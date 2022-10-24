عربي
https://sputnikarabic.ae/20221024/وفد-تيغراي-يصل-إلى-جنوب-أفريقيا-للمشاركة-في-محادثات-السلام--1069397226.html
وفد تيغراي يصل إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في محادثات السلام
وفد تيغراي يصل إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في محادثات السلام
قال قادة التمرد في إقليم تيغراي الإثيوبي إن مفاوضيهم وصلوا إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في محادثات السلام مع الحكومة الفيدرالية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T08:18+0000
2022-10-24T08:18+0000
أخبار إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050687416_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_051774412271457252004b017c5692bf.jpg
تم الإعلان عن أن المفاوضات ستبدأ اليوم الاثنين، إثر تصاعد القتال في شمال إثيوبيا خلال الأسابيع الأخيرة، الأمر الذي أثار قلق المجتمع الدولي.وتهدف المفاوضات إلى إيجاد حل سلمي للحرب الوحشية التي استمرت عامين في البلاد.قالت الحكومة الإثيوبية أيضا إنها ستشارك في مفاوضات السلام في الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط الدبلوماسية لإنهاء الحرب في ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.وأعلن كنديا جبريهيوت، المتحدث باسم السلطات المتمردة، في بيان، وصول الوفد إلى جنوب أفريقيا في وقت متأخر يوم الأحد.وقال: "نضغط من أجل وقف فوري للأعمال العدائية، والوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية وانسحاب القوات الإريترية. لا يمكن أن يكون الحل عسكريا!".ولم يعرف على الفور إذا ما كان وفد الحكومة الإثيوبية قد وصل. واندلع القتال مجددا في أغسطس/ آب، ما أدى إلى انهيار هدنة مدتها 5 أشهر.وتقاتل الحكومة الإثيوبية وحلفاؤها قوات تحرير تيغراي بشكل متقطع منذ أواخر عام 2020، وتسبب العنف في مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين، ويواجه مئات الآلاف مجاعة محتملة في الوقت الحالي.
https://sputnikarabic.ae/20221018/الحكومة-الإثيوبية-تسيطر-على-3-قرى-في-إقليم-تيغراي-دون-قتال-1069190164.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050687416_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0e062f73aab7b6c3a04ae46fcc0cfa44.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي
أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي

وفد تيغراي يصل إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في محادثات السلام

08:18 GMT 24.10.2022
© AFP 2022 / EDUARDO SOTERASقوات تيغراي، إثيوبيا 11 ديسمبر 2020
قوات تيغراي، إثيوبيا 11 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
© AFP 2022 / EDUARDO SOTERAS
تابعنا عبرTelegram
قال قادة التمرد في إقليم تيغراي الإثيوبي إن مفاوضيهم وصلوا إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في محادثات السلام مع الحكومة الفيدرالية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
تم الإعلان عن أن المفاوضات ستبدأ اليوم الاثنين، إثر تصاعد القتال في شمال إثيوبيا خلال الأسابيع الأخيرة، الأمر الذي أثار قلق المجتمع الدولي.
قوات جبهة تيغراي في إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
الحكومة الإثيوبية تسيطر على 3 قرى في إقليم تيغراي دون قتال
18 أكتوبر, 13:03 GMT
وتهدف المفاوضات إلى إيجاد حل سلمي للحرب الوحشية التي استمرت عامين في البلاد.
قالت الحكومة الإثيوبية أيضا إنها ستشارك في مفاوضات السلام في الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط الدبلوماسية لإنهاء الحرب في ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.
وأعلن كنديا جبريهيوت، المتحدث باسم السلطات المتمردة، في بيان، وصول الوفد إلى جنوب أفريقيا في وقت متأخر يوم الأحد.
وقال: "نضغط من أجل وقف فوري للأعمال العدائية، والوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية وانسحاب القوات الإريترية. لا يمكن أن يكون الحل عسكريا!".
ولم يعرف على الفور إذا ما كان وفد الحكومة الإثيوبية قد وصل. واندلع القتال مجددا في أغسطس/ آب، ما أدى إلى انهيار هدنة مدتها 5 أشهر.
وتقاتل الحكومة الإثيوبية وحلفاؤها قوات تحرير تيغراي بشكل متقطع منذ أواخر عام 2020، وتسبب العنف في مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين، ويواجه مئات الآلاف مجاعة محتملة في الوقت الحالي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала