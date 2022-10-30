https://sputnikarabic.ae/20221030/بوريطة-يقول-إن-ملك-المغرب-سيقرر-ما-إذا-توفرت-شروط-مشاركته-في-قمة-الجزائر-1069646309.html

بوريطة يقول إن ملك المغرب سيقرر ما إذا توفرت شروط مشاركته في قمة الجزائر

بوريطة يقول إن ملك المغرب سيقرر ما إذا توفرت شروط مشاركته في قمة الجزائر

أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن "الملك محمد السادس سيقرر ما إذا توفرت شروط مشاركته في قمة الجزائر"، والمزمع عقدها يومي 1 و 2 نوفمبر/ تشرين الثاني... 30.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-30T18:11+0000

2022-10-30T18:11+0000

2022-10-30T18:11+0000

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وقال بوريطة، في تصريحات مع مجلة "جون أفريك" الفرنسية، إن "جلالة الملك كلفني بالإبلاغ عن نيته حضور القمة وعن تشجيعه باقي الملوك والرؤساء على حضورها، ونحن الآن نراقب وسيتم اتخاد القرار إذا توفرت الشروط لذلك".وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة علق على ما وصفه بـ "ادعاءات مجموعة من المواقع ووسائل الإعلام الجزائرية بأن الوفد المغربي ووزير خارجية المغرب غادروا قاعة اجتماعات القمة"، مضيفا: "هذا غير صحيح نهائيا".وتابع، في تصريحات خاصة لمراسل "سبوتنيك"، "الممارسة الدبلوماسية المغربية وطرق عمل الدبلوماسية المغربية ووفقا لتعليمات العاهل المغربي محمد السادس تقتضي أن نخوض المعارك أينما كانت وألا نترك المجال أو الكرسي فارغا".واستطرد: "ما وقع هو أن المغرب عندما أدرك أن هناك تلاعب في خريطته... داخل القاعة تم الاحتجاج وطلب بأن يتم إصلاح الأمور ولم يغادر القاعة ولا مكان الاجتماع ولا الجزائر".ووصل بوريطة، أمس السبت، إلى الجزائر للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري قبل القمة العربية. وذكر موقع "هيسبريس"، أن بوريطة وصل إلى الجزائر للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية.ويبحث وزراء الخارجية العرب، أمس السبت، خلال اجتماعهم التحضيري للقمة العربية في الجزائر مجموعة من الملفات ومشروعات القرارات التي تطرح على القادة العرب في القمة 31 لإقرارها.

https://sputnikarabic.ae/20221029/مصادر-دبلوماسية-تؤكد-عدم-انسحاب-بوريطة-من-الاجتماعات-التحضيرية-للقمة-العربية-1069616778.html

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