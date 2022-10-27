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رئيس وزراء إسرائيل يوقع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
رئيس وزراء إسرائيل يوقع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بعد أن صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية. 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T09:40+0000
2022-10-27T09:58+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلي، أوفير غندلمان، عبر حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الخميس: "رئيس الوزراء لابيد وقع على الاتفاقية البحرية مع لبنان بعد أن صادقت عليها الحكومة".وأضاف غندلمان أن "الوفد الإسرائيلي لمراسم التوقيع برئاسة مدير عام وزارة الطاقة ليؤور شيلات سيسافر بعد قليل إلى الناقورة".وفي وقت سابق اليوم الخميس، سلم الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، الرسالة الأمريكية الرسمية فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، إلى الرئيس اللبناني ميشال عون.وعقب اللقاء، قال كبير المفاوضين اللبنانيين إلياس بو صعب إن "الوسيط الأمريكي سلم عون، نص الاتفاق الرسمي لترسيم الحدود البحرية، وفي المقابل وقع عون رسالة تقول إن لبنان استلم الرسالة الأمريكية ووافق على مضمونها".
https://sputnikarabic.ae/20221027/الوسيط-الأمريكي-يسلم-الرئيس-اللبناني-نص-اتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-1069526875.html
https://sputnikarabic.ae/20221024/رئيس-وزراء-إسرائيل-يعلن-عن-موعد-توقيع-اتفاق-ترسيم-الحدود-مع-لبنان--1069424431.html
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العالم, لبنان, إسرائيل
العالم, لبنان, إسرائيل

رئيس وزراء إسرائيل يوقع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

09:40 GMT 27.10.2022 (تم التحديث: 09:58 GMT 27.10.2022)
© AFP 2022 / RONALDO SCHEMIDTرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
© AFP 2022 / RONALDO SCHEMIDT
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وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بعد أن صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلي، أوفير غندلمان، عبر حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الخميس: "رئيس الوزراء لابيد وقع على الاتفاقية البحرية مع لبنان بعد أن صادقت عليها الحكومة".
الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين، في قصر بعبدا ليسلم الرئيس اللبناني ميشال عون الرسالة الأمريكية الرسمية. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
الوسيط الأمريكي يسلم الرئيس اللبناني نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية
08:06 GMT
وأضاف غندلمان أن "الوفد الإسرائيلي لمراسم التوقيع برئاسة مدير عام وزارة الطاقة ليؤور شيلات سيسافر بعد قليل إلى الناقورة".
وفي وقت سابق اليوم الخميس، سلم الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، الرسالة الأمريكية الرسمية فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، إلى الرئيس اللبناني ميشال عون.
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
رئيس وزراء إسرائيل يعلن عن موعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان
24 أكتوبر, 15:52 GMT
وعقب اللقاء، قال كبير المفاوضين اللبنانيين إلياس بو صعب إن "الوسيط الأمريكي سلم عون، نص الاتفاق الرسمي لترسيم الحدود البحرية، وفي المقابل وقع عون رسالة تقول إن لبنان استلم الرسالة الأمريكية ووافق على مضمونها".
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