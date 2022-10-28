https://sputnikarabic.ae/20221028/هيئة-نزاهة-السعودية-تؤكد-اعتراف-مدير-الجامعة-المعزول-بأمر-ملكي-بكل-جرائمه--1069578572.html
هيئة "نزاهة" السعودية تؤكد اعتراف مدير الجامعة المعزول بأمر ملكي بكل جرائمه
هيئة "نزاهة" السعودية تؤكد اعتراف مدير الجامعة المعزول بأمر ملكي بكل جرائمه
أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، "نزاهة"، أن مدير جامعة الملك عبد العزيز والذي تم عزله بقرار ملكي، اعترف بكل جرائمه. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T13:05+0000
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ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة عكاظ السعودية، قال المتحدث باسم الهيئة، أحمد الحسين، إن عبد الرحمن اليوبي مدير جامعة الملك عبد العزيز المعزول اعترف بما نسب إليه خلال التحقيق.وأوضح الحسين أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، قد تحركت بعد ورود معلومات بوجود تجاوزات داخل الجامعة.وقال: "بناء على ذلك قامت الهيئة باتخاذ إجراءات تحري وتحقق ومراجعة تكشف لها من خلالها قيام مدير الجامعة بالعديد من تجاوزات للتعاقدات في مجال الاستشارات واستغلال النفوذ الوظيفي واستغلال تفويضه على حسابات الجامعة البنكية لمصلحة شخصية، واستغلال والإشراف على المشاريع والبحوث".وشدد المتحدث باسم الهيئة على أن كل ما تم اختلاسه سيعود إلى خزينة الدولة، قائلا: "كا من يعتدي على المقدرات والمكتسبات سيعرض نفسه للمساءلة".طالع أيضا: هيئة "نزاهة" السعودية تعلن سجن 5 قضاة ومسؤولين لإدانتهم بتهم فساد
https://sputnikarabic.ae/20221027/العاهل-السعودي-يعزل-أحد-مدراء-الجامعات-بعد-اتهامات-بالفساد-1069545901.html
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أخبار السعودية اليوم, السعودية, العالم العربي
أخبار السعودية اليوم, السعودية, العالم العربي
هيئة "نزاهة" السعودية تؤكد اعتراف مدير الجامعة المعزول بأمر ملكي بكل جرائمه
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أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، "نزاهة"، أن مدير جامعة الملك عبد العزيز والذي تم عزله بقرار ملكي، اعترف بكل جرائمه.
ووفقا لتصريحات
نقلتها جريدة عكاظ السعودية، قال المتحدث باسم الهيئة، أحمد الحسين، إن عبد الرحمن اليوبي مدير جامعة الملك عبد العزيز المعزول اعترف بما نسب إليه خلال التحقيق.
وأوضح الحسين أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، قد تحركت بعد ورود معلومات بوجود تجاوزات داخل الجامعة.
وقال: "بناء على ذلك قامت الهيئة باتخاذ
إجراءات تحري وتحقق ومراجعة تكشف لها من خلالها قيام مدير الجامعة بالعديد من تجاوزات للتعاقدات في مجال الاستشارات واستغلال النفوذ الوظيفي واستغلال تفويضه على حسابات الجامعة البنكية لمصلحة شخصية، واستغلال والإشراف على المشاريع والبحوث".
ولفت إلى أن الدلائل والبيانات قد توفرت على كل ذلك، ومن ثم قامت الهيئة والسلطات المعنية باتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وشدد المتحدث باسم الهيئة على أن كل ما تم اختلاسه سيعود إلى خزينة الدولة، قائلا: "كا من يعتدي على المقدرات والمكتسبات سيعرض نفسه للمساءلة".