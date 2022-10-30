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https://sputnikarabic.ae/20221030/روسيا-تدرج-11-إقليما-بريطانيا-على-قائمة-الدول-غير-الصديقة-بسبب-دعمهم-للعقوبات-1069625599.html
روسيا تدرج 11 إقليما بريطانيا على قائمة الدول غير الصديقة بسبب دعمهم للعقوبات
روسيا تدرج 11 إقليما بريطانيا على قائمة الدول غير الصديقة بسبب دعمهم للعقوبات
أدرجت الحكومة الروسية 11 من أقاليم ما وراء البحار التابعة للسيادة البريطانية على قائمة الدول غير الصديقة، بسبب دعمهم للعقوبات المفروضة على روسيا. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T09:01+0000
2022-10-30T09:01+0000
روسيا
بريطانيا
المملكة المتحدة
مجلس الوزراء الروسي
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وقال مجلس الوزراء الروسي، في بيان: "وسعت الحكومة قائمة الدول والأقاليم التي تقوم بتصرفات غير ودية تجاه روسيا والشركات الروسية والمواطنين الروس. وقّع أمر بهذا الصدد وجرت إضافة 11 من أقاليم ما وراء البحار البريطانية إلى القائمة، بسبب دعمهم للعقوبات التي تفرضها المملكة المتحدة ضد روسيا".وتمارس الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، ضغوطا اقتصادية ومالية غير مسبوقة على روسيا، من أجل وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي انطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي.غير أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن الجيش الروسي سينفذ جميع مهام العملية العسكرية، والمتمثلة في حماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، والقضاء على التوجهات النازية في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221011/نيوزيلندا-تفرض-عقوبات-جديدة-ضد-75-شخصا-1068867775.html
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روسيا, بريطانيا, المملكة المتحدة, مجلس الوزراء الروسي
روسيا, بريطانيا, المملكة المتحدة, مجلس الوزراء الروسي

روسيا تدرج 11 إقليما بريطانيا على قائمة الدول غير الصديقة بسبب دعمهم للعقوبات

09:01 GMT 30.10.2022
© Sputnik . Aleksey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا في الكرملين
علم روسيا في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
© Sputnik . Aleksey Kudenko
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أدرجت الحكومة الروسية 11 من أقاليم ما وراء البحار التابعة للسيادة البريطانية على قائمة الدول غير الصديقة، بسبب دعمهم للعقوبات المفروضة على روسيا.
وقال مجلس الوزراء الروسي، في بيان: "وسعت الحكومة قائمة الدول والأقاليم التي تقوم بتصرفات غير ودية تجاه روسيا والشركات الروسية والمواطنين الروس. وقّع أمر بهذا الصدد وجرت إضافة 11 من أقاليم ما وراء البحار البريطانية إلى القائمة، بسبب دعمهم للعقوبات التي تفرضها المملكة المتحدة ضد روسيا".
وتمارس الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، ضغوطا اقتصادية ومالية غير مسبوقة على روسيا، من أجل وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي انطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي.
رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
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غير أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن الجيش الروسي سينفذ جميع مهام العملية العسكرية، والمتمثلة في حماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، والقضاء على التوجهات النازية في أوكرانيا.
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