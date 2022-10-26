https://sputnikarabic.ae/20221026/وزير-الدفاع-الروسي-يجري-مكالمة-هاتفية-مع-نظيره-الهندي-1069493408.html
وزير الدفاع الروسي يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الهندي
وزير الدفاع الروسي يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الهندي
أجرى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية مع نظيره الهندي راجناث سينغ، ناقش الطرفان خلالها المخاوف بشأن الاستفزازات المحتملة من قبل... 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T10:22+0000
2022-10-26T10:22+0000
2022-10-26T10:22+0000
روسيا
أخبار الهند اليوم
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تمت مناقشة الوضع في أوكرانيا، ونقل الجنرال سيرغي شويغو إلى نظيره الهندي مخاوفه بشأن الاستفزازات المحتملة من قبل أوكرانيا باستخدام "قنبلة قذرة".يذكر أن شويغو أتصل بنظرائه في فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وتركيا، يوم الأحد الماضي للتعبير عن قلق روسيا من أن كييف تستعد لاستفزاز بتفجير "قنبلة قذرة" من أجل تحميل موسكو مسؤولية استخدام أسلحة الدمار الشامل.وأعلن قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الفريق إيغور كيريلوف، في وقت سابق، أنه إذا فجّرت أوكرانيا "قنبلة قذرة" (إشعاعية)، فإن النظائر المشعة ستنتشر في الغلاف الجوي على مسافة تصل إلى 1500 كيلومتر ويمكن أن تغطي بولندا .وأكدت الدفاع الروسية أن كييف بدأت بالتنفيذ العملي لهذه الخطة تحت إشراف غربي، حيث تم تكليف قيادة مصنع التعدين الواقع في مدينة جيولتوي فادي، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وكذلك معهد كييف للأبحاث النووية، بصنع "قنبلة قذرة".يشار إلى أن "القنبلة القذرة" هي حاوية فيها نظائر مشعة وعبوة ناسفة. عندما يتم تفجير الشحنة، تنفجر الحاوية، وتنتشر المادة المشعة بواسطة موجة الصدمة، ما يؤدي إلى تلوث إشعاعي للمنطقة على مساحات واسعة.
https://sputnikarabic.ae/20221024/روسيا-تطلب-عقد-اجتماع-بمجلس-الأمن-يوم-الثلاثاء-لمناقشة-خطط-كييف-استخدام-قنبلة-قذرة-1069432548.html
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روسيا, أخبار الهند اليوم, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
روسيا, أخبار الهند اليوم, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الهندي
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أجرى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية مع نظيره الهندي راجناث سينغ، ناقش الطرفان خلالها المخاوف بشأن الاستفزازات المحتملة من قبل أوكرانيا باستخدام "القنبلة القذرة".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تمت مناقشة الوضع في أوكرانيا، ونقل الجنرال سيرغي شويغو إلى نظيره الهندي مخاوفه بشأن الاستفزازات المحتملة من قبل أوكرانيا باستخدام "قنبلة قذرة".
يذكر أن شويغو أتصل بنظرائه في فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وتركيا، يوم الأحد الماضي للتعبير عن قلق روسيا من أن كييف تستعد لاستفزاز بتفجير "قنبلة قذرة"
من أجل تحميل موسكو مسؤولية استخدام أسلحة الدمار الشامل.
وأعلن قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الفريق إيغور كيريلوف، في وقت سابق، أنه إذا فجّرت أوكرانيا "قنبلة قذرة" (إشعاعية)، فإن النظائر المشعة ستنتشر في الغلاف الجوي على مسافة تصل إلى 1500 كيلومتر
ويمكن أن تغطي بولندا .
وأكدت الدفاع الروسية أن كييف بدأت بالتنفيذ العملي لهذه الخطة تحت إشراف غربي، حيث تم تكليف قيادة مصنع التعدين الواقع في مدينة جيولتوي فادي، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وكذلك معهد كييف للأبحاث النووية، بصنع "قنبلة قذرة".
يشار إلى أن "القنبلة القذرة" هي حاوية فيها نظائر مشعة وعبوة ناسفة. عندما يتم تفجير الشحنة، تنفجر الحاوية، وتنتشر المادة المشعة بواسطة موجة الصدمة، ما يؤدي إلى تلوث إشعاعي للمنطقة على مساحات واسعة.