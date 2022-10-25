https://sputnikarabic.ae/20221025/هنية-يعتبر-عرين-الأسود-قوة-بحجم-فلسطين-ويؤكد-أن-الاحتلال-سيندم-على-جرائمه-1069437612.html

هنية يعتبر "عرين الأسود" قوة بحجم فلسطين ويؤكد أن "الاحتلال سيندم على جرائمه"

هنية يعتبر "عرين الأسود" قوة بحجم فلسطين ويؤكد أن "الاحتلال سيندم على جرائمه"

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، إن "عرين الأسود قوة بحجم فلسطين، وستظل موئلًا لكل المقاومين الذي يجسدون وحدة الدم والمصير... 25.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-25T06:47+0000

2022-10-25T06:47+0000

2022-10-25T06:47+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/12/1049001965_0:0:2814:1583_1920x0_80_0_0_006bda4c49330a314eef8fa0c9eb4048.jpg

وأضاف هنية، في تصريح له، تعقيبا على مقتل ستة بينهم القيادي بمجموعات "عرين الأسود" وديع الحوح فجر اليوم، أن "نابلس ترسم بدم الشهداء مسار العزة والفخار"، مؤكدا أن "هذه التضحيات لن تزيد الثورة في الضفة إلا اشتعالًا، وسيندم الاحتلال على ارتكابه هذه الجرائم".واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تلتها تعزيزات عسكرية إلى مدينة نابلس حيث فتح جنود الجيش الإسرائيلي نيران أسلحتهم صوب أهالي المدينة فضلا عن استهداف عدد من المواقع عبر مسيرات إسرائيلية بدون طيار عقب الاقتحام المستمر .وأفاد شاهد عيان لمراسل "سبوتنيك"، أن مواجهات واشتباكات عنيفة وقعت بين مسلحين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي المقتحمة للمدينة والبلدة القديمة.من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن الرئيس محمود عباس يجري اتصالات عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي على نابلس.وقال أبو ردينة إن، الرئيس عباس يتابع عن كثب ما يجري في نابلس ويشيد بصمود المواطنين والدفاع عن أرضهم، واصفا ما يجري من عدوان على مدينة نابلس بأنه جريمة حرب محملا الحكومة الإسرائيلية تداعيات هذا العدوان.

https://sputnikarabic.ae/20221025/مقتل-4-فلسطينيين-وإصابة-21-آخرين-والجيش-الإسرائيلي-ينهي-عمليته-العسكرية-1069435069.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس