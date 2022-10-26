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https://sputnikarabic.ae/20221026/ما-هي-القنبلة-القذرة-وكيف-تعمل-1069494505.html
ما هي "القنبلة القذرة" وكيف تعمل؟
ما هي "القنبلة القذرة" وكيف تعمل؟
يطلق مصطلح "القنبلة القذرة" على نوع من القنابل التي يتم تصميمها بوسائل أقل تطورا من القنابل التي تستخدمها الجيوش، وتكمن خطورتها في إمكانية تزويدها بنفايات مشعة... 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T11:29+0000
2022-10-26T11:39+0000
رصد عسكري
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وتمثل "القنبلة القذرة" سلاحا مدمرا يمكن تصنيعه بمكونات عسكرية أو غير عسكرية ولهذا السبب تلجأ إليه بعض التنظيمات الإرهابية والمجموعات المسلحة، التي تستخدمه كسلاح مدمر ضد القوات النظامية أو لقطع خطوط الإمداد أو لتدمير منشآت بصورة عشوائية، كما يقول تقرير لموقع الموسوعة البريطانية "بريتانيكا".كيف يتم تصنيع القنبلة القذرة والقنبلة النووية؟يوجد فرق كبير بين القنبلة النووية والقنبلة القذرة، فبينما يتم تصنيع النوع الأول بتقنيات غاية في التطور وتزويدها بمواد نووية انشطارية مثل اليورانيوم 235 أو البلوتونيوم 239، فإن النوع الثاني يتم تصنيعه بطرق بدائية تعتمد على وجود مادة انفجارية وتزويدها بمواد مشعة تنتشر في الأجواء بصورة عشوائية إثر الانفجار.ففي حالة القنبلة النووية تكون هناك حاجة لتقنيات متطورة في تصنيع القنبلة وتزويدها بالمواد الانشطارية التي لا يملكها إلا عدد قليل من الدول.لكن في حالة القنبلة القذرة، فإن الأمر يقتصر على تصنيع قنبلة تقليدية أقل تطورا وتزويدها بنفايات مشعة يمكن الحصول عليها بطرق غير شرعية، حسبما يقول تقرير لجنة المراقبة النووية الأمريكية.ما هو الفرق بين القوة الانفجارية للقنبلة القذرة والقنبلة النووية؟من ناحية القدرة التفجيرية، لا توجد مقارنة بين القنبلة النووية والقنبلة القذرة، لأن الانفجار الناتج عن القنبلة النووية يكون أقوى ملايين المرات من انفجار قنبلة قذرة.ورغم أن القنبلة القذرة لا يتم تصنيفها كـ"سلاح دمار شامل" مثل القنبلة النووية، إلا أنها تمثل سلاحا مخيفا خاصة عندما يتم استخدامها بصورة عشوائية بسبب المواد المشعة التي تنتشر في الأجواء عقب استخدامها.ما هي تأثيرات القنبلة القذرة على المناطق التي تتعرض لها؟يعتمد تأثير القنبلة القذرة على عدة عوامل تشمل حجم القنبلة وكمية المواد المشعة المستخدمة فيها والآلية المستخدمة في التفجير والظروف الجوية المحيطة بموقع الانفجار.ويمكن تقدير الأضرار التي يتعرض لها البشر في المناطق المستهدفة بالقنبلة القذرة وفقا لعدة معايير تشمل:ما هي أكبر مخاطر القنبلة القذرة على البشر؟تزداد خطورة القنبلة القذرة كلما أصبح البشر في موقع أقرب لموقع انفجار القنبلة القذرة، حسبما يقول تقرير لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية.وتكون الخطورة أكبر عندما ينتشر الغبار الناتج عن الانفجار حاملا المواد المشعة إلى المناطق المحيطة، حيث يتم استنشاقها مع الهواء أو يتسبب في تلوث إشعاعي للأطعمة التي يتم تناولها لاحقا أو حتى في تلوث إشعاعي لمياه الشرب التي تصل إليها المواد الإشعاعية عقب الانفجار.يذكر أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أعرب يوم الأحد 23 أكتوبر/ تشرين الأول، عن قلقه لوزراء دفاع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا، بشأن احتمال استخدام كييف "قنبلة قذرة"، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.وقال ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، أمس الثلاثاء، إن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتوجهون إلى كييف خلال الأيام المقبلة بعد تحذيرات روسية بشأن إعداد أوكرانيا لـ "قنبلة قذرة".وقال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في روسيا الفريق إيغور كيريلوف، الاثنين الماضي، إنه إذا فجّرت أوكرانيا "قنبلة قذرة" (إشعاعية)، فإن النظائر المشعة ستنتشر في الغلاف الجوي على مسافة تصل إلى 1500 كيلومتر، مشيرا إلى أنها يمكن أن تغطي بولندا.
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https://sputnikarabic.ae/20221024/الدفاع-الروسية-تحذر-من-أن-النظائر-المشعة-لاستفزاز-القنبلة-القذرة-تصل-لـ1500-كيلومتر-وتغطي-بولندا--1069409361.html
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رصد عسكري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

