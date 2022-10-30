عربي
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية يؤكد تجاوز خلافات الأمس خلال تحضيرات قمة الجزائر
https://sputnikarabic.ae/20221030/رئيس-الوزراء-العراقي-يؤكد-عدم-وجود-خطوط-حمراء-أمام-أي-ملف-فساد-مرتبط-بجهة-سياسية-1069642196.html
رئيس الوزراء العراقي يؤكد عدم وجود خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبط بجهة سياسية
رئيس الوزراء العراقي يؤكد عدم وجود خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبط بجهة سياسية
قال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن الحكومة عازمة على تشكيل فريق داعم لهيئة النزاهة، مؤكدا عدم وجود خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبط بجهة... 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T15:40+0000
2022-10-30T15:40+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1065689634_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3d595e562e2de90a35ddaa30726b1859.jpg
وأوضح بيان للمكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، بأن السوداني، "أجرى زيارة إلى مقر هيئة النزاهة، وعقد اجتماعا مع رئيس الهيئة القاضي علاء الساعدي والكادر المتقدم فيها".وأشار البيان، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، إلى أن "السوداني استمع إلى إيجاز عن عمل هيئة النزاهة في مكافحة الفساد، وملاحقة المتسببين والمتورطين بحالات الفساد المالي والإداري".وأكد السوداني "عدم وجود خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبط بجهة سياسية أو أية شخصية كانت"، مشددا على أن "الحكومة ستقدم كل الدعم إلى هيئة النزاهة، سواء على مستوى الإجراءات التنفيذية أو في الجانب التشريعي، عبر تقديم مشاريع قوانين تتصدى للفساد وتسهم في إغلاق منافذه".وأشار السوداني إلى أن "أول المعايير في التعامل مع حكومات الدول هو في مدى التعاون الذي تبديه مع العراق لتسليم المُدانين بقضايا الفساد واسترداد الأموال المختلسة والمهربة".وأعلن السوداني "عزم الحكومة تشكيل فريق داعم لهيئة النزاهة يتخذ الصفة القانونية، ولا يتعارض مع صلاحيات الهيئة ومهامها".وقال إن "الهدف لا يقتصر على زج الفاسدين في السجون، بل يتعدى إلى تقديم الإجراءات الوقائية للحد من الفساد، وزرع ثقافة النزاهة وعفة اليد والحفاظ على المال العام، والحيلولة دون تورط الموظفين في مخالفات أو جرائم فساد".
https://sputnikarabic.ae/20221018/العراق-القضاء-يستدعي-موظفين-حكوميين-كبار-للاشتباه-في-قضايا-فساد-1069184603.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1065689634_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_dec5615e29dd679e7fa3aa41eb7f2997.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

رئيس الوزراء العراقي يؤكد عدم وجود خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبط بجهة سياسية

15:40 GMT 30.10.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIالمرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني
المرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
تابعنا عبرTelegram
قال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن الحكومة عازمة على تشكيل فريق داعم لهيئة النزاهة، مؤكدا عدم وجود خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبط بجهة سياسية.
وأوضح بيان للمكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، بأن السوداني، "أجرى زيارة إلى مقر هيئة النزاهة، وعقد اجتماعا مع رئيس الهيئة القاضي علاء الساعدي والكادر المتقدم فيها".
وأشار البيان، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، إلى أن "السوداني استمع إلى إيجاز عن عمل هيئة النزاهة في مكافحة الفساد، وملاحقة المتسببين والمتورطين بحالات الفساد المالي والإداري".
وأكد السوداني "عدم وجود خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبط بجهة سياسية أو أية شخصية كانت"، مشددا على أن "الحكومة ستقدم كل الدعم إلى هيئة النزاهة، سواء على مستوى الإجراءات التنفيذية أو في الجانب التشريعي، عبر تقديم مشاريع قوانين تتصدى للفساد وتسهم في إغلاق منافذه".
مدينة بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
العراق... القضاء يستدعي موظفين حكوميين كبار للاشتباه في قضايا فساد
18 أكتوبر, 12:27 GMT
وأشار السوداني إلى أن "أول المعايير في التعامل مع حكومات الدول هو في مدى التعاون الذي تبديه مع العراق لتسليم المُدانين بقضايا الفساد واسترداد الأموال المختلسة والمهربة".
وأعلن السوداني "عزم الحكومة تشكيل فريق داعم لهيئة النزاهة يتخذ الصفة القانونية، ولا يتعارض مع صلاحيات الهيئة ومهامها".
وقال إن "الهدف لا يقتصر على زج الفاسدين في السجون، بل يتعدى إلى تقديم الإجراءات الوقائية للحد من الفساد، وزرع ثقافة النزاهة وعفة اليد والحفاظ على المال العام، والحيلولة دون تورط الموظفين في مخالفات أو جرائم فساد".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ пролетает над полевым аэродромом в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала