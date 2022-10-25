https://sputnikarabic.ae/20221025/انطلاق-محادثات-السلام-الإثيوبية-في-جنوب-أفريقيا-1069474759.html
انطلاق محادثات السلام الإثيوبية في جنوب أفريقيا
انطلاق محادثات السلام الإثيوبية في جنوب أفريقيا
انطلقت اليوم الثلاثاء في جنوب أفريقيا أول محادثات سلام رسمية بين الأطراف المتحاربة في الصراع الوحشي المتواصل منذ عامين في إقليم تيغراي الإثيوبي. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T17:25+0000
2022-10-25T17:25+0000
2022-10-25T17:25+0000
أخبار إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
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تأتي المحادثات التي يقودها الاتحاد الأفريقي في مدينة بريتوريا في أعقاب تصاعد عنيف في القتال خلال الأسابيع الأخيرة الأمر الذي أثار قلق المجتمع الدولي، والمخاوف بشأن المدنيين المحاصرين في تبادل إطلاق النار.وقال فينسينت ماجوينيا المتحدث باسم رئيس جنوب أفريقيا للصحفيين إنهم "اجتمعوا للتوصل لحل سلمي ودائم للصراع المدمر"، مضيفا أن المحادثات ستتواصل حتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول.وعبر عن أمل جنوب أفريقيا في "أن تمضي المحادثات بشكل بناء وأن تسفر عن نتائج ناجحة تقود إلى السلام لجميع أفراد الشعب في الدولة الشقيقة".انطلق الحوار بين المفاوضين من حكومة رئيس الوزراء الإثيوبية آبي أحمد والسلطات الإقليمية في تيغري المنكوبة بالحرب منذ ما يقرب من شهرين منذ استئناف القتال، ما أدى إلى انهيار الهدنة التي استمرت خمسة أشهر.وتقاتل الحكومة الإثيوبية وحلفاؤها قوات تحرير تيغراي بشكل متقطع منذ أواخر عام 2020، وتسبب العنف في مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين، ويواجه مئات الآلاف مجاعة محتملة في الوقت الحالي.
https://sputnikarabic.ae/20221022/واشنطن-ترحب-بمحادثات-السلام-بين-الحكومة-الإثيوبية-وجبهة-تيغراي-الاثنين-1069334595.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي
أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي
انطلاق محادثات السلام الإثيوبية في جنوب أفريقيا
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انطلقت اليوم الثلاثاء في جنوب أفريقيا أول محادثات سلام رسمية بين الأطراف المتحاربة في الصراع الوحشي المتواصل منذ عامين في إقليم تيغراي الإثيوبي.
تأتي المحادثات التي يقودها الاتحاد الأفريقي في مدينة بريتوريا في أعقاب تصاعد عنيف في القتال خلال الأسابيع الأخيرة الأمر الذي أثار قلق المجتمع الدولي، والمخاوف بشأن المدنيين المحاصرين في تبادل إطلاق النار.
وقال فينسينت ماجوينيا المتحدث باسم رئيس جنوب أفريقيا للصحفيين إنهم "اجتمعوا للتوصل لحل سلمي ودائم للصراع المدمر"، مضيفا أن المحادثات ستتواصل حتى
30 أكتوبر/ تشرين الأول.
وعبر عن أمل جنوب أفريقيا في "أن تمضي المحادثات بشكل بناء وأن تسفر عن نتائج ناجحة تقود إلى السلام لجميع أفراد الشعب في الدولة الشقيقة".
انطلق الحوار بين المفاوضين من حكومة رئيس الوزراء الإثيوبية آبي أحمد والسلطات الإقليمية في تيغري المنكوبة بالحرب منذ ما يقرب من شهرين منذ استئناف القتال، ما أدى إلى انهيار الهدنة التي استمرت خمسة أشهر.
وتقاتل الحكومة الإثيوبية وحلفاؤها قوات تحرير تيغراي بشكل متقطع منذ أواخر عام 2020، وتسبب العنف في مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين، ويواجه مئات الآلاف مجاعة محتملة في الوقت الحالي.