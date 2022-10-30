https://sputnikarabic.ae/20221030/قطر-تجري-محادثات-لشراء-30-من-منطقة-الاستكشاف-في-المياه-قبالة-لبنان--1069637453.html

قطر تجري محادثات لشراء 30% من منطقة الاستكشاف في المياه قبالة لبنان

قطر تجري محادثات لشراء 30% من منطقة الاستكشاف في المياه قبالة لبنان

نقلت وكالات عن الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، تأكيده قيام الدوحة بمحادثات مع عدة أطراف بهدف الحصول على حصة 30% من منطقة الاستكشاف في المياه بالقرب من لبنان. 30.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-30T14:10+0000

2022-10-30T14:10+0000

2022-10-30T14:10+0000

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اقتصاد

لبنان

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ونقلت وكالة "بلومبرغ" تصريحات عن الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، سعد الكعبي، اليوم الأحد، قال فيها إن "قطر تجري محادثات مع شركتي "توتال إنرجيز" و"إيني" للحصول على حصة 30% في منطقة استكشاف بالمياه بالقرب من لبنان".وأشارت المصادر إلى أن الكعبي قال في حفل أقيم في الدوحة "إن الشركة تجري أيضا محادثات مع الحكومة اللبنانية بشأن قطاع الغاز البحري".وأعلنت الرئاسة اللبنانية، يوم الجمعة الماضي، أن الرئيس اللبناني، ميشال عون، أبلغ عن توصل المحادثات مع ‏الوفد القبرصي إلى صيغة لتعديل الحدود البحرية بين لبنان وقبرص.‏وذكر حساب الرئاسة اللبنانية على "تويتر"، أن "الرئيس عون تبلّغ ذلك من نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب".وبعد سنوات من المفاوضات غير المباشرة، أبرم لبنان وإسرائيل، يوم الخميس الماضي، اتفاقا رسميا لترسيم الحدود البحرية بينهما برعاية أمريكية.ووقّع الرئيس اللبناني ميشال عون على رسالة موافقة بلاده على الاتفاق وسلمها إلى الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، وبعيدا من الإعلام وقّع الوفدان اللبناني والإسرائيلي في غرف منفصلة في الناقورة جنوبي لبنان، على نسخة من الوثيقة الخاصة بإحداثيات الحدود البحرية وتم تسليمها إلى الأمم المتحدة.وأضاف أنه "بالطبع له جانب اقتصادي كبير إذا لم نستغل ثرواتنا بشكل شفاف وواضح ضمن صندوق سيادي يحفظ المال للأجيال اللاحقة، بشكل عام أعتقد أنه كان يومًا تاريخيًا ومميزًا بالنسبة للبنان".

https://sputnikarabic.ae/20221030/الرئاسة-اللبنانية-تعلن-مغادرة-ميشال-عون-قصر-بعبدا-مع-انتهاء-ولايته-1069627689.html

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