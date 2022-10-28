https://sputnikarabic.ae/20221028/إيران-تعلن-مقتل-منفذ-هجوم-شيراز-الإرهابي-1069590028.html

إيران تعلن مقتل منفذ هجوم شيراز الإرهابي

إيران تعلن مقتل منفذ هجوم شيراز الإرهابي

قال نائب محافظ فارس للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية، اليوم الجمعة، إن منفذ العملية الإرهابية ‏التي استهدفت مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز... 28.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-28T21:17+0000

2022-10-28T21:17+0000

2022-10-28T21:17+0000

العالم

إيران

أخبار إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101389/54/1013895443_768:0:4885:2316_1920x0_80_0_0_a78cd3031b05bc567406a6d08c7630cb.jpg

وأضاف أنه "تم بذل كل الجهود المبذولة لابقاء منفذ الهجوم الإرهابي على قيد الحياة"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، قتل 15 شخصا وأصيب 45 آخرون، في هجوم شنه مسلحون، على مزار ديني في مدينة شيراز، جنوبي إيران.وأعلن التليفزيون الرسمي الإيراني، أنه تم اعتقال إثنين من منفذي الهجوم، في حين تطارد السلطات منفذ ثالث، مؤكداً أن منفذي الهجوم يحملون جنسيات غير إيرانية.وأكد الجيش الإيراني، أمس الخميس، أن "قواته تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة، جاهزة لتوجيه ضربة مدمرة للأعداء في أي مكان، انتقاما لدماء شهداء الحادث الإرهابي في مدينة شيراز جنوب البلاد".وتوعد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، في وقت سابق أمس الخميس، بــ"نار غضب وانتقام لمعسكر الشيطان جزاء عملهم المخزي والإرهابي في شيراز".وأعرب اللواء حسين سلامي، في بيان له ببشأن الاعتداء الإرهابي على زوار ضريح "شاه جراغ" في شيراز مساء أمس الأربعاء، عن "تعازيه بضحايا الحادث الإرهابي"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وكان تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم على مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية.بدوره، أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن الحادث الإرهابي الذي استهدف مزارا دينيا في مدينة شيراز جنوبي البلاد، لن يمر دون رد.

https://sputnikarabic.ae/20221027/الداخلية-البحرينية-تنفي-زعم-الجزيرة-القطرية-بأن-مرتكب-هجوم-شيراز-بحريني-وتطالبها-بتدارك-الخطأ-1069545696.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, إيران, أخبار إيران