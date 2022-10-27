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https://sputnikarabic.ae/20221027/غروسي-يعلن-عن-عمليات-تحقيق-مرتبطة-بالقنبلة-القذرة-في-أوكرانيا-1069551220.html
غروسي يعلن عن عمليات تحقيق مرتبطة "بالقنبلة القذرة" في أوكرانيا
غروسي يعلن عن عمليات تحقيق مرتبطة "بالقنبلة القذرة" في أوكرانيا
صرح مدير عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي اليوم الخميس، بشأن عمليات التحقق المخطط لها في أوكرانيا ذات الصلة بمعلومات "القنبلة القذرة" أن "الهدف... 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T19:28+0000
2022-10-27T19:47+0000
أخبار أوكرانيا
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وأضاف غروسي: "ستبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية النتائج إلى مجلس المحافظين في الوكالة والجمهور عامة بعد استكمال عمليات التحقيق في أوكرانيا المتعلقة بالقنبلة القذرة".وأعلن غروسي أن "وضع السلامة النووية في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه لا يزال غير مستقر، ولكن إمدادات الطاقة إلى المحطة من الشبكة الخارجية لم تنقطع لمدة 10 أيام". وأوضح غروسي: "في حين أن الوضع الأمني ​​والأمن النووي في محطة زاباروجيه للطاقة النووية لا يزال متقلبًا، فخلال الأيام العشرة الماضية تلقت المحطة الكهرباء اللازمة لتبريد المفاعل ووظائف السلامة والحماية الحيوية الأخرى بشكل مباشر ودون انقطاع من الشبكة الوطنية".وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، أنه أمر وزير الدفاع سيرغي شويغو بالاتصال بالزملاء الأجانب وتحذيرهم من مخاطر تصنيع "القنبلة القذرة" في أوكرانيا.وأردف بوتين: "لم نذكر القنبلة القذرة التي صنعتها كييف فحسب، بل أننا نعرف حتى مكان صنعها تقريبًا".
https://sputnikarabic.ae/20221027/ما-هي-القنبلة-القذرة-وما-مخاطر-استخدامها؟-1069530368.html
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أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

غروسي يعلن عن عمليات تحقيق مرتبطة "بالقنبلة القذرة" في أوكرانيا

19:28 GMT 27.10.2022 (تم التحديث: 19:47 GMT 27.10.2022)
© AFP 2022 / JOE KLAMARرافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا، 9 يونيو/ حزيران 2022
رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا، 9 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
© AFP 2022 / JOE KLAMAR
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صرح مدير عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي اليوم الخميس، بشأن عمليات التحقق المخطط لها في أوكرانيا ذات الصلة بمعلومات "القنبلة القذرة" أن "الهدف من البحث عن أي نشاط نووي محتمل غير معلن".
وأضاف غروسي: "ستبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية النتائج إلى مجلس المحافظين في الوكالة والجمهور عامة بعد استكمال عمليات التحقيق في أوكرانيا المتعلقة بالقنبلة القذرة".
وأعلن غروسي أن "وضع السلامة النووية في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه لا يزال غير مستقر، ولكن إمدادات الطاقة إلى المحطة من الشبكة الخارجية لم تنقطع لمدة 10 أيام".
ما هي القنبلة القذرة ومخاطر استخدامها؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
ما هي "القنبلة القذرة" وما مخاطر استخدامها؟
09:12 GMT
وأوضح غروسي: "في حين أن الوضع الأمني ​​والأمن النووي في محطة زاباروجيه للطاقة النووية لا يزال متقلبًا، فخلال الأيام العشرة الماضية تلقت المحطة الكهرباء اللازمة لتبريد المفاعل ووظائف السلامة والحماية الحيوية الأخرى بشكل مباشر ودون انقطاع من الشبكة الوطنية".
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، أنه أمر وزير الدفاع سيرغي شويغو بالاتصال بالزملاء الأجانب وتحذيرهم من مخاطر تصنيع "القنبلة القذرة" في أوكرانيا.
وأردف بوتين: "لم نذكر القنبلة القذرة التي صنعتها كييف فحسب، بل أننا نعرف حتى مكان صنعها تقريبًا".
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На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:49 GMT - سبوتنيك عربيبوتين يكشف أن موسكو تعرف موقع "القنبلة القذرة" في أوكرانيا14:16 GMT
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