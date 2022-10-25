https://sputnikarabic.ae/20221025/بيسكوف-يقول-إن-إنكار-خطط-كييف-لصنع-قنبلة-قذرة-نهج-غير-مسموح-به-1069450863.html
بيسكوف يقول إن إنكار خطط كييف لصنع "قنبلة قذرة" نهج غير مقبول
بيسكوف يقول إن إنكار خطط كييف لصنع "قنبلة قذرة" نهج غير مقبول
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن إنكار خطط كييف لإنشاء "قنبلة قذرة" هو نهج غير مقبول على خلفية الخطر الذي يتم الحديث عنه. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T11:14+0000
2022-10-25T11:14+0000
2022-10-25T11:20+0000
روسيا
الكرملين
دميتري بيسكوف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1060889600_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dcc5678194ede1c60dfabc764c8e1a3d.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "هذا النهج أبعد ما يكون عن الجدية. هذا النهج الذي أقول إنه غير مقبول على خلفية خطورة التهديد الذي نتحدث عنه".وأردف بيسكوف: "ونترك ذلك، هذا كما كما يقال على ضمير أولئك المتحاورين عبر الهاتف والذين أدلو بتصريحاته".وتابع بيسكوف: "مرة أخرى نؤكد على الخطر الكبير الذي يكمن وراء تنفيذ ذات الخطط لدى الأوكرانيين المرتبطة "بالقنبلة القذرة".وأفاد مصدر في الأمم المتحدة لوكالة "سبوتنيك"، بأن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، لمناقشة خطط كييف استخدام "قنبلة قذرة".وأعلن قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الفريق إيغور كيريلوف، أمس الاثنين، أنه إذا فجّرت أوكرانيا "قنبلة قذرة" (إشعاعية)، فإن النظائر المشعة ستنتشر في الغلاف الجوي على مسافة تصل إلى 1500 كيلومتر ويمكن أن تغطي بولندا .وأكدت الدفاع الروسية أن كييف بدأت بالتنفيذ العملي لهذه الخطة تحت إشراف غربي، حيث تم تكليف قيادة مصنع التعدين الواقع في مدينة جيولتوي فادي، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وكذلك معهد كييف للأبحاث النووية، بصنع "قنبلة قذرة".يشار إلى أن "القنبلة القذرة" هي حاوية فيها نظائر مشعة وعبوة ناسفة. عندما يتم تفجير الشحنة، تنفجر الحاوية، وتنتشر المادة المشعة بواسطة موجة الصدمة، ما يؤدي إلى تلوث إشعاعي للمنطقة على مساحات واسعة.
https://sputnikarabic.ae/20221024/روسيا-تطلب-عقد-اجتماع-بمجلس-الأمن-يوم-الثلاثاء-لمناقشة-خطط-كييف-استخدام-قنبلة-قذرة-1069432548.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1060889600_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_38bc9a388ff939f3ae8ee6a630d000e1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الكرملين, دميتري بيسكوف
روسيا, الكرملين, دميتري بيسكوف
بيسكوف يقول إن إنكار خطط كييف لصنع "قنبلة قذرة" نهج غير مقبول
11:14 GMT 25.10.2022 (تم التحديث: 11:20 GMT 25.10.2022) تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن إنكار خطط كييف لإنشاء "قنبلة قذرة" هو نهج غير مقبول على خلفية الخطر الذي يتم الحديث عنه.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "هذا النهج أبعد ما يكون عن الجدية. هذا النهج الذي أقول إنه غير مقبول على خلفية خطورة التهديد الذي نتحدث عنه".
وأردف بيسكوف: "ونترك ذلك، هذا كما كما يقال على ضمير أولئك المتحاورين عبر الهاتف والذين أدلو بتصريحاته".
وتابع بيسكوف: "مرة أخرى نؤكد على الخطر الكبير الذي يكمن وراء تنفيذ ذات الخطط لدى الأوكرانيين المرتبطة "بالقنبلة القذرة".
وأفاد مصدر في الأمم المتحدة لوكالة "سبوتنيك"، بأن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، لمناقشة خطط كييف استخدام "قنبلة قذرة"
.
وأعلن قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الفريق إيغور كيريلوف، أمس الاثنين، أنه إذا فجّرت أوكرانيا "قنبلة قذرة" (إشعاعية)، فإن النظائر المشعة ستنتشر في الغلاف الجوي على مسافة تصل إلى 1500 كيلومتر
ويمكن أن تغطي بولندا .
وأكدت الدفاع الروسية أن كييف بدأت بالتنفيذ العملي لهذه الخطة تحت إشراف غربي، حيث تم تكليف قيادة مصنع التعدين الواقع في مدينة جيولتوي فادي، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وكذلك معهد كييف للأبحاث النووية، بصنع "قنبلة قذرة".
يشار إلى أن "القنبلة القذرة" هي حاوية فيها نظائر مشعة وعبوة ناسفة. عندما يتم تفجير الشحنة، تنفجر الحاوية، وتنتشر المادة المشعة بواسطة موجة الصدمة، ما يؤدي إلى تلوث إشعاعي للمنطقة على مساحات واسعة.