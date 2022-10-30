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https://sputnikarabic.ae/20221030/رئيس-البرلمان-الإيراني-يدعو-إلى-عدم-استخدام-الأعمال-الإرهابية-ذريعة-لتجاهل-الاحتجاجات-في-إيران-1069642792.html
رئيس البرلمان الإيراني يدعو إلى عدم استخدام الأعمال الإرهابية ذريعة لتجاهل الاحتجاجات في إيران
رئيس البرلمان الإيراني يدعو إلى عدم استخدام الأعمال الإرهابية ذريعة لتجاهل الاحتجاجات في إيران
اتهم رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان) محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، "العدو بمحاولة زعزعة أمن البلاد"، مشددا على "ضرورة أن تحدد الشخصيات المؤثرة... 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T15:54+0000
2022-10-30T15:54+0000
أخبار إيران
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وقال قاليباف، في كلمة له، إنه "لا ينبغي استخدام الأعمال الإرهابية لأعداء إيران ذريعة لتجاهل الاحتجاجات الإصلاحية لبعض أبناء الشعب"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وأضاف: أن "الحركات الاجتماعية ستكون كفيلة بتغيير السياسات والقرارات بشرط فصلها عن دعاة العنف والمجرمين والانفصاليين"، متابعا: "بالطبع، جزء من هذا التغيير هو إصلاح نظام الحكم في إطار النظام السياسي للجمهورية الإسلامية".وفي وقت سابق، تمكنت استخبارات الحرس الثوري الإيراني، من إحباط محاولة تفجير في منطقة معالي آباد في مدينة شيراز الإيرانية.وأوضح التلفزيون الإيراني، أن "الحرس الثوري تمكن من تفكيك قنبلة كانت مزروعة في شارع رئيسي في مدينة شيراز قبل انفجارها".جاء ذلك في أعقاب مقتل عنصرين من قوات التعبئة الشعبية الإيرانية (البسيج)، مساء الخميس الماضي، بهجوم مسلح في مدينة آمل في محافظة مازندران شمالي البلاد.كما يأتي ذلك بعد يوم من هجوم إرهابي استهدف مزارا دينيا في شيراز جنوبي إيران، نجم عنه مقتل وإصابة العشرات.
https://sputnikarabic.ae/20221030/الحرس-الثوري-الإيراني-يتوعد-الأعداء-بـالرد-في-الميدان-1069639681.html
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أخبار إيران
أخبار إيران

رئيس البرلمان الإيراني يدعو إلى عدم استخدام الأعمال الإرهابية ذريعة لتجاهل الاحتجاجات في إيران

15:54 GMT 30.10.2022
© Sputnik . Евгений Одиноков / الانتقال إلى بنك الصور محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران
 محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
© Sputnik . Евгений Одиноков
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اتهم رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان) محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، "العدو بمحاولة زعزعة أمن البلاد"، مشددا على "ضرورة أن تحدد الشخصيات المؤثرة موقفها من الأعداء".
وقال قاليباف، في كلمة له، إنه "لا ينبغي استخدام الأعمال الإرهابية لأعداء إيران ذريعة لتجاهل الاحتجاجات الإصلاحية لبعض أبناء الشعب"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.
صواريخ إيرانية خلال مناورات الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
الحرس الثوري الإيراني يتوعد الأعداء بـ"الرد في الميدان"
14:50 GMT
وأضاف: أن "الحركات الاجتماعية ستكون كفيلة بتغيير السياسات والقرارات بشرط فصلها عن دعاة العنف والمجرمين والانفصاليين"، متابعا: "بالطبع، جزء من هذا التغيير هو إصلاح نظام الحكم في إطار النظام السياسي للجمهورية الإسلامية".
وفي وقت سابق، تمكنت استخبارات الحرس الثوري الإيراني، من إحباط محاولة تفجير في منطقة معالي آباد في مدينة شيراز الإيرانية.
وأوضح التلفزيون الإيراني، أن "الحرس الثوري تمكن من تفكيك قنبلة كانت مزروعة في شارع رئيسي في مدينة شيراز قبل انفجارها".
جاء ذلك في أعقاب مقتل عنصرين من قوات التعبئة الشعبية الإيرانية (البسيج)، مساء الخميس الماضي، بهجوم مسلح في مدينة آمل في محافظة مازندران شمالي البلاد.
كما يأتي ذلك بعد يوم من هجوم إرهابي استهدف مزارا دينيا في شيراز جنوبي إيران، نجم عنه مقتل وإصابة العشرات.
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