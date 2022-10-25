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https://sputnikarabic.ae/20221025/بوتين-يعلن-استعداده-للنظر-في-بيع-سفن-ومروحيات-للقوات-البحرية-في-غينيا-بيساو-1069471947.html
بوتين يعلن استعداده للنظر في بيع سفن ومروحيات للقوات البحرية في غينيا بيساو
بوتين يعلن استعداده للنظر في بيع سفن ومروحيات للقوات البحرية في غينيا بيساو
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إنه مستعد للنظر في مقترح رئيس غينيا بيساو، أومارو شيسوكو إمبالو لبيع هذا البلد سفن وطائرات هليكوبتر روسية. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T16:00+0000
2022-10-25T16:00+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وأشار شيسوكو إمبالو خلال محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن جمهوريته مهتمة بالفرقاطات الروسية لتجهيز البحرية الوطنية.وقال الرئيس الروسي: "جيد، سنناقش كل هذا".وأضاف شيسوكو إمبالو "ربما تكون روسيا قادرة على تزويدنا بمثل هذه السفن، وبعد ذلك سنرى كيف يمكننا دفع ثمن هذه الفرقاطات. يمكننا أيضا أن نطلب طائرات هليكوبتر".وأعرب شيسوكو إمبالو، عن أمله في استئناف الحوار بين روسيا وأوكرانيا، قائلا: "نعتقد ونأمل في أن نكون قادرين على إيجاد طريقة حتى نتمكن من إعادة الحوار بين الدولتين الشقيقتين".وتابع شيسوكو إمبالو: "من المهم للغاية أن يخبرنا بوتين بما يمكنه فعله لحل هذا النزاع، موقف إفريقيا في هذا السياق يظهر أن ما تقدمه روسيا للعالم مهم للغاية".وأشار شيسوكو إمبالو إلى أنه يتطلع إلى مناقشة القضايا الأمنية في غرب إفريقيا، لأن روسيا وغينيا بيساو شريكان.
https://sputnikarabic.ae/20221020/بوتين-يتفقد-أحد-المراكز-التدريبية-العسكرية-في-المنطقة-الغربية-1069284066.html
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روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين يعلن استعداده للنظر في بيع سفن ومروحيات للقوات البحرية في غينيا بيساو

16:00 GMT 25.10.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يلتقي بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثان، في أستانا على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "CICA" .
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يلتقي بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثان، في أستانا على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا CICA . - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إنه مستعد للنظر في مقترح رئيس غينيا بيساو، أومارو شيسوكو إمبالو لبيع هذا البلد سفن وطائرات هليكوبتر روسية.
وأشار شيسوكو إمبالو خلال محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن جمهوريته مهتمة بالفرقاطات الروسية لتجهيز البحرية الوطنية.
وقال الرئيس الروسي: "جيد، سنناقش كل هذا".
وأضاف شيسوكو إمبالو "ربما تكون روسيا قادرة على تزويدنا بمثل هذه السفن، وبعد ذلك سنرى كيف يمكننا دفع ثمن هذه الفرقاطات. يمكننا أيضا أن نطلب طائرات هليكوبتر".
وأعرب شيسوكو إمبالو، عن أمله في استئناف الحوار بين روسيا وأوكرانيا، قائلا: "نعتقد ونأمل في أن نكون قادرين على إيجاد طريقة حتى نتمكن من إعادة الحوار بين الدولتين الشقيقتين".
وتابع شيسوكو إمبالو: "من المهم للغاية أن يخبرنا بوتين بما يمكنه فعله لحل هذا النزاع، موقف إفريقيا في هذا السياق يظهر أن ما تقدمه روسيا للعالم مهم للغاية".
الرئيس فلاديمير بوتين يحي حرس الشرف بعد انتهاء العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يتفقد أحد المراكز التدريبية في المنطقة العسكرية الغربية
20 أكتوبر, 15:11 GMT
وأشار شيسوكو إمبالو إلى أنه يتطلع إلى مناقشة القضايا الأمنية في غرب إفريقيا، لأن روسيا وغينيا بيساو شريكان.
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