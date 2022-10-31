https://sputnikarabic.ae/20221031/غريفيث-يقول-إن-عدم-كفاية-عمليات-التفتيش-بمركز-تنسيق-نقل-الحبوب-عرقل-عمله-خلال-الأيام-الماضية-1069687889.html

غريفيث يقول إن عدم كفاية عمليات التفتيش بمركز تنسيق نقل الحبوب عرقل عمله خلال الأيام الماضية

غريفيث يقول إن عدم كفاية عمليات التفتيش بمركز تنسيق نقل الحبوب عرقل عمله خلال الأيام الماضية

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، أن توقف عملية إخراج الحبوب من أوكرانيا في إطار مبادرة البحر... 31.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-31T16:48+0000

2022-10-31T16:48+0000

2022-10-31T16:48+0000

العالم

منظمة الأمم المتحدة

روسيا

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين: "في الأيام التي سبقت تعليق روسيا لمشاركتها، تعثرت العمليات بسبب عدم كفاية القدرة على التفتيش".وأشار غريفيث إلى أن، "مركز التنسيق المشترك في إسطنبول أجرى تفتيشا على متن 100 سفينة في إطار صفقة الحبوب على مدار اليوم".وأفاد غريفيث عبر حديثه بأن "الأمم المتحدة تأمل في استئناف عمل الخبراء الروس في مركز التنسيق المشترك بإسطنبول".وقررت موسكو، في وقت سابق، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب الموقعة في يوليو/ تموز الماضي، وذلك تعليقا على الهجوم الإرهابي الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي.وصرحت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت 29 أكتوبر/ تشرين الأول، أن سفن أسطول البحر الأسود الروسي، التي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، تشارك في ضمان أمن "ممر الحبوب".

https://sputnikarabic.ae/20221031/منسق-الأمم-المتحدة-يقول-لا-يمكن-أن-تكون-سفن-الشحن-أهدافا-عسكرية-1069656937.html

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