https://sputnikarabic.ae/20221024/وفد-تيغراي-يصل-إلى-جنوب-أفريقيا-للمشاركة-في-محادثات-السلام--1069397226.html

وفد تيغراي يصل إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في محادثات السلام

وفد تيغراي يصل إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في محادثات السلام

قال قادة التمرد في إقليم تيغراي الإثيوبي إن مفاوضيهم وصلوا إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في محادثات السلام مع الحكومة الفيدرالية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. 24.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-24T08:18+0000

2022-10-24T08:18+0000

2022-10-24T08:18+0000

أخبار إثيوبيا

العمليات العسكرية في تيغراي

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تم الإعلان عن أن المفاوضات ستبدأ اليوم الاثنين، إثر تصاعد القتال في شمال إثيوبيا خلال الأسابيع الأخيرة، الأمر الذي أثار قلق المجتمع الدولي.وتهدف المفاوضات إلى إيجاد حل سلمي للحرب الوحشية التي استمرت عامين في البلاد.قالت الحكومة الإثيوبية أيضا إنها ستشارك في مفاوضات السلام في الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط الدبلوماسية لإنهاء الحرب في ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.وأعلن كنديا جبريهيوت، المتحدث باسم السلطات المتمردة، في بيان، وصول الوفد إلى جنوب أفريقيا في وقت متأخر يوم الأحد.وقال: "نضغط من أجل وقف فوري للأعمال العدائية، والوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية وانسحاب القوات الإريترية. لا يمكن أن يكون الحل عسكريا!".ولم يعرف على الفور إذا ما كان وفد الحكومة الإثيوبية قد وصل. واندلع القتال مجددا في أغسطس/ آب، ما أدى إلى انهيار هدنة مدتها 5 أشهر.وتقاتل الحكومة الإثيوبية وحلفاؤها قوات تحرير تيغراي بشكل متقطع منذ أواخر عام 2020، وتسبب العنف في مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين، ويواجه مئات الآلاف مجاعة محتملة في الوقت الحالي.

https://sputnikarabic.ae/20221018/الحكومة-الإثيوبية-تسيطر-على-3-قرى-في-إقليم-تيغراي-دون-قتال-1069190164.html

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سبوتنيك عربي

أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي