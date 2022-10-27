https://sputnikarabic.ae/20221027/أوزبكستان-تنفي-التقارير-الأوكرانية-عن-تورطها-في-تجميع-مسيرات-إيرانية-لصالح-روسيا-1069546216.html
أوزبكستان تنفي التقارير الأوكرانية عن تورطها في تجميع مسيرات إيرانية لصالح روسيا
أوزبكستان تنفي التقارير الأوكرانية عن تورطها في تجميع مسيرات إيرانية لصالح روسيا
نفت وزارة الخارجية الأوزبكية، اليوم الخميس، تصريحات الصحفي الأوكراني ديمتري جوردون (المدرج كعميل أجنبي في روسيا) بشأن مزاعم بإنتاج طائرات إيرانية بدون طيار في... 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T16:16+0000
2022-10-27T16:16+0000
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موسكو- سبوتنيك. في وقت سابق من اليوم، قال جوردون على الهواء في برنامجه على موقع "يوتيوب" إنه يُزعم تجميع طائرات إيرانية بدون طيار للجيش الروسي في إيران والعراق وأوزبكستان.وحث النائب الأوزبكي أليشر قوديروف وزارتي الخارجية والدفاع الأوزبكية على جعل الصحفي الأوكراني يعتذر عن الافتراء. قالت وزارة الخارجية في بيان: "نؤكد أن أوزبكستان لا تتعاون مع إيران في المجال العسكري التقني ولا تجمع معدات عسكرية إيرانية على أراضيها".علاوة على ذلك، لم تتلق طشقند أي استفسارات رسمية من أوكرانيا أو دول أخرى بشأن التجمع المزعوم لطائرات إيرانية بدون طيار في أوزبكستان، حسبما ورد في البيان.قال البيان: "في هذا الصدد، تطلب وزارة الخارجية الأوزبكية من السلطات الرسمية لأوكرانيا اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع نشر وسائل الإعلام الأوكرانية لمثل هذه الاتهامات التي لا أساس لها ضد أوزبكستان أو غيرها من المعلومات غير الموثوقة التي يمكن أن تضر بالعلاقات الثنائية".وقالت لجنة الدولة الأوزبكية لصناعة الدفاع إن طشقند لم تنتج أسلحة أو معدات عسكرية بالتعاون مع إيران و"لا تنتجها الآن".تصر واشنطن على أن إيران تزود روسيا بطائراتها القتالية بدون طيار، وأن موسكو استخدمتها لضرب البنية التحتية الأوكرانية. لم يتم تقديم أي دليل ملموس حتى الآن، مع نفي كل من موسكو وطهران المزاعم باعتبارها كاذبة.قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو وطهران قدمتا "تفسيرات شاملة" لمجلس الأمن الدولي بشأن مزاعم استخدام طائرات إيرانية بدون طيار في أوكرانيا. كما تؤكد روسيا وإيران أن تحقيق الأمم المتحدة المحتمل في القضية "غير قانوني" لأن المنظمة ليس لديها تفويض به.
https://sputnikarabic.ae/20221019/روسيا-تقول-إن-الأمم-المتحدة-ليس-لديها-تفويض-لإجراء-تحقيق-في-استخدام-الطائرات-بدون-طيار-في-أوكرانيا-1069257892.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار إيران
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار إيران
أوزبكستان تنفي التقارير الأوكرانية عن تورطها في تجميع مسيرات إيرانية لصالح روسيا
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نفت وزارة الخارجية الأوزبكية، اليوم الخميس، تصريحات الصحفي الأوكراني ديمتري جوردون (المدرج كعميل أجنبي في روسيا) بشأن مزاعم بإنتاج طائرات إيرانية بدون طيار في البلاد بأمر من موسكو، وحثت كييف على اتخاذ إجراءات ضد نشر تقارير إعلامية مزيفة.
موسكو- سبوتنيك
. في وقت سابق من اليوم، قال جوردون على الهواء في برنامجه على موقع "يوتيوب" إنه يُزعم تجميع طائرات إيرانية بدون طيار للجيش الروسي في إيران والعراق وأوزبكستان.
وحث النائب الأوزبكي أليشر قوديروف وزارتي الخارجية والدفاع الأوزبكية على جعل الصحفي الأوكراني يعتذر عن الافتراء. قالت وزارة الخارجية في بيان: "نؤكد أن أوزبكستان لا تتعاون مع إيران في المجال العسكري التقني ولا تجمع معدات عسكرية إيرانية على أراضيها".
علاوة على ذلك، لم تتلق طشقند أي استفسارات رسمية من أوكرانيا أو دول أخرى بشأن التجمع المزعوم لطائرات إيرانية بدون طيار في أوزبكستان، حسبما ورد في البيان.
قال البيان: "في هذا الصدد، تطلب وزارة الخارجية الأوزبكية من السلطات الرسمية لأوكرانيا اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع نشر وسائل الإعلام الأوكرانية لمثل هذه الاتهامات التي لا أساس لها ضد أوزبكستان أو غيرها من المعلومات غير الموثوقة التي يمكن أن تضر بالعلاقات الثنائية".
وقالت لجنة الدولة الأوزبكية لصناعة الدفاع إن طشقند لم تنتج أسلحة أو معدات عسكرية بالتعاون مع إيران و"لا تنتجها الآن".
تصر واشنطن على أن إيران تزود روسيا بطائراتها القتالية بدون طيار، وأن موسكو استخدمتها لضرب البنية التحتية الأوكرانية. لم يتم تقديم أي دليل ملموس
حتى الآن، مع نفي كل من موسكو وطهران المزاعم باعتبارها كاذبة.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو وطهران قدمتا "تفسيرات شاملة" لمجلس الأمن الدولي بشأن مزاعم استخدام طائرات إيرانية بدون طيار في أوكرانيا. كما تؤكد روسيا وإيران أن تحقيق الأمم المتحدة المحتمل في القضية "غير قانوني" لأن المنظمة ليس لديها تفويض به
.