام كييف يحاول تصنيع "القنبلة القذرة"، بقوله: إن هذا النفي لا أساس له.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف يؤكد أن إعداد نظام كييف لاستفزاز بـ"القنبلة القذرة" ستتم إثارتها في مجلس الأمن خلال أيام
15:28 GMT
وقال لافروف: "بالنسبة لمعلوماتنا والمعلومات التي تلقيناها والتي يمكن الاعتماد عليها بشكل كاف، فإن استفزازا باستخدام قنبلة نووية سيتم التخطيط له في أوكرانيا".
وتابع لافروف: "تم نقل معلومات مفصلة تشير إلى تلك المؤسسات من خلال وزير الدفاع (الروسي) في اتصالات مع زملائه من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا العظمى وتركيا".
وبيّن لافروف أنه "يتم التخطيط لمزيد من الاتصالات من خلال إداراتنا العسكرية. ويمكنني أن أقول أيضا إن هذه المسألة ستناقش أيضا في مجلس الأمن الدولي اليوم أو غدا".
وفي وقت سابق، أعرب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول، عن قلقه لوزراء دفاع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا، بشأن احتمال استخدام كييف "قنبلة قذرة" (أسلحة نووية منخفضة القوة)، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
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