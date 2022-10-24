https://sputnikarabic.ae/20221024/-روسيا-ترسل-رسالة-إلى-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-بشأن-تخطيط-كييف-لاستفزاز-بـالقنبلة-القذرة-1069425280.html

روسيا ترسل رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تخطيط كييف لاستفزاز بـ"القنبلة القذرة"

روسيا ترسل رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تخطيط كييف لاستفزاز بـ"القنبلة القذرة"

أكد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا سترسل رسالة في وقت لاحق يوم الاثنين، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تتعلق... 24.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-24T16:11+0000

2022-10-24T16:11+0000

2022-10-24T16:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال بوليانسكي في تغريدة شاركها على "تويتر": "سنرسل رسالة إلى أنطونيو غوتيريش بشأن هذه المسألة في وقت لاحق اليوم".وبدوره، أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن مسألة إعداد نظام كييف لاستفزاز باستخدام "القنبلة القذرة" ستتم مناقشتها في مجلس الأمن الدولي في الأيام المقبلة.وأكد لافروف أن وزارة الدفاع الروسية ستجري اتصالات إضافية بشأن المعلومات حول "القنبلة (الأوكرانية) القذرة".وعلّق لافروف على رفض الغرب حقيقة أن يكون نظام كييف يحاول تصنيع "القنبلة القذرة"، بقوله: إن هذا النفي لا أساس له.وقال لافروف: "بالنسبة لمعلوماتنا والمعلومات التي تلقيناها والتي يمكن الاعتماد عليها بشكل كاف، فإن استفزازا باستخدام قنبلة نووية سيتم التخطيط له في أوكرانيا".وتابع لافروف: "تم نقل معلومات مفصلة تشير إلى تلك المؤسسات من خلال وزير الدفاع (الروسي) في اتصالات مع زملائه من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا العظمى وتركيا".وبيّن لافروف أنه "يتم التخطيط لمزيد من الاتصالات من خلال إداراتنا العسكرية. ويمكنني أن أقول أيضا إن هذه المسألة ستناقش أيضا في مجلس الأمن الدولي اليوم أو غدا".وفي وقت سابق، أعرب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول، عن قلقه لوزراء دفاع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا، بشأن احتمال استخدام كييف "قنبلة قذرة" (أسلحة نووية منخفضة القوة)، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20221024/لافروف-يؤكد-أن-مسألة-إعداد-نظام-كييف-لاستفزاز-بـالقنبلة-القذرة-سيناقش-في-مجلس-الأمن-خلال-أيام-1069422436.html

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