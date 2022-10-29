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https://sputnikarabic.ae/20221029/وزير-الخارجية-الجزائري-يؤكد-لـسبوتنيك-أن-اللقاءات-مع-نظرائه-العرب-مثمرة-1069603846.html
وزير الخارجية الجزائري يؤكد لـ"سبوتنيك" أن اللقاءات مع نظرائه العرب مثمرة
وزير الخارجية الجزائري يؤكد لـ"سبوتنيك" أن اللقاءات مع نظرائه العرب مثمرة
قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إن الاجتماعات مع وزراء الخارجية العرب مثمرة. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T14:27+0000
2022-10-29T14:27+0000
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وأضاف في رده على تساؤل "سبوتنيك"، قبل بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن اللقاءات الثنائية، أن اللقاءات كانت مثمرة وأخوية.ويبحث وزراء الخارجية العرب، اليوم السبت، خلال اجتماعهم التحضيري للقمة العربية في الجزائر مجموعة من الملفات ومشروعات القرارات التي تطرح على القادة العرب في القمة 31 لإقرارها.وكان مراسل "سبوتنيك" في الجزائر، قد أفاد صباح اليوم، بأن من بين الملفات المهمة التي يناقشها الوزراء، اليوم، الملف الليبي والتدخلات التركية فيه، وكذلك التدخلات الإيرانية في العراق وسوريا، بالإضافة لملف اليمن والملف السوري.وأضاف أن الاجتماع سيبحث أيضا ملف سد النهضة ومشروع القرار المقدم بشأنه، بالإضافة للقضية الفلسطينية والمصالحة.ومن المرتقب أن يتفق غدا على مشروعات القرارات التي ترفع للقادة في القمة التي تعقد في الجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.وتعقد في الجزائر منذ الـ 26 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التي تحتضنها الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر المقبل، تحت عنوان "لم الشمل".
https://sputnikarabic.ae/20221029/وزير-خارجية-المغرب-يصل-إلى-الجزائر-لحضور-اجتماع-تحضيري-قبل-القمة-العربية-1069602431.html
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الجزائر, القمة العربية, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الجزائر, القمة العربية, العالم العربي, أخبار العالم العربي

وزير الخارجية الجزائري يؤكد لـ"سبوتنيك" أن اللقاءات مع نظرائه العرب مثمرة

14:27 GMT 29.10.2022
© Sputnik . Виталий Белоусов / الانتقال إلى بنك الصوررمطان لعمامرة
رمطان لعمامرة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
© Sputnik . Виталий Белоусов
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قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إن الاجتماعات مع وزراء الخارجية العرب مثمرة.
وأضاف في رده على تساؤل "سبوتنيك"، قبل بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن اللقاءات الثنائية، أن اللقاءات كانت مثمرة وأخوية.
ويبحث وزراء الخارجية العرب، اليوم السبت، خلال اجتماعهم التحضيري للقمة العربية في الجزائر مجموعة من الملفات ومشروعات القرارات التي تطرح على القادة العرب في القمة 31 لإقرارها.
وكان مراسل "سبوتنيك" في الجزائر، قد أفاد صباح اليوم، بأن من بين الملفات المهمة التي يناقشها الوزراء، اليوم، الملف الليبي والتدخلات التركية فيه، وكذلك التدخلات الإيرانية في العراق وسوريا، بالإضافة لملف اليمن والملف السوري.
وأضاف أن الاجتماع سيبحث أيضا ملف سد النهضة ومشروع القرار المقدم بشأنه، بالإضافة للقضية الفلسطينية والمصالحة.
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
وزير خارجية المغرب يصل إلى الجزائر لحضور اجتماع تحضيري قبل القمة العربية
13:40 GMT
ومن المرتقب أن يتفق غدا على مشروعات القرارات التي ترفع للقادة في القمة التي تعقد في الجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وتعقد في الجزائر منذ الـ 26 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التي تحتضنها الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر المقبل، تحت عنوان "لم الشمل".
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