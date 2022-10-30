https://sputnikarabic.ae/20221030/وزراء-الخارجية-العرب-يستأنفون-المشاورات-حول-مشروعات-القرارات-المرتقب-رفعها-للقادة-1069636026.html
وزراء الخارجية العرب يستأنفون المشاورات حول مشروعات القرارات المرتقب رفعها للقادة
وزراء الخارجية العرب يستأنفون المشاورات حول مشروعات القرارات المرتقب رفعها للقادة
يستأنف وزراء الخارجية العرب اجتماعهم، اليوم الأحد، لاستكمال المشاورات حول مشروعات القرارات المرتقب رفعها للقادة العرب. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T13:35+0000
2022-10-30T13:35+0000
2022-10-30T13:35+0000
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الجزائر
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وجرت لقاءات ثنائية بين بعض الدول، صباح اليوم، على مستوى وزراء الخارجية لحلحلة الخلافات المرتبطة ببعض الملفات وصياغة القرارات، وأبرزها فيما يرتبط بإدانة التدخل التركي في الملفات العربية.وحسب موفد "سبوتنيك"، فإن اجتماع الأمس على مستوى الوزراء تخلله بعض التباينات حول صياغة مشروعات القرارات، لكن الجهود التي بذلت صباح اليوم الأحد أحدثت بعض الاختراقات في المواقف العربية تجاه صياغة مشروعات القرارت.وبحث وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماعهم التحضيري للقمة العربية في الجزائر، أمس السبت، مجموعة من الملفات ومشروعات القرارات التي تطرح على القادة العرب في القمة رقم 31 لإقرارها.ومن المنتظر أن يتم الاتفاق، اليوم الأحد، على مشروعات القرارات التي ترفع للقادة العرب في القمة، التي تستضيفها الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تحت عنوان "لم الشمل".
https://sputnikarabic.ae/20221030/كاتبة-لبنانية-توضح-حساسية-توقيت-انعقاد-القمة-العربية-في-الجزائر-1069635045.html
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القمة العربية بالجزائر, العالم العربي, جامعة الدول العربية, الجزائر
القمة العربية بالجزائر, العالم العربي, جامعة الدول العربية, الجزائر
وزراء الخارجية العرب يستأنفون المشاورات حول مشروعات القرارات المرتقب رفعها للقادة
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يستأنف وزراء الخارجية العرب اجتماعهم، اليوم الأحد، لاستكمال المشاورات حول مشروعات القرارات المرتقب رفعها للقادة العرب.
وجرت لقاءات ثنائية بين بعض الدول، صباح اليوم، على مستوى وزراء الخارجية لحلحلة الخلافات المرتبطة ببعض الملفات وصياغة القرارات، وأبرزها فيما يرتبط بإدانة التدخل التركي في الملفات العربية.
وحسب موفد "سبوتنيك"، فإن اجتماع الأمس على مستوى الوزراء تخلله بعض التباينات حول صياغة مشروعات القرارات، لكن الجهود التي بذلت صباح اليوم الأحد أحدثت بعض الاختراقات في المواقف العربية تجاه صياغة مشروعات القرارت.
وبحث وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماعهم التحضيري للقمة العربية في الجزائر
، أمس السبت، مجموعة من الملفات ومشروعات القرارات التي تطرح على القادة العرب في القمة رقم 31 لإقرارها.
ومن المنتظر أن يتم الاتفاق، اليوم الأحد، على مشروعات القرارات التي ترفع للقادة العرب في القمة، التي تستضيفها الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تحت عنوان "لم الشمل".