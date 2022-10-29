https://sputnikarabic.ae/20221029/السلطات-السعودية-تصدر-تحذيرا-جديدا-لمعتمري-الخارج--1069600334.html
السلطات السعودية تصدر تحذيرا جديدا لمعتمري الخارج
السلطات السعودية تصدر تحذيرا جديدا لمعتمري الخارج
أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية تحذيرا لمعتمري الخارج يتعلق بمدة التأشيرة الممنوحة لهم. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T11:55+0000
2022-10-29T11:55+0000
2022-10-29T11:55+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
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ووفقا لما نشرته وزراة الحج والعمرة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أن على معتمري الخارجي مغادرة المملكة قبل انتهاء مدة التأشيرة الممنوحة لهم.وحذرت الوزارة من أن المكوث في المملكة بعد انتهاء مدة التأشيرة يعد مخالفة صريحة للنظم والقوانين المعمول بها.ونصت التعديلات الأخيرة كذلك على إمكانية "الدخول والمغادرة من أي مطار دولي او إقليمي في السعودية"، مشترطة ضرورة التسجيل في تطبيق "نسك"، من أجل استصدار تصاريح العمرة.طالع أيضا: وزارة الحج والعمرة السعودية تصدر توضيحا جديدا بخصوص المعتمرين من خارج المملكة
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
السلطات السعودية تصدر تحذيرا جديدا لمعتمري الخارج
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أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية تحذيرا لمعتمري الخارج يتعلق بمدة التأشيرة الممنوحة لهم.
ووفقا لما نشرته وزراة الحج والعمرة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أن على معتمري الخارج
ي مغادرة المملكة قبل انتهاء مدة التأشيرة الممنوحة لهم.
وحذرت الوزارة من أن المكوث في المملكة بعد انتهاء مدة التأشيرة يعد مخالفة صريحة للنظم والقوانين المعمول بها.
وأخيرا قررت السلطات السعودية تمديد مدة تأشيرة العمرة لمعتمري الخارجي إلى 90 يوما، بدلا من 30، حيث أتاحت التعديلات الجديدة للمعتمر حرية الحركة خلال هذه المدة بين جميع مدن المملكة.
ونصت التعديلات الأخيرة كذلك على إمكانية "الدخول والمغادرة من أي مطار دولي او إقليمي في السعودية"، مشترطة ضرورة التسجيل في تطبيق "نسك"
، من أجل استصدار تصاريح العمرة.