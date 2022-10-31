https://sputnikarabic.ae/20221031/غريفيث-يقول-إن-عدم-كفاية-عمليات-التفتيش-بمركز-تنسيق-نقل-الحبوب-عرقل-عمله-خلال-الأيام-الماضية-1069687889.html
غريفيث يقول إن عدم كفاية عمليات التفتيش بمركز تنسيق نقل الحبوب عرقل عمله خلال الأيام الماضية
غريفيث يقول إن عدم كفاية عمليات التفتيش بمركز تنسيق نقل الحبوب عرقل عمله خلال الأيام الماضية
أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، أن توقف عملية إخراج الحبوب من أوكرانيا في إطار مبادرة البحر... 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T16:48+0000
2022-10-31T16:48+0000
2022-10-31T16:48+0000
العالم
منظمة الأمم المتحدة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1068571450_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_60772e6c874feff56aeb5707410e17af.jpg
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين: "في الأيام التي سبقت تعليق روسيا لمشاركتها، تعثرت العمليات بسبب عدم كفاية القدرة على التفتيش".وأشار غريفيث إلى أن، "مركز التنسيق المشترك في إسطنبول أجرى تفتيشا على متن 100 سفينة في إطار صفقة الحبوب على مدار اليوم".وأفاد غريفيث عبر حديثه بأن "الأمم المتحدة تأمل في استئناف عمل الخبراء الروس في مركز التنسيق المشترك بإسطنبول".وقررت موسكو، في وقت سابق، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب الموقعة في يوليو/ تموز الماضي، وذلك تعليقا على الهجوم الإرهابي الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي.وصرحت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت 29 أكتوبر/ تشرين الأول، أن سفن أسطول البحر الأسود الروسي، التي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، تشارك في ضمان أمن "ممر الحبوب".
https://sputnikarabic.ae/20221031/منسق-الأمم-المتحدة-يقول-لا-يمكن-أن-تكون-سفن-الشحن-أهدافا-عسكرية-1069656937.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1068571450_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ff527c0f52450b3e5206b3566e4aae83.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, منظمة الأمم المتحدة, روسيا
العالم, منظمة الأمم المتحدة, روسيا
غريفيث يقول إن عدم كفاية عمليات التفتيش بمركز تنسيق نقل الحبوب عرقل عمله خلال الأيام الماضية
تابعنا عبر
أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، أن توقف عملية إخراج الحبوب من أوكرانيا في إطار مبادرة البحر الأسود يعود لعدم كفاية عمليات التفتيش في الأيام التي سبقت تعليق روسيا مشاركتها.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين: "في الأيام التي سبقت تعليق روسيا لمشاركتها
، تعثرت العمليات بسبب عدم كفاية القدرة على التفتيش".
وأشار غريفيث إلى أن، "مركز التنسيق المشترك في إسطنبول أجرى تفتيشا على متن 100 سفينة في إطار صفقة الحبوب على مدار اليوم".
وأفاد غريفيث عبر حديثه بأن "الأمم المتحدة تأمل في استئناف عمل الخبراء الروس في مركز التنسيق المشترك بإسطنبول".
وقررت موسكو، في وقت سابق، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب الموقعة
في يوليو/ تموز الماضي، وذلك تعليقا على الهجوم الإرهابي الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي.
وصرحت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت 29 أكتوبر/ تشرين الأول، أن سفن أسطول البحر الأسود الروسي، التي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، تشارك في ضمان أمن "ممر الحبوب".