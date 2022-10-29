مقتل مستوطن إسرائيلي متأثرا بجراح أصيب بها في عملية إطلاق نار جنوبي الضفة
© AP Photo / Ariel Schalitسيارة إسعاف إسرائيلية
© AP Photo / Ariel Schalit
قتل مستوطن إسرائيلي، مساء اليوم السبت، متأثرا بجراح أصيب بها خلال عملية إطلاق نار في مستوطنة كريات أربع جنوبي الضفة الغربية، وتم خلالها تصفية المنفذ الفلسطيني.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "تم تأكيد وفاة رجل يبلغ من العمر 60 عاما، أصيب بجروح قاتلة في هجوم إطلاق النار في كريات أربع. تم نقله إلى مستشفى هداسا عين كارم في القدس، حيث كان على الأطباء إعلان وفاته".
وأضافت: "يعالج المستشفى أيضا رجلا يبلغ من العمر 48 عاما وآخر عمره 19 عامًا أصيبا بجروح طفيفة في هجوم إطلاق النار في كريات أربع".
وتابعت الصحيفة: "أفاد مستشفى شعاري تسيديك أن مصابا عمره 50 عاما وصل في حالة خطيرة وتم تخديره وتنويمه".
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "استكمالا لتقرير عن إطلاق نار في الخليل، أطلق إرهابي النار في المنطقة وتم تحييده على الفور من قبل ضابط أمن مدني".
وأضاف: "أصيب عدد من المدنيين بجروح نتيجة إطلاق النار. تم إرسال الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبدأت قوات الجيش الإسرائيلي في تمشيط المنطقة بحثا عن مشتبه بهم إضافيين".
בהמשך לדיווח על פיגוע הירי בחברון, מחבל פתח בירי במרחב חסם ציון. המחבל נוטרל במקום על ידי איש ביטחון אזרחי.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 29, 2022
מספר אזרחים נפצעו כתוצאה מהירי. הפצועים מפונים לבית חולים לקבלת טיפול רפואי.
כוחות צה"ל פתחו בסריקות במרחב אחר חשודים נוספים
بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد: "أصلي مع جميع مواطني إسرائيل من أجل سلامة المصابين في هجوم كريات أربع".
وأردف في تغريدة له بقوله: "أشد على يد القوات الأمنية التي قامت بتحييد الإرهابي والتي تواصل العمليات العملياتية في الساحة. الليلة سيتم تعزيز القوات في القطاع. لن يهزمنا الإرهاب، وسنعمل بقوة ضد منفذي الهجمات ومرسليهم".
מתפלל עם כל אזרחי ישראל לשלום הפצועים בפיגוע בקריית ארבע. מחזק את כוחות הבטחון שניטרלו את המחבל וממשיכים בפעילות מבצעית בזירה. הערב יתוגברו הכוחות בגיזרה. הטרור לא ינצח אותנו, נפעל ביד קשה נגד המפגעים ושולחיהם.— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) October 29, 2022
فيما قال وزير الدفاع بيني غانتس في تغريدة على "تويتر": "قبل بضع دقائق، أجريت تقييما للوضع بمشاركة رئيس الأركان ورئيس الشاباك، وأمرت بصياغة سلسلة من الإجراءات العملياتية. الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن سيضعون أيديهم على كل من شارك في الهجوم".
אני מבקש להביע צער עמוק על הירצחו של אזרח ישראלי הערב בפיגוע במרחב חברון. אני שולח איחולי החלמה מהירה לפצועים.— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) October 29, 2022
קיימתי לפני דקות אחדות הערכת מצב בהשתתפות הרמטכ"ל וראש השב"כ, והנחיתי לגבש שורה של צעדים מבצעיים. צה"ל וכוחות הביטחון ישימו את ידיהם על כל מי שהיה מעורב בפיגוע.
في سياق متصل، اندلعت احتجاجات للمستوطنين اليهود في مدينة القدس، عقب الهجوم في كريات أربع، ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية التي حاولت السيطرة على الأوضاع.
وفي وقت سابق من مساء اليوم، قالت وسائل إعلام عبرية إن مستوطنين اثنين، أصيبا بجروح، خلال عملية إطلاق نار وقعت في مستوطنة كريات أربع التي يسكنها عضو الكنيست المتشدد إيتمار بن غفير، قبل أن تعلن ارتفاع عدد المصابين إلى 4.
في المستوطنة ذاتها تسكن عائلة عضو الكنيست المتشدد إيتمار بن غفير، الذي لم يكن هناك ولم يصب بأذى.
وغرد بن غفير: "عائلتي الآن في مأمن من هجوم إطلاق نار على منزلنا في (حي) جفعات هأفوت".
وتشهد الضفة الغربية تصاعد التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين، بعد إطلاق الأولى عملية عسكرية واسعة في الضفة أسفرت عن اعتقال مئات الفلسطينيين واغتيال آخرين، فيما يرد مسلحون فلسطينيون بمحاولة استهداف جنود الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.