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https://sputnikarabic.ae/20221020/آر---73-إي-صاروخ-جو---جو-روسي-بقدرات-خارقة-1069266230.html
"آر - 73 إي"... صاروخ "جو - جو" روسي بقدرات خارقة
"آر - 73 إي"... صاروخ "جو - جو" روسي بقدرات خارقة
تمثل الصواريخ "جو - جو" أحد أخطر الأسلحة التي تحملها الطائرات الحربية، خاصة عندما تواجه طائرات أخرى في المعارك الجوية. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T10:14+0000
2022-10-20T10:17+0000
رصد عسكري
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ويوفر صاروخ "آر - 73 إي" الروسي للطائرات التي تتسلح به، تفوقا هجوميا في المعارك الجوية، التي تكون فيها طائرات العدو في نطاق تغطيته الذي يبدأ بمئات الأمتار ويصل إلى عشرات الكيلومترات، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ما هي الأهداف التي يمكن تدميرها بالصاروخ الروسي "آر - 73 إي"؟يمكن استخدام صاروخ "آر - 73 إي" لتدمير جميع الأهداف الجوية أثناء وجودها في أي اتجاه حول الطائرة التي تتسلح به، ويمكنه الوصول إلى الهدف ليلا أو نهارا في جميع الظروف الجوية.وتشمل الأهداف التي يمكن للصاروخ الروسي "آر - 73 إي" تدميرها جميع الطائرات الحربية المعادية ومنها المقاتلات والقاذفات وطائرات النقل العسكري.ولفت الموقع إلى أنه تم تصميم الصاروخ الروسي "آر - 73 إي"، ليكون قادرًا على تخطي جميع وسائل التشويش الإلكتروني، إثر إطلاقه من على متن المقاتلات أو القاذفات أو الطائرات الهجومية.ويمكن للصاروخ أن يدمر أهدافًا جوية تحلق بسرعة تصل إلى 2500 كيلومتر في الساعة (نحو ضعفي سرعة الصوت)، على ارتفاعات تبدأ من مترين حتى 20 ألف متر.ما هي المواصفات الفنية للصاروخ الروسي "آر - 73 إي"؟ويمكن للطائرات التي تمتلك صواريخ "جو - جو" متطورة أن تتفوق على الطائرات المعادية وتقوم بتدميرها من على بعد عشرات الكيلومترات، وفقا لأقصى مدى يمكن أن يصل إليه الصاروخ.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"آر - 73 إي"... صاروخ "جو - جو" روسي بقدرات خارقة

10:14 GMT 20.10.2022 (تم التحديث: 10:17 GMT 20.10.2022)
© Sputnik . RIA Novosti / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ "آر - 73" الروسي (جو - جو)
صاروخ آر - 73 الروسي (جو - جو) - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
© Sputnik . RIA Novosti
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تمثل الصواريخ "جو - جو" أحد أخطر الأسلحة التي تحملها الطائرات الحربية، خاصة عندما تواجه طائرات أخرى في المعارك الجوية.
ويوفر صاروخ "آر - 73 إي" الروسي للطائرات التي تتسلح به، تفوقا هجوميا في المعارك الجوية، التي تكون فيها طائرات العدو في نطاق تغطيته الذي يبدأ بمئات الأمتار ويصل إلى عشرات الكيلومترات، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.

ما هي الأهداف التي يمكن تدميرها بالصاروخ الروسي "آر - 73 إي"؟

يمكن استخدام صاروخ "آر - 73 إي" لتدمير جميع الأهداف الجوية أثناء وجودها في أي اتجاه حول الطائرة التي تتسلح به، ويمكنه الوصول إلى الهدف ليلا أو نهارا في جميع الظروف الجوية.
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ما هي المواصفات الفنية للصاروخ الروسي "آر - 73 إي"؟

المدى: من 300 متر إلى 30 كيلومترا.
الوزن: 105 كيلوغرامات.
وزن الرأس الحربي: 8 كيلوغرامات.
التوجيه: نظام توجيه إيجابي بالأشعة تحت الحمراء.
طول الصاروخ: 2.9 متر.
القطر: 17 سنتيمترا.
المسافة بين طرفي الزعانف: 51 سنتيمترا.
ويمكن للطائرات التي تمتلك صواريخ "جو - جو" متطورة أن تتفوق على الطائرات المعادية وتقوم بتدميرها من على بعد عشرات الكيلومترات، وفقا لأقصى مدى يمكن أن يصل إليه الصاروخ.
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