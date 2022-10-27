https://sputnikarabic.ae/20221027/وفاة-الكاتب-والروائي-المصري-بهاء-طاهر-1069552476.html
وفاة الكاتب والروائي المصري بهاء طاهر
وفاة الكاتب والروائي المصري بهاء طاهر
توفي الكاتب والروائي المصري الشهير بهاء طاهر، صاحب أول جائزة "بوكر" عربية، مساء اليوم الخميس، عن عمر يناهز 87 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض. 27.10.2022, سبوتنيك عربي
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طاهر هو مؤلف روائي وقاص ومترجم من مواليد محافظة الجيزة عام 1935، وكان أول من يحصل على الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر"، وذلك في دورتها الأولى عام 2008 عن روايته "واحة الغروب".حصل طاهر على ليسانس الأداب، قسم التاريخ عام 1956 من جامعة القاهرة، إلى جانب دبلوم الدراسات العليا في الإعلام شعبة الإذاعة والتلفزيون عام 1973.عمل الكاتب المصري في البداية مترجما لدى الهيئة العامة للاستعلامات، ثم مخرجا دراميا ومذيعا. منع طاهر من الكتابة عام 1975، ليغادر مصر لفترة طويلة عمل خلالها مترجما في العديد من الدول ثم الأمم المتحدة قبل أن يعود إلى مصر في منتصف التسعينيات.يحمل طاهر العديد من الجوائز، وإلى جانب "البوكر" حاز على جائزة الدولة المصرية التقديرية في الآداب عام 1998، و"جوزيبي أكيربي" الإيطالية، و"آلزياتور". من أشهر أعماله "واحة الغروب" و"الدير" و"خالتي صفية"، علاوة على عشرات المسرحيات الإذاعية.
https://sputnikarabic.ae/20220815/وفاة-الكاتب-البريطاني-نيكولاس-إيفانز-عن-عمر-ناهز-72-سنة-1066453139.html
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أخبار مصر الآن, مصر, منوعات, مجتمع
أخبار مصر الآن, مصر, منوعات, مجتمع
وفاة الكاتب والروائي المصري بهاء طاهر
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توفي الكاتب والروائي المصري الشهير بهاء طاهر، صاحب أول جائزة "بوكر" عربية، مساء اليوم الخميس، عن عمر يناهز 87 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض.
طاهر هو مؤلف روائي وقاص ومترجم من مواليد محافظة الجيزة عام 1935، وكان أول من يحصل على الجائزة العالمية للرواية العربية
"البوكر"، وذلك في دورتها الأولى عام 2008 عن روايته "واحة الغروب".
حصل طاهر على ليسانس الأداب، قسم التاريخ عام 1956 من جامعة القاهرة، إلى جانب دبلوم الدراسات العليا في الإعلام
شعبة الإذاعة والتلفزيون عام 1973.
عمل الكاتب المصري
في البداية مترجما لدى الهيئة العامة للاستعلامات، ثم مخرجا دراميا ومذيعا. منع طاهر من الكتابة عام 1975، ليغادر مصر لفترة طويلة عمل خلالها مترجما في العديد من الدول ثم الأمم المتحدة قبل أن يعود إلى مصر في منتصف التسعينيات.
يحمل طاهر العديد من الجوائز، وإلى جانب "البوكر" حاز على جائزة الدولة المصرية التقديرية في الآداب عام 1998، و"جوزيبي أكيربي" الإيطالية، و"آلزياتور". من أشهر أعماله "واحة الغروب" و"الدير" و"خالتي صفية"، علاوة على عشرات المسرحيات الإذاعية.