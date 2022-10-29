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https://sputnikarabic.ae/20221029/بي---50-تي-قنبلة-تدريب-روسية-مخصصة-لمهام-القصف-الجوي-1069610104.html
"بي - 50 تي"... قنبلة تدريب روسية مخصصة لمهام القصف الجوي
"بي - 50 تي"... قنبلة تدريب روسية مخصصة لمهام القصف الجوي
تمثل القنابل التي يتم إلقاؤها من الجو وسيلة هجومية تعتمد دقتها على مستوى تدريب الأطقم الجوية، التي تستخدمها خلال المهام الحربية. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T17:22+0000
2022-10-29T17:22+0000
رصد عسكري
روسيا
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وتطور روسيا أنواعا مختلفة من القنابل التي يتم إسقاطها من الطائرات، كما تطور نماذج خاصة بالتدريب مثل القنبلة "بي - 50 تي"، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أنه تم تصميم القنبلة "بي - 50 تي" لتدريب الأطقم الجوية على تنفيذ مهام القصف الجوي باستخدام النماذج المختلفة من القنابل بدقة عالية.ما هي المواصفات الفنية للقنبلة "بي - 50 تي"؟وتسهم النماذج التدريبية في زيادة كفاءة قائدي الطائرات الحربية والأطقم الجوية المرافقة على تنفيذ مهام القصف الجوي بدقة عالية.
https://sputnikarabic.ae/20221020/آر---73-إي-صاروخ-جو---جو-روسي-بقدرات-خارقة-1069266230.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

"بي - 50 تي"... قنبلة تدريب روسية مخصصة لمهام القصف الجوي

17:22 GMT 29.10.2022
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورمناورات لمقاتلات "ميغ-29 كا" في منطقة مورمانسك الروسية
مناورات لمقاتلات ميغ-29 كا في منطقة مورمانسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
© Sputnik . Pavel Lvov
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تمثل القنابل التي يتم إلقاؤها من الجو وسيلة هجومية تعتمد دقتها على مستوى تدريب الأطقم الجوية، التي تستخدمها خلال المهام الحربية.
وتطور روسيا أنواعا مختلفة من القنابل التي يتم إسقاطها من الطائرات، كما تطور نماذج خاصة بالتدريب مثل القنبلة "بي - 50 تي"، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
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ولفت الموقع إلى أنه تم تصميم القنبلة "بي - 50 تي" لتدريب الأطقم الجوية على تنفيذ مهام القصف الجوي باستخدام النماذج المختلفة من القنابل بدقة عالية.

ما هي المواصفات الفنية للقنبلة "بي - 50 تي"؟

قطر القنبلة: 20.3 سم.
الطول: 104.4 سم.
الوزن: 50 كلغ.
أقل ارتفاع إطلاق: 200 متر.
أعلى ارتفاع إطلاق: 25 ألف متر.
أقل سرعة إطلاق: 500 كلم في الساعة.
أقصى سرعة إطلاق: 2500 كلم في الساعة.
وتسهم النماذج التدريبية في زيادة كفاءة قائدي الطائرات الحربية والأطقم الجوية المرافقة على تنفيذ مهام القصف الجوي بدقة عالية.
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