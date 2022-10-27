https://sputnikarabic.ae/20221027/غوتيريش-يدين-بشدة-الهجوم-الإرهابي-على-مزار-ديني-جنوبي-إيران-1069523539.html

غوتيريش يدين بشدة الهجوم الإرهابي على مزار ديني جنوبي إيران

غوتيريش يدين بشدة الهجوم الإرهابي على مزار ديني جنوبي إيران

دان أنطونيو غوتيريش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم الخميس، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مزارا دينيا وأسفر عن مقتل 15 شخصًا جنوبي إيران. 27.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-27T03:41+0000

2022-10-27T03:41+0000

2022-10-27T03:41+0000

تنظيم داعش الإرهابي

منظمة الأمم المتحدة

إيران

أخبار العالم الآن

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القاهرة - سبوتنيك. ونشرت الأمم المتحدة بيانا أدان فيه غوتيريش "بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقد جراغ في شيراز بالجمهورية الإيرانية الإسلامية".وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن "مثل تلك الأعمال التي تستهدف المواقع الدينية مشينة"، مشيرا إلى ضرورة محاكمة مرتكبي الهجوم على مدنيين يمارسون حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية.وكان تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) قد أعلن، مساء الأربعاء، مسؤوليتيه عن الهجوم على مزار "شاه جراغ" الديني في إيران.ويأتي إعلان التنظيم الإرهابي مسؤوليته عن العملية، في الوقت الذي أفادت فيه وكالة "إرنا" للأنباء الإيرانية، بمقتل عنصر من الحرس الثوري الإيراني بإطلاق النار في محافظة همدان غربي البلاد.وبدوره، أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن الحادث الإرهابي الذي استهدف مزارا دينيا في مدينة شيراز جنوبي البلاد، لن يمر دون رد.وقال رئيسي في بيان صادر عنه للتعبير عن تعازيه لأهالي ضحايا الهجوم الإرهابي على مزار "شاه جراغ"، إن: وأضاف "نظرا لفشلهم ينتقم أعداء إيران من خلال العنف والإرهاب لإحداث انشقاق في الصفوف الموحدة للشعب الإيراني وتقدمه".أعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أمس الأربعاء، مقتل 13 شخصاً خلال هجوم مسلح استهدف مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية جنوبي البلاد.وأضاف وحيدي " لقد كشفت لنا هذه الحادثة عدة أشياء أولاً; كشفت مؤامرات العدو وكانت ستاراً آخر لجرائم العدو وأظهرت أن مؤامرة العدو هي مؤامرة تقوم على العنف وقتل الأبرياء".وأضاف وحيدي "كذلك كشفت هذه الحادثة قسوة قلوب أعدائنا، وقد رأينا بعضاً منها في الشوارع من مثيري الشغب".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن السلطات الإيرانية تمكنت من اعتقال منفذ الهجوم على المزار الديني، موضحة أن المنفذ لا يحمل الجنسية الإيرانية.

https://sputnikarabic.ae/20221026/رئيسي-يقول-إن-حادث-مزار-شيراز-الإرهابي-لن-يمر-دون-رد-فيديو-1069518111.html

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تنظيم داعش الإرهابي, منظمة الأمم المتحدة, إيران, أخبار العالم الآن