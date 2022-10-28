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https://sputnikarabic.ae/20221028/الأمن-السويدي-يعلن-إجراء-تحقيقات-إضافية-بخصوص-حادثة-تخريب-نورد-ستريم-1069576863.html
الأمن السويدي يعلن إجراء تحقيقات إضافية بخصوص حادثة تخريب "نورد ستريم"
الأمن السويدي يعلن إجراء تحقيقات إضافية بخصوص حادثة تخريب "نورد ستريم"
أعلن جهاز الأمن السويدي، اليوم الجمعة، أنه سيجري تحقيقًا إضافيًا في حادثة تخريب خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم" جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة في البلاد. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T12:22+0000
2022-10-28T12:22+0000
السويد
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وقال جهاز الأمن السويدي في بيان: "في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر، أجرى جهاز الأمن السويدي تحقيقًا في مسرح الجريمة حول الأضرار التي لحقت بشبكة "نورد ستريم 1 و 2"، الأمر الذي عزز الشكوك في حدوث تخريب جسيم".وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في 21 أكتوبر، إن روسيا تعمل عبر القنوات الدبلوماسية بالسماح لها بالمشاركة في التحقيق بالهجوم الإرهابي على خطوط "نورد ستريم"، لكن لا أحد يستجيب.وأضاف بيسكوف في لقاء مع الصحفيين: "نحن نعمل من خلال القنوات الدبلوماسية. ويتم تنفيذه بشكل مكثف للغاية مع البلدان المذكورة، ولكن حتى الآن نصطدم بجدار من عدم الرغبة في التفاعل بطريقة ما وعدم الرغبة في الوصول إلى الحقيقة معا".كما أشار إلى أن الكرملين ليس لديه بيانات جديدة عن التحقيق، حيث أن روسيا في الوقت الحالي محرومة من فرصة المشاركة فيه.
https://sputnikarabic.ae/20221028/بوريل-يصف-التحقيق-في-انفجارات-نورد-ستريم-بـالصعب-1069560657.html
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السويد
السويد

الأمن السويدي يعلن إجراء تحقيقات إضافية بخصوص حادثة تخريب "نورد ستريم"

12:22 GMT 28.10.2022
© Sputnik . Magnus Fröderbergالجيش السويدي
الجيش السويدي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
© Sputnik . Magnus Fröderberg
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أعلن جهاز الأمن السويدي، اليوم الجمعة، أنه سيجري تحقيقًا إضافيًا في حادثة تخريب خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم" جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة في البلاد.
وقال جهاز الأمن السويدي في بيان: "في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر، أجرى جهاز الأمن السويدي تحقيقًا في مسرح الجريمة حول الأضرار التي لحقت بشبكة "نورد ستريم 1 و 2"، الأمر الذي عزز الشكوك في حدوث تخريب جسيم".

وقرر المدعي العام الآن إجراء تحقيقات إضافية بشأن خط أنابيب الغاز في بحر البلطيق، حيث ستنجز بدعم من القوات المسلحة السويدية.

الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
بوريل يصف التحقيق في انفجارات "نورد ستريم" بـ"الصعب"
06:45 GMT
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في 21 أكتوبر، إن روسيا تعمل عبر القنوات الدبلوماسية بالسماح لها بالمشاركة في التحقيق بالهجوم الإرهابي على خطوط "نورد ستريم"، لكن لا أحد يستجيب.
وأضاف بيسكوف في لقاء مع الصحفيين: "نحن نعمل من خلال القنوات الدبلوماسية. ويتم تنفيذه بشكل مكثف للغاية مع البلدان المذكورة، ولكن حتى الآن نصطدم بجدار من عدم الرغبة في التفاعل بطريقة ما وعدم الرغبة في الوصول إلى الحقيقة معا".
كما أشار إلى أن الكرملين ليس لديه بيانات جديدة عن التحقيق، حيث أن روسيا في الوقت الحالي محرومة من فرصة المشاركة فيه.
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Представители российской стороны во время обмена пленными - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:57 GMT
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