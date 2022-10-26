عربي
https://sputnikarabic.ae/20221026/وزير-الدفاع-الروسي-يجري-مكالمة-هاتفية-مع-نظيره-الهندي-1069493408.html
وزير الدفاع الروسي يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الهندي
وزير الدفاع الروسي يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الهندي
أجرى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية مع نظيره الهندي راجناث سينغ، ناقش الطرفان خلالها المخاوف بشأن الاستفزازات المحتملة من قبل... 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T10:22+0000
2022-10-26T10:22+0000
روسيا
أخبار الهند اليوم
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054408350_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b5093f261ef5d56341ef23411f58cf58.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تمت مناقشة الوضع في أوكرانيا، ونقل الجنرال سيرغي شويغو إلى نظيره الهندي مخاوفه بشأن الاستفزازات المحتملة من قبل أوكرانيا باستخدام "قنبلة قذرة".يذكر أن شويغو أتصل بنظرائه في فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وتركيا، يوم الأحد الماضي للتعبير عن قلق روسيا من أن كييف تستعد لاستفزاز بتفجير "قنبلة قذرة" من أجل تحميل موسكو مسؤولية استخدام أسلحة الدمار الشامل.وأعلن قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الفريق إيغور كيريلوف، في وقت سابق، أنه إذا فجّرت أوكرانيا "قنبلة قذرة" (إشعاعية)، فإن النظائر المشعة ستنتشر في الغلاف الجوي على مسافة تصل إلى 1500 كيلومتر ويمكن أن تغطي بولندا .وأكدت الدفاع الروسية أن كييف بدأت بالتنفيذ العملي لهذه الخطة تحت إشراف غربي، حيث تم تكليف قيادة مصنع التعدين الواقع في مدينة جيولتوي فادي، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وكذلك معهد كييف للأبحاث النووية، بصنع "قنبلة قذرة".يشار إلى أن "القنبلة القذرة" هي حاوية فيها نظائر مشعة وعبوة ناسفة. عندما يتم تفجير الشحنة، تنفجر الحاوية، وتنتشر المادة المشعة بواسطة موجة الصدمة، ما يؤدي إلى تلوث إشعاعي للمنطقة على مساحات واسعة.
https://sputnikarabic.ae/20221024/روسيا-تطلب-عقد-اجتماع-بمجلس-الأمن-يوم-الثلاثاء-لمناقشة-خطط-كييف-استخدام-قنبلة-قذرة-1069432548.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054408350_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a06aa424007c9f0a84d8cc51b9b3f395.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار الهند اليوم, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
روسيا, أخبار الهند اليوم, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

وزير الدفاع الروسي يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الهندي

10:22 GMT 26.10.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أجرى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية مع نظيره الهندي راجناث سينغ، ناقش الطرفان خلالها المخاوف بشأن الاستفزازات المحتملة من قبل أوكرانيا باستخدام "القنبلة القذرة".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تمت مناقشة الوضع في أوكرانيا، ونقل الجنرال سيرغي شويغو إلى نظيره الهندي مخاوفه بشأن الاستفزازات المحتملة من قبل أوكرانيا باستخدام "قنبلة قذرة".
يذكر أن شويغو أتصل بنظرائه في فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وتركيا، يوم الأحد الماضي للتعبير عن قلق روسيا من أن كييف تستعد لاستفزاز بتفجير "قنبلة قذرة" من أجل تحميل موسكو مسؤولية استخدام أسلحة الدمار الشامل.
وأعلن قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الفريق إيغور كيريلوف، في وقت سابق، أنه إذا فجّرت أوكرانيا "قنبلة قذرة" (إشعاعية)، فإن النظائر المشعة ستنتشر في الغلاف الجوي على مسافة تصل إلى 1500 كيلومتر ويمكن أن تغطي بولندا .
وأكدت الدفاع الروسية أن كييف بدأت بالتنفيذ العملي لهذه الخطة تحت إشراف غربي، حيث تم تكليف قيادة مصنع التعدين الواقع في مدينة جيولتوي فادي، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وكذلك معهد كييف للأبحاث النووية، بصنع "قنبلة قذرة".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة خطط كييف استخدام "قنبلة قذرة"
24 أكتوبر, 20:44 GMT
يشار إلى أن "القنبلة القذرة" هي حاوية فيها نظائر مشعة وعبوة ناسفة. عندما يتم تفجير الشحنة، تنفجر الحاوية، وتنتشر المادة المشعة بواسطة موجة الصدمة، ما يؤدي إلى تلوث إشعاعي للمنطقة على مساحات واسعة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:27 GMTЛюди в метро в Харькове - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала