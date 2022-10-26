https://sputnikarabic.ae/20221026/أستراليا-تعلن-إرسال-قوات-إلى-بريطانيا-لتدريب-جنود-أوكرانيين-1069514235.html
أستراليا تعلن إرسال قوات إلى بريطانيا لتدريب جنود أوكرانيين
أستراليا تعلن إرسال قوات إلى بريطانيا لتدريب جنود أوكرانيين
أعلنت كانبرا، اليوم الأربعاء، نشر ما يصل إلى 70 من أفراد قوات الدفاع الأسترالية في بريطانيا لتدريب القوات الأوكرانية في أحدث زيادة في دعم أستراليا لكييف. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T17:36+0000
2022-10-26T17:36+0000
2022-10-26T17:36+0000
أستراليا
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن حكومة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اتخذت قرارها اليوم، بإرسال 70 من قواتها في يناير/كانون الثاني المقبل إلى عملية Interflex، وهي مهمة تدريب تقودها بريطانيا تضم أيضا قوات من دول أخرى بما في ذلك نيوزيلندا وكندا والسويد وفنلندا.كما قررت الحكومة الأسترالية تزويد أوكرانيا بـ 30 مركبة مصفحة من طراز "بوشماستر"، وبذلك يصل العدد الإجمالي الذي زودت به كانبرا كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية إلى 90 مصفحة، بحسب المصدر ذاته.وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس، إنه من الواضح بشكل متزايد أن أوكرانيا تواجه "صراعا طويل الأمد".وأضاف مارليس"جنودنا سيكونون جزءا من برنامج تدريبي كبير في المملكة المتحدة للمساعدة في إعداد زملائهم الأوكرانيين".وقال مارليس إن مدرعات بوشماستر التي قدمتها أستراليا "تم استخدامها على نطاق واسع من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، مع طلب المزيد من قبل الرئيس الأوكراني ووزير الدفاع والسفير".وتبلغ القيمة الإجمالية لدعم أستراليا لأوكرانيا الآن 655 مليون دولار، بما في ذلك 475 مليون دولار كمساعدة عسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20220918/وزير-الدفاع-الأسترالي-يتهرب-من-الرد-على-سؤال-حول-تزويد-أوكرانيا-بمدرعات-1067888271.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أستراليا, أخبار أوكرانيا, روسيا
أستراليا, أخبار أوكرانيا, روسيا
أستراليا تعلن إرسال قوات إلى بريطانيا لتدريب جنود أوكرانيين
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أعلنت كانبرا، اليوم الأربعاء، نشر ما يصل إلى 70 من أفراد قوات الدفاع الأسترالية في بريطانيا لتدريب القوات الأوكرانية في أحدث زيادة في دعم أستراليا لكييف.
وقالت صحيفة
"الغارديان" البريطانية، إن حكومة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اتخذت قرارها اليوم، بإرسال 70 من قواتها في يناير/كانون الثاني المقبل إلى عملية Interflex، وهي مهمة تدريب تقودها بريطانيا تضم أيضا قوات من دول أخرى بما في ذلك نيوزيلندا وكندا والسويد وفنلندا.
كما قررت الحكومة الأسترالية تزويد أوكرانيا بـ 30 مركبة مصفحة من طراز "بوشماستر"، وبذلك يصل العدد الإجمالي الذي زودت به كانبرا كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية إلى 90 مصفحة، بحسب المصدر ذاته.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس، إنه من الواضح بشكل متزايد أن أوكرانيا تواجه "صراعا طويل الأمد".
وأضاف مارليس"جنودنا سيكونون جزءا من برنامج تدريبي
كبير في المملكة المتحدة للمساعدة في إعداد زملائهم الأوكرانيين".
وقال مارليس إن مدرعات بوشماستر
التي قدمتها أستراليا "تم استخدامها على نطاق واسع من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، مع طلب المزيد من قبل الرئيس الأوكراني ووزير الدفاع والسفير".
وتبلغ القيمة الإجمالية لدعم أستراليا لأوكرانيا الآن 655 مليون دولار، بما في ذلك 475 مليون دولار كمساعدة عسكرية.