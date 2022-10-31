https://sputnikarabic.ae/20221031/مقاطعة-غوميل-البيلاروسية-تعلن-عن-اختبار-دوري-لصفارات-إنذار-المدنية-1069675981.html

مقاطعة غوميل البيلاروسية تعلن عن اختبار دوري لصفارات إنذار المدنية

مقاطعة غوميل البيلاروسية تعلن عن اختبار دوري لصفارات إنذار المدنية

أفادت الإدارة الإقليمية بوزارة حالات الطوارئ البيلاروسية، أنه سيتم تشغيل صفارات الإنذار في مقاطعة غوميل في الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. 31.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-31T14:00+0000

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بيلاروس

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وقال رجال الإنقاذ أنه "سيتم إجراء فحص شامل لأنظمة الإنذار، وهذا الإجراء مخطط له، لذلك لا داعي للقلق".ووفقا لنائب رئيس القسم الإقليمي بوزارة حالات الطوارئ، ألكسندر ميركولوف، "يتم فحص نظام الإنذار كل عام، وإنه في 1 و2 نوفمبر، سيتم تشغيل صفارات الإنذار لمدة خمس ثوان لاختبار وظائفها".وسيختبر المتخصصون النظام الآلي للإخطار المركزي للسكان، سيتم إطلاقه من مركز التحكم التشغيلي التابع لوزارة حالات الطوارئ في مقاطعة غوميل.وسيتلقى سكان المنطقة رسائل نصية قصيرة على هواتفهم حول بدء التحقق من أنظمة الإنذار. سيتم تشغيل صفارات الإنذار الكهربائية ثلاث مرات على الأقل، بدءا من الساعة 10 صباحا.وأثناء فحص النظام المجدول، يجب على السكان اتباع التعليمات. قد يضطرون إلى الاحتماء في أماكن الحماية وقضاء بعض الوقت هناك.

https://sputnikarabic.ae/20221031/إطلاق-صفارات-الإنذار-ودوي-انفجارات-عدة-في-مختلف-مدن-أوكرانيا-1069655160.html

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