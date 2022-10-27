https://sputnikarabic.ae/20221027/رئيس-وزراء-إسرائيل-يوقع-اتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-لبنان-1069531292.html
رئيس وزراء إسرائيل يوقع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
رئيس وزراء إسرائيل يوقع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بعد أن صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية. 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T09:40+0000
2022-10-27T09:40+0000
2022-10-27T09:58+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلي، أوفير غندلمان، عبر حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الخميس: "رئيس الوزراء لابيد وقع على الاتفاقية البحرية مع لبنان بعد أن صادقت عليها الحكومة".وأضاف غندلمان أن "الوفد الإسرائيلي لمراسم التوقيع برئاسة مدير عام وزارة الطاقة ليؤور شيلات سيسافر بعد قليل إلى الناقورة".وفي وقت سابق اليوم الخميس، سلم الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، الرسالة الأمريكية الرسمية فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، إلى الرئيس اللبناني ميشال عون.وعقب اللقاء، قال كبير المفاوضين اللبنانيين إلياس بو صعب إن "الوسيط الأمريكي سلم عون، نص الاتفاق الرسمي لترسيم الحدود البحرية، وفي المقابل وقع عون رسالة تقول إن لبنان استلم الرسالة الأمريكية ووافق على مضمونها".
https://sputnikarabic.ae/20221027/الوسيط-الأمريكي-يسلم-الرئيس-اللبناني-نص-اتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-1069526875.html
https://sputnikarabic.ae/20221024/رئيس-وزراء-إسرائيل-يعلن-عن-موعد-توقيع-اتفاق-ترسيم-الحدود-مع-لبنان--1069424431.html
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العالم, لبنان, إسرائيل
رئيس وزراء إسرائيل يوقع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
09:40 GMT 27.10.2022 (تم التحديث: 09:58 GMT 27.10.2022) تابعنا عبر
وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بعد أن صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلي، أوفير غندلمان، عبر حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الخميس: "رئيس الوزراء لابيد وقع على الاتفاقية البحرية
مع لبنان بعد أن صادقت عليها الحكومة".
وأضاف غندلمان أن "الوفد الإسرائيلي لمراسم التوقيع برئاسة مدير عام وزارة الطاقة ليؤور شيلات سيسافر بعد قليل إلى الناقورة".
وفي وقت سابق اليوم الخميس، سلم الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، الرسالة الأمريكية الرسمية فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية
بين لبنان وإسرائيل، إلى الرئيس اللبناني ميشال عون.
وعقب اللقاء، قال كبير المفاوضين اللبنانيين إلياس بو صعب إن "الوسيط الأمريكي
سلم عون، نص الاتفاق الرسمي لترسيم الحدود البحرية، وفي المقابل وقع عون رسالة تقول إن لبنان استلم الرسالة الأمريكية ووافق على مضمونها".