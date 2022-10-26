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https://sputnikarabic.ae/20221026/تركيا-تدافع-عن-علاقاتها-الاقتصادية-مع-روسيا-ضد-الادعاءات-الغربية-1069503765.html
تركيا تدافع عن علاقاتها الاقتصادية مع روسيا ضد الادعاءات الغربية
تركيا تدافع عن علاقاتها الاقتصادية مع روسيا ضد الادعاءات الغربية
دافع وزير المالية التركي عن علاقات أنقرة الاقتصادية مع روسيا ووصفها بأنها "علاقات حسن جوار"، متجاهلا الضغوط الغربية التي ترى أن تركيا تعمل كبوابة خلفية لموسكو... 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T13:40+0000
2022-10-26T13:40+0000
أخبار تركيا اليوم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
اقتصاد
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وقال نور الدين النبطي"، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" الثلاثاء، إن "عناصر المعارضة" داخل تركيا وخارجها "يثيرون عمدا علامات استفهام" حول الروابط المالية للبلاد مع روسيا، مؤكدا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين "قانونية.يخشى المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون من أن تركيا، العضو في حلف "الناتو"، يمكن أن تخفف الضغوط المالية على موسكو من خلال عدم المشاركة في العقوبات الغربية.وأضاف: "تركيا بلد يتصرف بحذر شديد ضمن النظام المالي الدولي. إنها ليست دولة تتصرف بطرق من شأنها أن تتسبب في حدوث انتهاكات للنظام المالي الدولي. كل شيء يأتي إلينا من خلال الطرق القانونية".الاقتصاد التركي، الذي يعتمد على تدفقات رأس المال الأجنبي، يتعرض لضغوط شديدة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وارتفاع الدولار الأمريكي.وألقى النبطي، الضوء على "المصادر الغامضة" التي لعبت دورا رئيسيا في تمويل عجز كبير في الحساب الجاري - بسبب فاتورة استيراد تتجاوز قيمة صادرات البلاد.وصل صافي التدفقات الداخلة التي صنفها البنك المركزي التركي على أنها "صافي أخطاء وسهو" - الأموال التي لم يتضح مصدرها - وصلت إلى رقم قياسي بلغ 28 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022.مولت هذه التدفقات نحو 70% من عجز الحساب الجاري البالغ 40 مليار دولار خلال نفس الفترة، ما أثار حفيظة الاقتصاديين والحكومات الغربية، بحسب الصحيفة.لكن النبطي قال إنه يعتقد أن عائدات السياحة غير المحسوبة كانت مكونا رئيسيا في هذه المصادر الدولارية. وقال إن بعضها جاء من الروس، وكثير منهم استخدم النقود لأنهم لم يتمكنوا من استخدام النظام المالي بسبب العقوبات الغربية على موسكو. كان الروس ثاني أكبر مجموعة من الزوار الأجانب في تركيا هذا العام.وأكد أن كل الأموال كانت مشروعة، على الرغم من المخاوف في العواصم الغربية من أن استخدام النقد يجعل من المستحيل تتبع الأصول الحقيقية للأموال.
https://sputnikarabic.ae/20221024/تقرير-يكشف-تعامل-روسيا-وتركيا-بالعملات-الوطنية-1069396664.html
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أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد
أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد

تركيا تدافع عن علاقاتها الاقتصادية مع روسيا ضد الادعاءات الغربية

13:40 GMT 26.10.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© Sputnik . POOL
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دافع وزير المالية التركي عن علاقات أنقرة الاقتصادية مع روسيا ووصفها بأنها "علاقات حسن جوار"، متجاهلا الضغوط الغربية التي ترى أن تركيا تعمل كبوابة خلفية لموسكو للتهرب من العقوبات.
وقال نور الدين النبطي"، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" الثلاثاء، إن "عناصر المعارضة" داخل تركيا وخارجها "يثيرون عمدا علامات استفهام" حول الروابط المالية للبلاد مع روسيا، مؤكدا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين "قانونية.
يخشى المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون من أن تركيا، العضو في حلف "الناتو"، يمكن أن تخفف الضغوط المالية على موسكو من خلال عدم المشاركة في العقوبات الغربية.
وأضاف: "تركيا بلد يتصرف بحذر شديد ضمن النظام المالي الدولي. إنها ليست دولة تتصرف بطرق من شأنها أن تتسبب في حدوث انتهاكات للنظام المالي الدولي. كل شيء يأتي إلينا من خلال الطرق القانونية".
الاقتصاد التركي، الذي يعتمد على تدفقات رأس المال الأجنبي، يتعرض لضغوط شديدة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وارتفاع الدولار الأمريكي.
عامل بمكتب صرف العملات يعد الليرة التركية أحد مكاتب الصرافة في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
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وألقى النبطي، الضوء على "المصادر الغامضة" التي لعبت دورا رئيسيا في تمويل عجز كبير في الحساب الجاري - بسبب فاتورة استيراد تتجاوز قيمة صادرات البلاد.
وصل صافي التدفقات الداخلة التي صنفها البنك المركزي التركي على أنها "صافي أخطاء وسهو" - الأموال التي لم يتضح مصدرها - وصلت إلى رقم قياسي بلغ 28 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022.
مولت هذه التدفقات نحو 70% من عجز الحساب الجاري البالغ 40 مليار دولار خلال نفس الفترة، ما أثار حفيظة الاقتصاديين والحكومات الغربية، بحسب الصحيفة.
لكن النبطي قال إنه يعتقد أن عائدات السياحة غير المحسوبة كانت مكونا رئيسيا في هذه المصادر الدولارية. وقال إن بعضها جاء من الروس، وكثير منهم استخدم النقود لأنهم لم يتمكنوا من استخدام النظام المالي بسبب العقوبات الغربية على موسكو. كان الروس ثاني أكبر مجموعة من الزوار الأجانب في تركيا هذا العام.
وأكد أن كل الأموال كانت مشروعة، على الرغم من المخاوف في العواصم الغربية من أن استخدام النقد يجعل من المستحيل تتبع الأصول الحقيقية للأموال.
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