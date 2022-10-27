https://sputnikarabic.ae/20221027/بايدن-يوجه-رسالة-لإسرائيل-ولبنان-بعد-إبرام-اتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-بينهما-رسميا-1069541726.html
بايدن يوجه رسالة لإسرائيل ولبنان بعد إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما رسميا
بايدن يوجه رسالة لإسرائيل ولبنان بعد إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما رسميا
هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، لبنان وإسرائيل على توقيعهما رسميا اليوم على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما الذي توسطت فيه واشنطن. 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T14:32+0000
2022-10-27T14:32+0000
2022-10-27T14:32+0000
لبنان
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1065104825_0:0:1675:943_1920x0_80_0_0_b10760058ed9305e75a9b5ec72243cc7.jpg
وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض "فخور بتهنئة إسرائيل ولبنان على إبرام اتفاقهما رسميًا لحل النزاع الحدودي البحري الذي طال أمده".وتابع "اتخذ الطرفان اليوم في الناقورة بلبنان الخطوات النهائية لدخول الاتفاق حيز التنفيذ، وقُدمت الأوراق النهائية إلى الأمم المتحدة بحضور الولايات المتحدة".وأضاف بايدن "كما قلت عندما تم الإعلان عن هذا الاتفاق التاريخي، فإنه سيؤمن مصالح كل من إسرائيل ولبنان، ويمهد الطريق لمنطقة أكثر استقرارًا وازدهارًا".وشدد بايدن "ستواصل الولايات المتحدة العمل كوسيط لضمان وفاء الطرفين بالتزاماتهما وتنفيذ هذه الاتفاقية".وفي وقت سابق اليوم، وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بعد أن صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية.كما أعلن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، صباح اليوم، أن الرئيس اللبناني ميشال عون وقع خطابا يحتوي موافقة البلد الرسمية على المقترح الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.
https://sputnikarabic.ae/20221027/لابيد-يقول-إن-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-لبنان-بمثابة-اعتراف-دولة-معادية-بإسرائيل-ويعتبره-إنجازا-1069528306.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1065104825_188:0:1675:1115_1920x0_80_0_0_fc1a284765dae37f623bcebfa847d962.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
بايدن يوجه رسالة لإسرائيل ولبنان بعد إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما رسميا
تابعنا عبر
هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، لبنان وإسرائيل على توقيعهما رسميا اليوم على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما الذي توسطت فيه واشنطن.
وقال
بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض "فخور بتهنئة إسرائيل ولبنان على إبرام اتفاقهما رسميًا لحل النزاع الحدودي البحري الذي طال أمده".
وتابع "اتخذ الطرفان اليوم في الناقورة بلبنان الخطوات النهائية لدخول الاتفاق حيز التنفيذ، وقُدمت الأوراق النهائية إلى الأمم المتحدة بحضور الولايات المتحدة".
وأضاف بايدن "كما قلت عندما تم الإعلان عن هذا الاتفاق التاريخي، فإنه سيؤمن مصالح كل من إسرائيل ولبنان
، ويمهد الطريق لمنطقة أكثر استقرارًا وازدهارًا".
وشدد بايدن "ستواصل الولايات المتحدة العمل كوسيط لضمان وفاء الطرفين بالتزاماتهما وتنفيذ هذه الاتفاقية".
وأردف الرئيس الأمريكي "لا ينبغي أن تكون الطاقة - خاصة في شرق البحر الأبيض المتوسط - سببًا للصراع، بل أداة للتعاون والاستقرار والأمن والازدهار. تقربنا هذه الاتفاقية خطوة من تحقيق رؤية لشرق أوسط أكثر أمانا، مما يوفر منافع لجميع شعوب المنطقة".
وفي وقت سابق اليوم، وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بعد أن صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية.
كما أعلن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، صباح اليوم، أن الرئيس اللبناني ميشال عون وقع خطابا يحتوي موافقة البلد الرسمية
على المقترح الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.