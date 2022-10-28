https://sputnikarabic.ae/20221028/الحكومة-الكندية-تدرج-نوفاك-ومانتوروف-وشولغينوف-في-قائمة-العقوبات-1069585647.html
الحكومة الكندية تدرج نوفاك ومانتوروف وشولغينوف في قائمة العقوبات
الحكومة الكندية تدرج نوفاك ومانتوروف وشولغينوف في قائمة العقوبات
أدرجت الحكومة الكندية، اليوم الجمعة، عددا من المسؤولين الروس في قائمة العقوبات، بينهم نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف،... 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T16:18+0000
2022-10-28T16:18+0000
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا للبيان المنشور على موقع الحكومة الكندية، فقد شملت العقوبات 6 شركات روسية و35 فرداً مرتبطين بقطاع الطاقة.ويصعد الغرب ضد روسيا باستخدام ضغط العقوبات، على وقع العملية العسكرية في أوكرانيا، إلا أن آثارها انعكست على الدول التي فرضتها، وأفضت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.وأكد بوتين أن الهدف الرئيسي للغرب، يتمثل في تدهور حياة الملايين من الناس، مشدداً على أن روسيا قادرة على حل جميع المشاكل التي ينشئها الغرب لها.
https://sputnikarabic.ae/20221019/كندا-تفرض-عقوبات-ضد-6-أشخاص-و4-كيانات-في-إيران-1069256189.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار كندا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار كندا
الحكومة الكندية تدرج نوفاك ومانتوروف وشولغينوف في قائمة العقوبات
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أدرجت الحكومة الكندية، اليوم الجمعة، عددا من المسؤولين الروس في قائمة العقوبات، بينهم نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، ووزير الطاقة نيكولاي شولغينوف.
موسكو - سبوتنيك
. ووفقا للبيان المنشور على موقع الحكومة الكندية، فقد شملت العقوبات 6 شركات روسية و35 فرداً مرتبطين بقطاع الطاقة.
ويصعد الغرب ضد روسيا باستخدام ضغط العقوبات، على وقع العملية العسكرية في أوكرانيا
، إلا أن آثارها انعكست على الدول التي فرضتها، وأفضت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
وأكد بوتين أن الهدف الرئيسي للغرب، يتمثل في تدهور حياة الملايين من الناس، مشدداً على أن روسيا قادرة على حل جميع المشاكل التي ينشئها الغرب لها.