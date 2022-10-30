https://sputnikarabic.ae/20221030/عضو-الكنيست-المتشدد-بن-غفير-يقول-إنه-سيطلب-حقيبة-الأمن-الداخلي-في-حكومة-برئاسة-نتنياهو-1069645333.html

عضو الكنيست المتشدد "بن غفير" يقول إنه سيطلب حقيبة الأمن الداخلي في حكومة برئاسة نتنياهو

عضو الكنيست المتشدد "بن غفير" يقول إنه سيطلب حقيبة الأمن الداخلي في حكومة برئاسة نتنياهو

قال عضو الكنيست المتشدد إيتمار بن غفير، إنه سيطلب حقيبة الأمن الداخلي في حكومة يمين برئاسة زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو. 30.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-30T17:39+0000

2022-10-30T17:39+0000

2022-10-30T17:40+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

بنيامين نتنياهو

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ويترأس بن غفير إلى جانب بتسلئيل سموتريتش حزب "الصهيونية الدينية"، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيحصل على 14 مقعدا من أصل 120 بالكنيست خلال الانتخابات المقرر إجراؤها بعد غد الثلاثاء، ما يجعله ثالث أكبر حزب.وقال بن غفير في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأحد، إنه سيطالب بمنصب وزير الأمن الداخلي في الحكومة المقبلة، بحسب القناة "12" العبرية.وبحسب قوله، فقد اتخذ قراره بالمطالبة بالمنصب بعد "دراسة جادة"، وبعد وضع خطة منظمة بالتشاور مع مسؤولي الشرطة السابقين.وأضاف: "أعلن أني أعتزم المطالبة بمنصب وزير الأمن الداخلي في حكومة اليمين التي سيتم تشكيلها بعون الله".وتابع: "أفعل ذلك بعد دراسة جادة، عام ونصف من العمل في لجنة الأمن الداخلي (البرلمانية)، ومناقشات يومية وجولات، وعمل تحضيري كبير".وقال إن خطته كوزير للأمن الداخلي تعتمد على خمس نقاط أساسية: "تغيير إجراءات إطلاق النار لرجال الشرطة والجنود"، أي تسهيل عملية إطلاق النار باتجاه مشتبه بهم فلسطينيين، مضيفا: "منح ضباط وجنود الشرطة حصانة شخصية قانونية، وإلغاء "معسكرات الإرهاب" في السجون، ونشاط ضد الإرهاب الزراعي والحمائي، وتوفير أسلحة شخصية للجنود المسرحين".وإيتمار بن غفير معروف بمواقفه المتطرفة تجاه الفلسطينيين، وسبق أن دعا إلى تهجيرهم من أرضهم، كما تسبب لأكثر من مرة في تصعيد الأوضاع في القدس والمسجد الأقصى حيث يقود المستوطنين في العديد من اقتحاماته.ويقود نتنياهو تحالفا من أحزاب اليمين بما في ذلك حزب بن غفير، في مواجهة معسكر آخر يقوده رئيس الوزراء يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس.ويتعين على الحزب الفائز الحصول على تأييد 61 نائبا بالكنيست ليصبح بإمكانه تشكيل الحكومة.

https://sputnikarabic.ae/20221028/قبل-4-أيام-من-الانتخابات-الإسرائيلية-نتنياهو-يحتاج-مقعدا-واحدا-لتشكيل-الحكومة-1069588117.html

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