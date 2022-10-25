https://sputnikarabic.ae/20221025/وزير-فرنسي-يتوقع-حضور-600-ألف-متفرج-في-افتتاح-أولمبياد-باريس-2024-1069483028.html
وزير فرنسي يتوقع حضور 600 ألف متفرج في افتتاح أولمبياد باريس 2024
وزير فرنسي يتوقع حضور 600 ألف متفرج في افتتاح أولمبياد باريس 2024
قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اليوم الثلاثاء إنه توقع حضور نحو 600 ألف متفرج في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 المقرر أن ينظم على نهر السين. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T22:03+0000
2022-10-25T22:03+0000
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أخبار فرنسا
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جاءت تصريحات وزير الداخلية الفرنسي، اليوم الثلاثاء أمام لجنة من مجلس الشيوخ الفرنسي.وأوضح الوزير الفرنسي أن ضفاف النهر يمكن أن تستوعب 100 ألف متفرج يتعين عليهم شراء تذاكر، بينما يمكن لـ 500 ألف متفرج آخرين المشاهدة مجانا من مستوى الشارع أعلى النهر.وأوضح وزير الداخلية أن عملية تأمين الحفل ستشهد نشر 35 ألف عنصر من قوات الأمن.وأضاف أنه سيتم إبلاغ منظمي حفل الألمبياد بضرورة إضافة 3 آلاف عنصر من شركات الأمن الخاصة.وأكد أنه سيتم منع جميع موظفي وزارة الداخلية من الإجازات خلال الألعاب التي من المقرر أن تنتهي في 11 آب/أغسطس.وعلى خلاف العادة من إقامة حفل الافتتاح في ملعب ألعاب القوى، ترتب الحكومة الفرنسية لإقامة الحفل في 26 تموز/يوليو 2024 بوجود أسطول من حوالي 200 قارب في نهر السين.
https://sputnikarabic.ae/20220817/اعتقال-مسؤولين-في-أولمبياد-طوكيو-بتهمة-تلقي-رشاوى-1066536731.html
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أخبار فرنسا
وزير فرنسي يتوقع حضور 600 ألف متفرج في افتتاح أولمبياد باريس 2024
22:03 GMT 25.10.2022 (تم التحديث: 22:04 GMT 25.10.2022) تابعنا عبر
قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اليوم الثلاثاء إنه توقع حضور نحو 600 ألف متفرج في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 المقرر أن ينظم على نهر السين.
جاءت تصريحات وزير الداخلية الفرنسي، اليوم الثلاثاء أمام لجنة من مجلس الشيوخ الفرنسي.
وأوضح الوزير الفرنسي أن ضفاف النهر يمكن أن تستوعب 100 ألف متفرج يتعين عليهم شراء تذاكر، بينما يمكن لـ 500 ألف متفرج آخرين المشاهدة مجانا من مستوى الشارع أعلى النهر.
وأوضح وزير الداخلية أن عملية تأمين الحفل ستشهد نشر 35 ألف عنصر من قوات الأمن.
وأضاف أنه سيتم إبلاغ منظمي حفل الألمبياد
بضرورة إضافة 3 آلاف عنصر من شركات الأمن الخاصة.
وأكد أنه سيتم منع جميع موظفي وزارة الداخلية من الإجازات خلال الألعاب التي من المقرر أن تنتهي في 11 آب/أغسطس.
وعلى خلاف العادة من إقامة حفل الافتتاح في ملعب ألعاب القوى، ترتب الحكومة الفرنسية لإقامة الحفل في 26 تموز/يوليو 2024 بوجود أسطول من حوالي 200 قارب في نهر السين.