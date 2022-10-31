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https://sputnikarabic.ae/20221031/مقاطعة-غوميل-البيلاروسية-تعلن-عن-اختبار-دوري-لصفارات-إنذار-المدنية-1069675981.html
مقاطعة غوميل البيلاروسية تعلن عن اختبار دوري لصفارات إنذار المدنية
مقاطعة غوميل البيلاروسية تعلن عن اختبار دوري لصفارات إنذار المدنية
أفادت الإدارة الإقليمية بوزارة حالات الطوارئ البيلاروسية، أنه سيتم تشغيل صفارات الإنذار في مقاطعة غوميل في الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T14:00+0000
2022-10-31T14:00+0000
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وقال رجال الإنقاذ أنه "سيتم إجراء فحص شامل لأنظمة الإنذار، وهذا الإجراء مخطط له، لذلك لا داعي للقلق".ووفقا لنائب رئيس القسم الإقليمي بوزارة حالات الطوارئ، ألكسندر ميركولوف، "يتم فحص نظام الإنذار كل عام، وإنه في 1 و2 نوفمبر، سيتم تشغيل صفارات الإنذار لمدة خمس ثوان لاختبار وظائفها".وسيختبر المتخصصون النظام الآلي للإخطار المركزي للسكان، سيتم إطلاقه من مركز التحكم التشغيلي التابع لوزارة حالات الطوارئ في مقاطعة غوميل.وسيتلقى سكان المنطقة رسائل نصية قصيرة على هواتفهم حول بدء التحقق من أنظمة الإنذار. سيتم تشغيل صفارات الإنذار الكهربائية ثلاث مرات على الأقل، بدءا من الساعة 10 صباحا.وأثناء فحص النظام المجدول، يجب على السكان اتباع التعليمات. قد يضطرون إلى الاحتماء في أماكن الحماية وقضاء بعض الوقت هناك.
https://sputnikarabic.ae/20221031/إطلاق-صفارات-الإنذار-ودوي-انفجارات-عدة-في-مختلف-مدن-أوكرانيا-1069655160.html
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العالم, بيلاروس
العالم, بيلاروس

مقاطعة غوميل البيلاروسية تعلن عن اختبار دوري لصفارات إنذار المدنية

14:00 GMT 31.10.2022
© Sputnik . Boris Babanovمبنى برلمان بيلاروسيا
مبنى برلمان بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
© Sputnik . Boris Babanov
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أفادت الإدارة الإقليمية بوزارة حالات الطوارئ البيلاروسية، أنه سيتم تشغيل صفارات الإنذار في مقاطعة غوميل في الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وقال رجال الإنقاذ أنه "سيتم إجراء فحص شامل لأنظمة الإنذار، وهذا الإجراء مخطط له، لذلك لا داعي للقلق".
ووفقا لنائب رئيس القسم الإقليمي بوزارة حالات الطوارئ، ألكسندر ميركولوف، "يتم فحص نظام الإنذار كل عام، وإنه في 1 و2 نوفمبر، سيتم تشغيل صفارات الإنذار لمدة خمس ثوان لاختبار وظائفها".
وسيختبر المتخصصون النظام الآلي للإخطار المركزي للسكان، سيتم إطلاقه من مركز التحكم التشغيلي التابع لوزارة حالات الطوارئ في مقاطعة غوميل.
وسيتلقى سكان المنطقة رسائل نصية قصيرة على هواتفهم حول بدء التحقق من أنظمة الإنذار. سيتم تشغيل صفارات الإنذار الكهربائية ثلاث مرات على الأقل، بدءا من الساعة 10 صباحا.
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
إطلاق صفارات الإنذار ودوي انفجارات عدة في مختلف مدن أوكرانيا
06:21 GMT
وأثناء فحص النظام المجدول، يجب على السكان اتباع التعليمات. قد يضطرون إلى الاحتماء في أماكن الحماية وقضاء بعض الوقت هناك.
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