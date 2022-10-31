عربي
نيبينزيا يؤكد أن روسيا غير ملزمة بالوفاء بالقرارات بدون مشاركتها بشأن مرور السفن عبر البحر الأسود
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221031/نيبينزيا-يؤكد-أن-روسيا-لا-يمكنها-السماح-بمرور-السفن-عبر-البحر-الأسود-دون-تفتيش-1069687280.html
نيبينزيا يؤكد أن روسيا غير ملزمة بالوفاء بالقرارات بدون مشاركتها بشأن مرور السفن عبر البحر الأسود
نيبينزيا يؤكد أن روسيا غير ملزمة بالوفاء بالقرارات بدون مشاركتها بشأن مرور السفن عبر البحر الأسود
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين، أن روسيا لا يمكنها السماح بمرور السفن عبر البحر الأسود دون تفتيش. 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T16:31+0000
2022-10-31T16:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103157/12/1031571246_0:227:2835:1821_1920x0_80_0_0_22bbc0589a17dc5c4d71d2a1594dfda0.jpg
وشدد نيبيزيا على أنه لا يجب تنفيذ الاتفاقات الخاصة بمرور السفن عبر البحر الأسود دون مشاركة روسيا، معتبرا أن القرارات المتخذة من دون روسيا غير ملزِمة.وقال نيبينزيا: "ننطلق من حقيقة أن مبادرة البحر الأسود المبرمة بين روسيا وتركيا وأوكرانيا مع ضمان الأمم المتحدة في 22 يوليو (تموز) لا ينبغي أن تنفذ بدوننا. والقرارات والتدابير المتخذة دون مشاركتنا لا تلزمنا بأي شيء".وشدد على أنه بسبب الحقائق الحالية لإساءة استخدام الممر الإنساني وحقيقة أن البحر الأسود "لا يزال منطقة حرب"، لا يمكن لروسيا "السماح بمرور السفن دون عوائق (حواجز) تفتيشية من قبلنا".ونوه المندوب الروسي إلى أن روسيا ستضطر إلى " اتخاذ تدابير مستقلة للسيطرة على ناقلات البضائع السائبة التي غاب عنها مركز التنسيق المشترك دون موافقتنا." وقال نيبينزيا إن موسكو ستفصل قريباً النتائج والأساليب المتعلقة بتنفيذ صفقة الحبوب.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103157/12/1031571246_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_3bfbf11dd8892855e3d7e48db89a6731.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

نيبينزيا يؤكد أن روسيا غير ملزمة بالوفاء بالقرارات بدون مشاركتها بشأن مرور السفن عبر البحر الأسود

16:31 GMT 31.10.2022 (تم التحديث: 16:51 GMT 31.10.2022)
© Sputnik . Nancy Sisil / الانتقال إلى بنك الصورمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
© Sputnik . Nancy Sisil
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يتبع
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين، أن روسيا لا يمكنها السماح بمرور السفن عبر البحر الأسود دون تفتيش.
وشدد نيبيزيا على أنه لا يجب تنفيذ الاتفاقات الخاصة بمرور السفن عبر البحر الأسود دون مشاركة روسيا، معتبرا أن القرارات المتخذة من دون روسيا غير ملزِمة.
وقال نيبينزيا: "ننطلق من حقيقة أن مبادرة البحر الأسود المبرمة بين روسيا وتركيا وأوكرانيا مع ضمان الأمم المتحدة في 22 يوليو (تموز) لا ينبغي أن تنفذ بدوننا. والقرارات والتدابير المتخذة دون مشاركتنا لا تلزمنا بأي شيء".
وشدد على أنه بسبب الحقائق الحالية لإساءة استخدام الممر الإنساني وحقيقة أن البحر الأسود "لا يزال منطقة حرب"، لا يمكن لروسيا "السماح بمرور السفن دون عوائق (حواجز) تفتيشية من قبلنا".
ونوه المندوب الروسي إلى أن روسيا ستضطر إلى " اتخاذ تدابير مستقلة للسيطرة على ناقلات البضائع السائبة التي غاب عنها مركز التنسيق المشترك دون موافقتنا."
وقال نيبينزيا إن موسكو ستفصل قريباً النتائج والأساليب المتعلقة بتنفيذ صفقة الحبوب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала