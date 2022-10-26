https://sputnikarabic.ae/20221026/صحيفة-تقول-إن-يوفنتوس-دفع-20-مليون-دولار-سرا-لكريستيانو-رونالدو-1069513671.html
صحيفة تقول إن يوفنتوس دفع 20 مليون دولار سرا لكريستيانو رونالدو
صحيفة تقول إن يوفنتوس دفع 20 مليون دولار سرا لكريستيانو رونالدو
قالت صحيفة "لا جازيت ديللو سبورت" الإيطالية، اليوم الأربعاء، إن نادي يوفنتوس دفع سرا للاعبه السابق كريستيانو رونالدو 20 مليون يورو (20.1 مليون دولار) ولم يدرج... 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T17:04+0000
2022-10-26T17:04+0000
2022-10-26T17:04+0000
رياضة
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103518/04/1035180429_0:155:3399:2067_1920x0_80_0_0_ef5460422816727075e70fca74926b7c.jpg
موسكو- سبوتنيك. في وقت سابق من الأسبوع، اتهمت السلطات الإيطالية نادي يوفنتوس لكرة القدم في تورينو بإخفاء 200 مليون يورو من الخسائر على مدى ثلاث سنوات.وبحسب النيابة، استخدم النادي أوراق اعتماد مزورة وتلاعب بصفقات قروض لإخفاء الخسائر التي بلغت 542 مليون يورو بدلا من 339 مليونا كما وردت في الوثائق الرسمية. أصدر يوفنتوس، الثلاثاء، بيانا نفى فيه كل الاتهامات.وقالت "لا جازيت ديلو سبورت"، إن النادي دفع ما يصل إلى 20 مليون يورو لرونالدو، الذي لعب ليوفنتوس بين مواسم 2018-2021، دون تضمين المبلغ في تقاريره المالية. وكشفت المعلومات من خلال وثائق صُدرت أثناء تفتيش مكتب نادي كرة القدم.فيما قالت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية إن النيابة استدعت يوم الثلاثاء رونالدو بشأن هذه القضية. ورفض نجم كرة القدم الحضور، قائلا عبر محاميه إنه لا ينوي مناقشة راتبه، بحسب الصحيفة.خلال الفترة التي قضاها في يوفنتوس ، فاز رونالدو بخمسة ألقاب مع النادي الإيطالي، بما في ذلك لقبي دوري الدرجة الأولى الإيطالي. كان نجم كرة القدم البرتغالي هو اللاعب الأعلى أجرا في قائمة يوفنتوس، حيث يكسب نحو 31 مليون دولار سنويا.
https://sputnikarabic.ae/20220902/تغريم-أندية-سان-جيرمان-وإنتر-ويوفنتوس-لانتهاكها-قواعد-اللعب-المالي-النظيف-1067209958.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103518/04/1035180429_219:0:3180:2221_1920x0_80_0_0_91949ebbe09bec6ca501495f65373195.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, مجتمع
صحيفة تقول إن يوفنتوس دفع 20 مليون دولار سرا لكريستيانو رونالدو
تابعنا عبر
قالت صحيفة "لا جازيت ديللو سبورت" الإيطالية، اليوم الأربعاء، إن نادي يوفنتوس دفع سرا للاعبه السابق كريستيانو رونالدو 20 مليون يورو (20.1 مليون دولار) ولم يدرج المبلغ في تقاريره المالية.
موسكو- سبوتنيك
. في وقت سابق من الأسبوع، اتهمت السلطات الإيطالية نادي يوفنتوس لكرة القدم في تورينو بإخفاء 200 مليون يورو من الخسائر على مدى ثلاث سنوات.
وبحسب النيابة، استخدم النادي أوراق اعتماد مزورة وتلاعب بصفقات قروض لإخفاء الخسائر
التي بلغت 542 مليون يورو بدلا من 339 مليونا كما وردت في الوثائق الرسمية. أصدر يوفنتوس، الثلاثاء، بيانا نفى فيه كل الاتهامات.
وقالت "لا جازيت ديلو سبورت"، إن النادي دفع ما يصل إلى 20 مليون يورو لرونالدو، الذي لعب ليوفنتوس بين مواسم 2018-2021، دون تضمين المبلغ في تقاريره المالية. وكشفت المعلومات من خلال وثائق صُدرت أثناء تفتيش مكتب نادي كرة القدم.
فيما قالت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية إن النيابة استدعت يوم الثلاثاء رونالدو بشأن هذه القضية. ورفض نجم كرة القدم الحضور، قائلا عبر محاميه إنه لا ينوي مناقشة راتبه، بحسب الصحيفة.
خلال الفترة التي قضاها في يوفنتوس ، فاز رونالدو بخمسة ألقاب مع النادي الإيطالي، بما في ذلك لقبي دوري الدرجة الأولى الإيطالي. كان نجم كرة القدم البرتغالي هو اللاعب الأعلى أجرا في قائمة يوفنتوس، حيث يكسب نحو 31 مليون دولار سنويا.