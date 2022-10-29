https://sputnikarabic.ae/20221029/روسيا-تعلن-استعدادها-لإمداد-السوق-العالمي-بالحبوب-الروسية-1069606768.html
روسيا تعلن استعدادها لإمداد السوق العالمي بالحبوب الروسية
روسيا تعلن استعدادها لإمداد السوق العالمي بالحبوب الروسية
أعلن وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، اليوم السبت، أن روسيا مستعدة لاستبدال الحبوب الأوكرانية بالكامل وتزويد جميع الدول المهتمة بأسعار معقولة. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T16:04+0000
2022-10-29T16:04+0000
2022-10-29T16:04+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال باتروشيف: "مع الأخذ في الاعتبار حصاد هذا العام، فإن روسيا مستعدة لاستبدال الحبوب الأوكرانية بالكامل وإمداد جميع الدول المهتمة بأسعار معقولة".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن "الجانب الروسي يعلق مشاركته في "صفقة الحبوب" بعد العمل الإرهابي من قبل كييف في سيفاستوبول".وجاء في بيان الوزارة: "موسكو تعلق المشاركة في صفقة الحبوب بعد الهجوم الإرهابي ضد سفن أسطول البحر الأسود والسفن المدنية".وأردفت: "مع الأخذ بالاعتبار أنه في 29 أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام، قام نظام كييف وبمشاركة خبراء بريطانيين في عمل إرهابي ضد سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية مشاركة في ضمان أمن "ممر الحبوب"، فإن الجانب الروسي يعلّق مشاركته في تنفيذ اتفاقيات تصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية".
https://sputnikarabic.ae/20221029/الخارجية-الروسية-تشير-لسعي-موسكو-إلقاء-الضوء-على-تورط-بريطانيا-بالتخطيط-للهجمات-الإرهابية-في-1069602973.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
روسيا تعلن استعدادها لإمداد السوق العالمي بالحبوب الروسية
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أعلن وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، اليوم السبت، أن روسيا مستعدة لاستبدال الحبوب الأوكرانية بالكامل وتزويد جميع الدول المهتمة بأسعار معقولة.
وقال باتروشيف: "مع الأخذ في الاعتبار حصاد هذا العام، فإن روسيا مستعدة لاستبدال الحبوب الأوكرانية بالكامل وإمداد جميع الدول المهتمة بأسعار معقولة".
"هذا العام، تم بالفعل حصاد 150 مليون طن من الحبوب في روسيا، ونقدر إمكانات التصدير هذا الموسم بأكثر من 50 مليون طن".
دميتري باتروشيف
وزير الزراعة الروسي
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن "الجانب الروسي يعلق مشاركته في "صفقة الحبوب" بعد العمل الإرهابي من قبل كييف في سيفاستوبول".
وجاء في بيان الوزارة: "موسكو تعلق المشاركة في صفقة الحبوب بعد الهجوم الإرهابي ضد سفن أسطول البحر الأسود والسفن المدنية".
وأردفت
: "مع الأخذ بالاعتبار أنه في 29 أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام، قام نظام كييف وبمشاركة خبراء بريطانيين في عمل إرهابي ضد سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية مشاركة في ضمان أمن "ممر الحبوب"، فإن الجانب الروسي يعلّق مشاركته في تنفيذ اتفاقيات تصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية".