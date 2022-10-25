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https://sputnikarabic.ae/20221025/هنية-يعتبر-عرين-الأسود-قوة-بحجم-فلسطين-ويؤكد-أن-الاحتلال-سيندم-على-جرائمه-1069437612.html
هنية يعتبر "عرين الأسود" قوة بحجم فلسطين ويؤكد أن "الاحتلال سيندم على جرائمه"
هنية يعتبر "عرين الأسود" قوة بحجم فلسطين ويؤكد أن "الاحتلال سيندم على جرائمه"
قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، إن "عرين الأسود قوة بحجم فلسطين، وستظل موئلًا لكل المقاومين الذي يجسدون وحدة الدم والمصير... 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T06:47+0000
2022-10-25T06:47+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
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وأضاف هنية، في تصريح له، تعقيبا على مقتل ستة بينهم القيادي بمجموعات "عرين الأسود" وديع الحوح فجر اليوم، أن "نابلس ترسم بدم الشهداء مسار العزة والفخار"، مؤكدا أن "هذه التضحيات لن تزيد الثورة في الضفة إلا اشتعالًا، وسيندم الاحتلال على ارتكابه هذه الجرائم".واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تلتها تعزيزات عسكرية إلى مدينة نابلس حيث فتح جنود الجيش الإسرائيلي نيران أسلحتهم صوب أهالي المدينة فضلا عن استهداف عدد من المواقع عبر مسيرات إسرائيلية بدون طيار عقب الاقتحام المستمر .وأفاد شاهد عيان لمراسل "سبوتنيك"، أن مواجهات واشتباكات عنيفة وقعت بين مسلحين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي المقتحمة للمدينة والبلدة القديمة.من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن الرئيس محمود عباس يجري اتصالات عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي على نابلس.وقال أبو ردينة إن، الرئيس عباس يتابع عن كثب ما يجري في نابلس ويشيد بصمود المواطنين والدفاع عن أرضهم، واصفا ما يجري من عدوان على مدينة نابلس بأنه جريمة حرب محملا الحكومة الإسرائيلية تداعيات هذا العدوان.
https://sputnikarabic.ae/20221025/مقتل-4-فلسطينيين-وإصابة-21-آخرين-والجيش-الإسرائيلي-ينهي-عمليته-العسكرية-1069435069.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس

هنية يعتبر "عرين الأسود" قوة بحجم فلسطين ويؤكد أن "الاحتلال سيندم على جرائمه"

06:47 GMT 25.10.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية خلال كلمة له في الدوحة، قطر، 15 مايو 2021
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية خلال كلمة له في الدوحة، قطر، 15 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، إن "عرين الأسود قوة بحجم فلسطين، وستظل موئلًا لكل المقاومين الذي يجسدون وحدة الدم والمصير والقادم أعظم".
وأضاف هنية، في تصريح له، تعقيبا على مقتل ستة بينهم القيادي بمجموعات "عرين الأسود" وديع الحوح فجر اليوم، أن "نابلس ترسم بدم الشهداء مسار العزة والفخار"، مؤكدا أن "هذه التضحيات لن تزيد الثورة في الضفة إلا اشتعالًا، وسيندم الاحتلال على ارتكابه هذه الجرائم".
جريح يُنقل على نقالة إلى مستشفى بعد اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة مطلع 25 أكتوبر تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
مقتل 5 فلسطينيين وإصابة 21 آخرين والجيش الإسرائيلي ينهي عمليته العسكرية
01:15 GMT
واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تلتها تعزيزات عسكرية إلى مدينة نابلس حيث فتح جنود الجيش الإسرائيلي نيران أسلحتهم صوب أهالي المدينة فضلا عن استهداف عدد من المواقع عبر مسيرات إسرائيلية بدون طيار عقب الاقتحام المستمر .
وأفاد شاهد عيان لمراسل "سبوتنيك"، أن مواجهات واشتباكات عنيفة وقعت بين مسلحين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي المقتحمة للمدينة والبلدة القديمة.
من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن الرئيس محمود عباس يجري اتصالات عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي على نابلس.
وقال أبو ردينة إن، الرئيس عباس يتابع عن كثب ما يجري في نابلس ويشيد بصمود المواطنين والدفاع عن أرضهم، واصفا ما يجري من عدوان على مدينة نابلس بأنه جريمة حرب محملا الحكومة الإسرائيلية تداعيات هذا العدوان.
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