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https://sputnikarabic.ae/20221028/بوريل-يصف-التحقيق-في-انفجارات-نورد-ستريم-بـالصعب-1069560657.html
بوريل يصف التحقيق في انفجارات "نورد ستريم" بـ"الصعب"
بوريل يصف التحقيق في انفجارات "نورد ستريم" بـ"الصعب"
صرح جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أن التحقيق في الانفجارات في خطوط "نورد ستريم" صعب لأن الأنابيب تقع في أعماق... 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T06:45+0000
2022-10-28T06:45+0000
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وكان بوريل قال، في وقت سابق، إنه لا يوجد دليل يشير إلى منفذي الهجمات الإرهابية على خط أنابيب "التيار الشمالي" في بحر البلطيق الشهر الماضي.وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال، في وقت سابق، إن حقيقة الهجمات الإرهابية على "التيار الشمالي" ستفاجئ أوروبا.وبدوره، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بداية الشهر الجاري، بأن موسكو مستعدة لتوريد الغاز من خلال الفرع غير التالف من خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".وقال نوفاك للصحفيين عقب اجتماع "أوبك +" الذي عقد في فيينا، حول إمكانية توريد الغاز عبر "التيار الشمالي 2"، اليوم: "نعم، بالطبع، هذا ممكن".
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بوريل يصف التحقيق في انفجارات "نورد ستريم" بـ"الصعب"

06:45 GMT 28.10.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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صرح جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أن التحقيق في الانفجارات في خطوط "نورد ستريم" صعب لأن الأنابيب تقع في أعماق كبيرة.
وكان بوريل قال، في وقت سابق، إنه لا يوجد دليل يشير إلى منفذي الهجمات الإرهابية على خط أنابيب "التيار الشمالي" في بحر البلطيق الشهر الماضي.
وأضاف بوريل إلى أنه لا يوجد أي بيانات حول من شارك في الحادث.
وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال، في وقت سابق، إن حقيقة الهجمات الإرهابية على "التيار الشمالي" ستفاجئ أوروبا.
وبدوره، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بداية الشهر الجاري، بأن موسكو مستعدة لتوريد الغاز من خلال الفرع غير التالف من خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".
وقال نوفاك للصحفيين عقب اجتماع "أوبك +" الذي عقد في فيينا، حول إمكانية توريد الغاز عبر "التيار الشمالي 2"، اليوم: "نعم، بالطبع، هذا ممكن".
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