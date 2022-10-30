https://sputnikarabic.ae/20221030/أمير-قطر-سيشارك-بالقمة-العربية-في-الجزائر-1069648402.html
أمير قطر سيشارك بالقمة العربية في الجزائر
أمير قطر سيشارك بالقمة العربية في الجزائر
قال مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية، سالم مبارك آل شافي، إن أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني سوف يشارك في أعمال القمة العربية العادية الحادية... 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T19:15+0000
2022-10-30T19:15+0000
2022-10-30T19:15+0000
القمة العربية بالجزائر
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
الجزائر
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وأضاف آل شافي، مساء اليوم الأحد، إن مشاركة أمير قطر "تعكس متانة العلاقات التي تربطه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون".وأكد في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) أن مشاركة الأمير تميم في القمة "تنبع من حرصه على تقوية وترسيخ العلاقات القطرية الجزائرية على كافة الأصعدة، ورغبة قائدي البلدين في إنجاح القمة العربية وتعزيز العمل العربي المشترك والتضامن العربي في مواجهة التحديات".وأكد آل شافي أن "دولة قطر دائما في طليعة أي جهد أو بادرة تهدف إلى وحدة الصف العربي، وتخفيف معاناة المستضعفين والنقاش البناء الفعال في القضايا التي تهم المنطقة".وأشار إلى أن هناك الكثير من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المدرجة في جدول أعمال القمة ومن بينها "القضية الفلسطينية والتطورات الأخيرة في الأراضي المحتلة، وكذلك مستجدات الأحداث في ليبيا وسوريا والعراق واليمن والسودان، فضلا عن ملفات أخرى تتعلق بالتعاون الاقتصادي العربي والتبادل التجاري ومنطقة التجارة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي الموحد".واختتم وزراء الخارجية العرب، اليوم الأحد، اجتماعاتهم التحضيرية للقمة العربية التي تحتضنها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وبحثوا خلالها مجموعة من الملفات ومشروعات القرارات التي تطرح على القادة العرب في القمة 31 لإقرارها.
https://sputnikarabic.ae/20221030/بوريطة-يقول-إن-ملك-المغرب-سيقرر-ما-إذا-توفرت-شروط-مشاركته-في-قمة-الجزائر-1069646309.html
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القمة العربية بالجزائر, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , الجزائر
القمة العربية بالجزائر, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , الجزائر
أمير قطر سيشارك بالقمة العربية في الجزائر
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قال مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية، سالم مبارك آل شافي، إن أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني سوف يشارك في أعمال القمة العربية العادية الحادية والثلاثين في الجزائر.
وأضاف آل شافي، مساء اليوم الأحد، إن مشاركة أمير قطر "تعكس متانة العلاقات التي تربطه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون".
وأكد في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا
) أن مشاركة الأمير تميم في القمة "تنبع من حرصه على تقوية وترسيخ العلاقات القطرية الجزائرية على كافة الأصعدة، ورغبة قائدي البلدين في إنجاح القمة العربية وتعزيز العمل العربي المشترك والتضامن العربي في مواجهة التحديات".
وأكد آل شافي أن "دولة قطر دائما في طليعة أي جهد أو بادرة تهدف إلى وحدة الصف العربي، وتخفيف معاناة المستضعفين والنقاش البناء الفعال في القضايا التي تهم المنطقة".
وأشار إلى أن هناك الكثير من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المدرجة في جدول أعمال القمة ومن بينها "القضية الفلسطينية والتطورات الأخيرة في الأراضي المحتلة، وكذلك مستجدات الأحداث في ليبيا وسوريا والعراق واليمن والسودان، فضلا عن ملفات أخرى تتعلق بالتعاون الاقتصادي العربي والتبادل التجاري ومنطقة التجارة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي الموحد".
واختتم وزراء الخارجية العرب
، اليوم الأحد، اجتماعاتهم التحضيرية للقمة العربية التي تحتضنها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وبحثوا خلالها مجموعة من الملفات ومشروعات القرارات التي تطرح على القادة العرب في القمة 31 لإقرارها.