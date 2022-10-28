عربي
https://sputnikarabic.ae/20221028/الحكومة-الكندية-تدرج-نوفاك-ومانتوروف-وشولغينوف-في-قائمة-العقوبات-1069585647.html
الحكومة الكندية تدرج نوفاك ومانتوروف وشولغينوف في قائمة العقوبات
الحكومة الكندية تدرج نوفاك ومانتوروف وشولغينوف في قائمة العقوبات
أدرجت الحكومة الكندية، اليوم الجمعة، عددا من المسؤولين الروس في قائمة العقوبات، بينهم نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف،... 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T16:18+0000
2022-10-28T16:18+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار كندا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1068657719_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_75dfd720a2824b4e5b44ec117b7a5058.jpg
موسكو - سبوتنيك. ووفقا للبيان المنشور على موقع الحكومة الكندية، فقد شملت العقوبات 6 شركات روسية و35 فرداً مرتبطين بقطاع الطاقة.ويصعد الغرب ضد روسيا باستخدام ضغط العقوبات، على وقع العملية العسكرية في أوكرانيا، إلا أن آثارها انعكست على الدول التي فرضتها، وأفضت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.وأكد بوتين أن الهدف الرئيسي للغرب، يتمثل في تدهور حياة الملايين من الناس، مشدداً على أن روسيا قادرة على حل جميع المشاكل التي ينشئها الغرب لها.
https://sputnikarabic.ae/20221019/كندا-تفرض-عقوبات-ضد-6-أشخاص-و4-كيانات-في-إيران-1069256189.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1068657719_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_76d011f1ebe2bd96dbfbd791c34593c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار كندا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار كندا

الحكومة الكندية تدرج نوفاك ومانتوروف وشولغينوف في قائمة العقوبات

16:18 GMT 28.10.2022
© AFP 2022 / VLADIMIR SIMICEKنائب رئيس الوزراء، ألكسندر نوفاك
نائب رئيس الوزراء، ألكسندر نوفاك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
© AFP 2022 / VLADIMIR SIMICEK
تابعنا عبرTelegram
أدرجت الحكومة الكندية، اليوم الجمعة، عددا من المسؤولين الروس في قائمة العقوبات، بينهم نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، ووزير الطاقة نيكولاي شولغينوف.
موسكو - سبوتنيك. ووفقا للبيان المنشور على موقع الحكومة الكندية، فقد شملت العقوبات 6 شركات روسية و35 فرداً مرتبطين بقطاع الطاقة.
رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
كندا تفرض عقوبات ضد 6 أشخاص و4 كيانات في إيران
19 أكتوبر, 20:28 GMT
ويصعد الغرب ضد روسيا باستخدام ضغط العقوبات، على وقع العملية العسكرية في أوكرانيا، إلا أن آثارها انعكست على الدول التي فرضتها، وأفضت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
وأكد بوتين أن الهدف الرئيسي للغرب، يتمثل في تدهور حياة الملايين من الناس، مشدداً على أن روسيا قادرة على حل جميع المشاكل التي ينشئها الغرب لها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представители российской стороны во время обмена пленными - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала