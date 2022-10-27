https://sputnikarabic.ae/20221027/تراجع-ثروة-مارك-زوكربيرغ-بأكثر-من-100-مليار-دولار-1069553520.html

تراجع ثروة مارك زوكربيرغ بأكثر من 100 مليار دولار

تراجع ثروة مارك زوكربيرغ بأكثر من 100 مليار دولار

تراجعت ثروة الملياردير الأمريكي مارك زوكربيرغ بمقدار 11 مليار دولار بعد هبوط سهم شركة "ميتا" (المالكة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، والمحظورة في روسيا لأنشطتها... 27.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-27T21:23+0000

2022-10-27T21:23+0000

2022-10-27T21:23+0000

اقتصاد

العالم

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وبذلك وصل إجمالي خسائر ثروته إلى أكثر من 100 مليار دولار في 13 شهرا فقط. يمتلك زوكربيرغ، 38 عاما، الآن، صافي ثروة يبلغ 38.1 مليار دولار، وفقا لمؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات، انخفاضا من ذروة بلغت 142 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول 2021.في حين أن العديد من أغنى أغنياء العالم شهدوا تراجع ثرواتهم هذا العام، خاصة مع خسائر شركات التكنولوجيا، فإن زوكربيرغ الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" أكبر إصابة بين أولئك المدرجين في قائمة الثروة.انخفضت عائدات "ميتا" في الربع الثاني بنسبة 4.5% على أساس سنوي، وهو ثاني انخفاض فصلي على التوالي، بعدما كانت لا تسجل انخفاضا في مبيعات قبل عام 2022.في الوقت نفسه، تواجه مشغلة منصات التواصل الاجتماعي تكاليف متضخمة لأنها تمول نسختها من الواقع الافتراضي. افتتح سهم الشركة تعاملات اليوم الخميس منخفضا 25% حيث يبلغ سعر السهم نحو 100 دولار، وهو الأدنى منذ 2016، ويقارن بـ382 دولارا في ذروته.يمتلك زوكربيرغ أكثر من 350 مليون سهم في "ميتا"، وفقا لإفصاحات الشركة. في وقت من الأوقات، كان في المركز الثالث على مؤشر "بلومبيرغ" للثروة، خلف جيف بيزوس وبيل غيتس فقط، لكن اعتبارا من إغلاق يوم الأربعاء، احتل المرتبة 23.

https://sputnikarabic.ae/20221027/شركات-التكنولوجيا-الأمريكية-الكبرى-تخسر-3-تريليونات-دولار-من-قيمتها-1069548350.html

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