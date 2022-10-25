https://sputnikarabic.ae/20221025/وزراء-الطاقة-في-الاتحاد-الأوروبي-يوافقون-على-شراء-الغاز-بشكل-مشترك-1069475457.html

وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يوافقون على شراء الغاز بشكل مشترك

وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يوافقون على شراء الغاز بشكل مشترك

قال وزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا، اليوم الثلاثاء، إن وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي وافقوا على اقتراح المفوضية الأوروبية بإنشاء منصة شراء... 25.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-25T18:03+0000

2022-10-25T18:03+0000

2022-10-25T18:03+0000

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موسكو- سبوتنيك. وذكر سيكيلا في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع وزراء الطاقة في لوكسمبورج: "اتفق الوزراء على أننا يجب أن نركز على عمليات الشراء المشتركة؛ وهذا شيء نناقشه بالفعل لبعض الوقت ونحتاج إلى البدء في شراء الغاز من شركاء موثوق بهم في جميع أنحاء العالم فور انتهاء موسم التدفئة القادم".من ناحية أخرى، أعلن مسؤول بالاتحاد الأوروبي قبل ذلك، أن مقترح المفوضية الأوروبية لوضع آلية للحد من ارتفاع أسعار الغاز عبر المركز الرئيسي لتداول العقود الآجلة في أوروبا "تي تي إف" لا يحظى بإجماع بين دول الاتحاد.وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت وضع آلية مؤقتة للحد من ارتفاع أسعار الغاز عبر مركز تداول العقود الآجلة "تي تي إف" في هولندا، تُطبق عند الضرورة.وزاد إنفاق الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز بنحو أربعة أضعاف على أساس سنوي إلى 75 مليار يورو (73.6 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2022، حيث أنفق ما يقرب من ثلث هذا المبلغ، أو ما يعادل 23 مليار يورو، على موارد الغاز الروسي.ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعا في أسعار الكهرباء والغاز؛ لا سيما بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفرض العقوبات الغربية على موسكو.

https://sputnikarabic.ae/20221025/سفير-روسيا-في-مصر-ينتقد-محاولات-الغرب-لتدمير-حرية-الأسواق-1069468728.html

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