https://sputnikarabic.ae/20221025/خبراء-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-سيتوجهون-إلى-كييف-بعد-أنباء-عن-تحضير-أوكرانيا-لـقنبلة-قذرة-1069456498.html
خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتزمون التوجه إلى كييف وسط تحذيرات روسية بشأن "القنبلة القذرة"
خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتزمون التوجه إلى كييف وسط تحذيرات روسية بشأن "القنبلة القذرة"
قال الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، اليوم الثلاثاء، إن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتوجهون إلى كييف وجوفتي فودي... 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T12:53+0000
2022-10-25T12:53+0000
2022-10-25T13:20+0000
روسيا
ميخائيل أوليانوف
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أخبار أوكرانيا
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وقال أوليانوف لقناة "روسيا 24": "في الأيام المقبلة، سيتوجه عدد من المفتشين إلى كييف وجوفتي فودي".وأضاف أوليانوف: "عادة ما تتضمن عمليات التفتيش هذه أخذ عينات، ويستغرق تحليلها وقتا طويلا، شهرين كقاعدة عامة، أي في غضون أسبوع تقريبا أو نحو ذلك، سنكتشف النتائج الأولية لهذه الزيارات".وتابع أوليانوف: "نقلت روسيا ملاحظاتها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن فكرة مديرها العام رافائيل غروسي لإنشاء "منطقة عازلة" حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، بينما لم تستجب أوكرانيا بعد لاقتراح الوكالة النووية الدولية".وفي وقت سابق، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن خبراء الوكالة يستعدون لزيارة منشأتين نوويتين في أوكرانيا في الأيام المقبلة، وذلك على خلفية تأكيد موسكو تحضير نظام كييف استفزازا باستخدام "القنبلة القذرة".وأفاد مصدر في الأمم المتحدة لوكالة "سبوتنيك"، بأن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، لمناقشة خطط كييف استخدام "قنبلة قذرة".وأعلن قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الفريق إيغور كيريلوف، أمس الاثنين، أنه إذا فجّرت أوكرانيا "قنبلة قذرة" (إشعاعية)، فإن النظائر المشعة ستنتشر في الغلاف الجوي على مسافة تصل إلى 1500 كيلومتر ويمكن أن تغطي بولندا .وأكدت الدفاع الروسية أن كييف بدأت بالتنفيذ العملي لهذه الخطة تحت إشراف غربي، حيث تم تكليف قيادة مصنع التعدين الواقع في مدينة جيولتوي فادي، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وكذلك معهد كييف للأبحاث النووية، بصنع "قنبلة قذرة".يشار إلى أن "القنبلة القذرة" هي حاوية فيها نظائر مشعة وعبوة ناسفة. عندما يتم تفجير الشحنة، تنفجر الحاوية، وتنتشر المادة المشعة بواسطة موجة الصدمة، ما يؤدي إلى تلوث إشعاعي للمنطقة على مساحات واسعة.
https://sputnikarabic.ae/20221025/بيسكوف-يقول-إن-إنكار-خطط-كييف-لصنع-قنبلة-قذرة-نهج-غير-مسموح-به-1069450863.html
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روسيا, ميخائيل أوليانوف, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, ميخائيل أوليانوف, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, أخبار أوكرانيا
خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتزمون التوجه إلى كييف وسط تحذيرات روسية بشأن "القنبلة القذرة"
12:53 GMT 25.10.2022 (تم التحديث: 13:20 GMT 25.10.2022) تابعنا عبر
قال الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، اليوم الثلاثاء، إن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتوجهون إلى كييف وجوفتي فودي في الأيام المقبلة بعد تحذيرات روسية بشأن إعداد أوكرانيا لـ "قنبلة قذرة".
وقال أوليانوف لقناة "روسيا 24": "في الأيام المقبلة، سيتوجه عدد من المفتشين إلى كييف وجوفتي فودي".
وأضاف أوليانوف: "عادة ما تتضمن عمليات التفتيش هذه أخذ عينات، ويستغرق تحليلها وقتا طويلا، شهرين كقاعدة عامة، أي في غضون أسبوع تقريبا أو نحو ذلك، سنكتشف النتائج الأولية لهذه الزيارات".
وتابع أوليانوف: "نقلت روسيا ملاحظاتها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن فكرة مديرها العام رافائيل غروسي لإنشاء "منطقة عازلة" حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، بينما لم تستجب أوكرانيا بعد لاقتراح الوكالة النووية الدولية".
وفي وقت سابق، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن خبراء الوكالة يستعدون لزيارة منشأتين نوويتين في أوكرانيا في الأيام المقبلة، وذلك على خلفية تأكيد موسكو تحضير نظام كييف استفزازا باستخدام "القنبلة القذرة".
وأفاد مصدر في الأمم المتحدة لوكالة "سبوتنيك"، بأن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، لمناقشة خطط كييف استخدام "قنبلة قذرة"
.
وأعلن قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الفريق إيغور كيريلوف، أمس الاثنين، أنه إذا فجّرت أوكرانيا "قنبلة قذرة" (إشعاعية)، فإن النظائر المشعة ستنتشر في الغلاف الجوي على مسافة تصل إلى 1500 كيلومتر
ويمكن أن تغطي بولندا .
وأكدت الدفاع الروسية أن كييف بدأت بالتنفيذ العملي لهذه الخطة تحت إشراف غربي، حيث تم تكليف قيادة مصنع التعدين الواقع في مدينة جيولتوي فادي، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وكذلك معهد كييف للأبحاث النووية، بصنع "قنبلة قذرة".
يشار إلى أن "القنبلة القذرة" هي حاوية فيها نظائر مشعة وعبوة ناسفة. عندما يتم تفجير الشحنة، تنفجر الحاوية، وتنتشر المادة المشعة بواسطة موجة الصدمة، ما يؤدي إلى تلوث إشعاعي للمنطقة على مساحات واسعة.