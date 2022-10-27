https://sputnikarabic.ae/20221027/مفوض-الخارجية-بالاتحاد-الأوروبي-يقول-إنه-لا-دليل-لدى-الاتحاد-على-أعمال-تخريب-خط-التيار-الشمالي-1069556760.html

مفوض الخارجية بالاتحاد الأوروبي يقول إنه لا دليل لدى الاتحاد على أعمال تخريب خط "التيار الشمالي"

مفوض الخارجية بالاتحاد الأوروبي يقول إنه لا دليل لدى الاتحاد على أعمال تخريب خط "التيار الشمالي"

قال جوزيب بوريل، مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنه لا يوجد دليل يشير إلى منفذي الهجمات الإرهابية على خط أنابيب "التيار الشمالي" في بحر البلطيق الشهر... 27.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-27T23:07+0000

2022-10-27T23:07+0000

2022-10-27T23:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

التيار الشمالي

أخبار الاتحاد الأوروبي

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بوينس إيريس – سبوتنيك. وردا على سؤال صحفي، أكد بوريل، عما إذا كان لدى الاتحاد الأوروبي أي دليل يشير إلى المسؤولين عن الأضرار التي لحقت بأنابيب الغاز الروسية أنه "لا يوجد دليل".وتوقعت السلطات الألمانية في ردها على تقرير برلماني، أمس الخميس، مقدم من النائب عن حزب "البديل من أجل ألمانيا"، ليف إريك هولم، أن يكون كلا خطي "التيار الشمالي 2" قد تضررا نتيجة العمل التخريبي.ونقلت مجلة "شبيغل" الألمانية نص الرد الذي جاء فيه "خلافا لتصريحات روسيا، لا تعتقد الحكومة الألمانية حاليا أن أحد خطي أنابيب الغاز التيار الشمالي 2 (نورد ستريم 2) بقي سليما بعد انفجارات سبتمبر/ أيلول".بالإضافة إلى ذلك، ذكّرت الحكومة الألمانية أن التيار الشمالي 2 لم يجتز إجراءات التصديق الإلزامي، لذلك لا يمكن بدء العمل بأي حال من الأحوال.وكان قد أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق أن حقيقة الهجمات الإرهابية على "التيار الشمالي" ستفاجئ أوروبا.وبدوره، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بداية الشهر الجاري، بأن موسكو مستعدة لتوريد الغاز من خلال الفرع غير التالف من خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".وقال نوفاك للصحفيين عقب اجتماع "أوبك +" الذي عقد في فيينا، حول إمكانية توريد الغاز عبر "التيار الشمالي 2"، اليوم: "نعم ، بالطبع، هذا ممكن".وأعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، يوم الاثنين 19 سبتمبر، وقوع حادث تسرب في خط الأنابيب في مياه الدنمارك بالقرب من جزيرة بورنهولم، لافتة إلى إنشاء منطقة آمنة، يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية.وقالت السلطات السويدية والدنماركية إنها اكتشفت تسريبًا للغاز بسبب انفجارين تحت البحر، مع الإجماع على أن الحادث كان نتيجة التخريب.

https://sputnikarabic.ae/20221010/مشغل-التيار-الشمالي-2-يقلل-الضغط-في-الخط-الثاني-من-أنابيب-الغاز-1068843916.html

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التيار الشمالي, أخبار الاتحاد الأوروبي