ما هي "القنبلة القذرة" وكيف تعمل؟

11:29 GMT 26.10.2022 (تم التحديث: 11:39 GMT 26.10.2022)
© PHILIP FONGالكشف عن المواد المشعة المستخدمة في صناعة القنابل النووية
الكشف عن المواد المشعة المستخدمة في صناعة القنابل النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© PHILIP FONG
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يطلق مصطلح "القنبلة القذرة" على نوع من القنابل التي يتم تصميمها بوسائل أقل تطورا من القنابل التي تستخدمها الجيوش، وتكمن خطورتها في إمكانية تزويدها بنفايات مشعة تجعل استخدامها في غاية الخطورة.
وتمثل "القنبلة القذرة" سلاحا مدمرا يمكن تصنيعه بمكونات عسكرية أو غير عسكرية ولهذا السبب تلجأ إليه بعض التنظيمات الإرهابية والمجموعات المسلحة، التي تستخدمه كسلاح مدمر ضد القوات النظامية أو لقطع خطوط الإمداد أو لتدمير منشآت بصورة عشوائية، كما يقول تقرير لموقع الموسوعة البريطانية "بريتانيكا".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة خطط كييف استخدام "قنبلة قذرة"
24 أكتوبر, 20:44 GMT

كيف يتم تصنيع القنبلة القذرة والقنبلة النووية؟

يوجد فرق كبير بين القنبلة النووية والقنبلة القذرة، فبينما يتم تصنيع النوع الأول بتقنيات غاية في التطور وتزويدها بمواد نووية انشطارية مثل اليورانيوم 235 أو البلوتونيوم 239، فإن النوع الثاني يتم تصنيعه بطرق بدائية تعتمد على وجود مادة انفجارية وتزويدها بمواد مشعة تنتشر في الأجواء بصورة عشوائية إثر الانفجار.
مدفع ذاتي الحركة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الاستخبارات البريطانية لا ترى أي مؤشرات على استعداد روسيا لاستخدام سلاح نووي
11 أكتوبر, 13:24 GMT
ففي حالة القنبلة النووية تكون هناك حاجة لتقنيات متطورة في تصنيع القنبلة وتزويدها بالمواد الانشطارية التي لا يملكها إلا عدد قليل من الدول.
© AP Photo / Slovak Policeمواد نووية مشعة ووسائل الكشف عنها
مواد نووية مشعة ووسائل الكشف عنها - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
مواد نووية مشعة ووسائل الكشف عنها
© AP Photo / Slovak Police
لكن في حالة القنبلة القذرة، فإن الأمر يقتصر على تصنيع قنبلة تقليدية أقل تطورا وتزويدها بنفايات مشعة يمكن الحصول عليها بطرق غير شرعية، حسبما يقول تقرير لجنة المراقبة النووية الأمريكية.

ما هو الفرق بين القوة الانفجارية للقنبلة القذرة والقنبلة النووية؟

من ناحية القدرة التفجيرية، لا توجد مقارنة بين القنبلة النووية والقنبلة القذرة، لأن الانفجار الناتج عن القنبلة النووية يكون أقوى ملايين المرات من انفجار قنبلة قذرة.
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين و وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في أديس أبابا، إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
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لافروف: زيلينسكي وفرنسا وبريطانيا هم من هددوا روسيا أولا بالسلاح النووي
24 سبتمبر, 20:14 GMT
ورغم أن القنبلة القذرة لا يتم تصنيفها كـ"سلاح دمار شامل" مثل القنبلة النووية، إلا أنها تمثل سلاحا مخيفا خاصة عندما يتم استخدامها بصورة عشوائية بسبب المواد المشعة التي تنتشر في الأجواء عقب استخدامها.

ما هي تأثيرات القنبلة القذرة على المناطق التي تتعرض لها؟

يعتمد تأثير القنبلة القذرة على عدة عوامل تشمل حجم القنبلة وكمية المواد المشعة المستخدمة فيها والآلية المستخدمة في التفجير والظروف الجوية المحيطة بموقع الانفجار.
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو تؤكد أن التهديد باستخدام كييف "قنبلة قذرة" مرتفع ولدى أوكرانيا القدرة على صنعها
أمس, 18:23 GMT
ويمكن تقدير الأضرار التي يتعرض لها البشر في المناطق المستهدفة بالقنبلة القذرة وفقا لعدة معايير تشمل:
كمية الإشعاع التي يتم امتصاصها بواسطة الجسم.
نوع الإشعاع الذي يتعرض له "غاما - بيتا - ألفا".
المسافة بين موقع الشخص ومصدر الانفجار.
مدة التعرض للإشعاع.

ما هي أكبر مخاطر القنبلة القذرة على البشر؟

تزداد خطورة القنبلة القذرة كلما أصبح البشر في موقع أقرب لموقع انفجار القنبلة القذرة، حسبما يقول تقرير لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية.
نسخة قنبلة القيصر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
ماذا يحدث عند قصف واشنطن ولندن وباريس بـ 3 قنابل نووية في وقت واحد؟
17 سبتمبر, 16:37 GMT
وتكون الخطورة أكبر عندما ينتشر الغبار الناتج عن الانفجار حاملا المواد المشعة إلى المناطق المحيطة، حيث يتم استنشاقها مع الهواء أو يتسبب في تلوث إشعاعي للأطعمة التي يتم تناولها لاحقا أو حتى في تلوث إشعاعي لمياه الشرب التي تصل إليها المواد الإشعاعية عقب الانفجار.
© AP Photo / Seth Wenigمواد نووية مشعة ووسائل الكشف عنها
مواد نووية مشعة ووسائل الكشف عنها - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
مواد نووية مشعة ووسائل الكشف عنها
© AP Photo / Seth Wenig
يذكر أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أعرب يوم الأحد 23 أكتوبر/ تشرين الأول، عن قلقه لوزراء دفاع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا، بشأن احتمال استخدام كييف "قنبلة قذرة"، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية.أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتزمون التوجه إلى كييف وسط تحذيرات روسية بشأن "القنبلة القذرة"
أمس, 12:53 GMT
وقال ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، أمس الثلاثاء، إن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتوجهون إلى كييف خلال الأيام المقبلة بعد تحذيرات روسية بشأن إعداد أوكرانيا لـ "قنبلة قذرة".
وقال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في روسيا الفريق إيغور كيريلوف، الاثنين الماضي، إنه إذا فجّرت أوكرانيا "قنبلة قذرة" (إشعاعية)، فإن النظائر المشعة ستنتشر في الغلاف الجوي على مسافة تصل إلى 1500 كيلومتر، مشيرا إلى أنها يمكن أن تغطي بولندا.
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تحذر من أن النظائر المشعة لاستفزاز "القنبلة القذرة" تصل لـ1500 كيلومتر وتغطي بولندا
24 أكتوبر, 12:08 GMT
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