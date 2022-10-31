https://sputnikarabic.ae/20221031/نيبينزيا-يؤكد-أن-روسيا-لا-يمكنها-السماح-بمرور-السفن-عبر-البحر-الأسود-دون-تفتيش-1069687280.html
نيبينزيا يؤكد أن روسيا غير ملزمة بالوفاء بالقرارات بدون مشاركتها بشأن مرور السفن عبر البحر الأسود
نيبينزيا يؤكد أن روسيا غير ملزمة بالوفاء بالقرارات بدون مشاركتها بشأن مرور السفن عبر البحر الأسود
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين، أن روسيا لا يمكنها السماح بمرور السفن عبر البحر الأسود دون تفتيش. 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T16:31+0000
2022-10-31T16:31+0000
2022-10-31T16:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وشدد نيبيزيا على أنه لا يجب تنفيذ الاتفاقات الخاصة بمرور السفن عبر البحر الأسود دون مشاركة روسيا، معتبرا أن القرارات المتخذة من دون روسيا غير ملزِمة.وقال نيبينزيا: "ننطلق من حقيقة أن مبادرة البحر الأسود المبرمة بين روسيا وتركيا وأوكرانيا مع ضمان الأمم المتحدة في 22 يوليو (تموز) لا ينبغي أن تنفذ بدوننا. والقرارات والتدابير المتخذة دون مشاركتنا لا تلزمنا بأي شيء".وشدد على أنه بسبب الحقائق الحالية لإساءة استخدام الممر الإنساني وحقيقة أن البحر الأسود "لا يزال منطقة حرب"، لا يمكن لروسيا "السماح بمرور السفن دون عوائق (حواجز) تفتيشية من قبلنا".ونوه المندوب الروسي إلى أن روسيا ستضطر إلى " اتخاذ تدابير مستقلة للسيطرة على ناقلات البضائع السائبة التي غاب عنها مركز التنسيق المشترك دون موافقتنا." وقال نيبينزيا إن موسكو ستفصل قريباً النتائج والأساليب المتعلقة بتنفيذ صفقة الحبوب.
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روسيا
نيبينزيا يؤكد أن روسيا غير ملزمة بالوفاء بالقرارات بدون مشاركتها بشأن مرور السفن عبر البحر الأسود
16:31 GMT 31.10.2022 (تم التحديث: 16:51 GMT 31.10.2022) تابعنا عبر
يتبع
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين، أن روسيا لا يمكنها السماح بمرور السفن عبر البحر الأسود دون تفتيش.
وشدد نيبيزيا على أنه لا يجب تنفيذ الاتفاقات الخاصة بمرور السفن عبر البحر الأسود دون مشاركة روسيا، معتبرا أن القرارات المتخذة من دون روسيا غير ملزِمة.
وقال نيبينزيا: "ننطلق من حقيقة أن مبادرة البحر الأسود المبرمة بين روسيا وتركيا وأوكرانيا مع ضمان الأمم المتحدة في 22 يوليو (تموز) لا ينبغي أن تنفذ بدوننا. والقرارات والتدابير المتخذة دون مشاركتنا لا تلزمنا بأي شيء".
وشدد على أنه بسبب الحقائق الحالية لإساءة استخدام الممر الإنساني وحقيقة أن البحر الأسود "لا يزال منطقة حرب"، لا يمكن لروسيا "السماح بمرور السفن دون عوائق (حواجز) تفتيشية من قبلنا".
ونوه المندوب الروسي إلى أن روسيا ستضطر إلى " اتخاذ تدابير مستقلة للسيطرة على ناقلات البضائع السائبة التي غاب عنها مركز التنسيق المشترك دون موافقتنا."
وقال نيبينزيا إن موسكو ستفصل قريباً النتائج والأساليب المتعلقة بتنفيذ صفقة الحبوب.