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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221101/بوتين-وأردغان-يناقشان-هاتفيا-مسألة-اتفاقية-الحبوب--1069716422.html
بوتين وأردغان يناقشان هاتفيا مسألة "اتفاقية الحبوب"
بوتين وأردغان يناقشان هاتفيا مسألة "اتفاقية الحبوب"
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، هاتفيا الوضع المتعلق بـ"اتفاقية الحبوب"، التي أعلنت روسيا سابقا تعليق... 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T14:08+0000
2022-11-01T14:28+0000
روسيا
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وبحسب البيان الصادر عن مكتب الرئيس التركي، فقد أعرب أردوغان في المحادثات مع بوتين، عن ثقته في أنه سيتم العثور على حل فيما يتعلق بإمدادات الحبوب.واعتبر أردوغان أنه إذا قاموا (الأطراف) بحل أزمة الحبوب بنهج بناء، فإنهم سيشجعون الخطوات التي يجب اتخاذها في طريق العودة إلى المفاوضات، بحسب "الأناضول".
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

بوتين وأردغان يناقشان هاتفيا مسألة "اتفاقية الحبوب"

14:08 GMT 01.11.2022 (تم التحديث: 14:28 GMT 01.11.2022)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
© Sputnik . POOL
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يتبع
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، هاتفيا الوضع المتعلق بـ"اتفاقية الحبوب"، التي أعلنت روسيا سابقا تعليق مشاركتها فيها على خلفية هجمات نفذتها القوات الأوكرانية مستغلة المعبر الآمن في البحر الأسود.
وبحسب البيان الصادر عن مكتب الرئيس التركي، فقد أعرب أردوغان في المحادثات مع بوتين، عن ثقته في أنه سيتم العثور على حل فيما يتعلق بإمدادات الحبوب.

"أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تم خلال المحادثة بحث القضايا الإقليمية... وقال الرئيس أردوغان إن أنقرة ستستمر في اتخاذ الخطوات اللازمة لجميع الأطراف. لحل المشاكل المتعلقة بتنفيذ اتفاقية اسطنبول بشأن توريد الحبوب".

الرئاسة التركية
واعتبر أردوغان أنه إذا قاموا (الأطراف) بحل أزمة الحبوب بنهج بناء، فإنهم سيشجعون الخطوات التي يجب اتخاذها في طريق العودة إلى المفاوضات، بحسب "الأناضول".

"مشيرا (أردوغان) إلى أنه واثق من أنه في قضية (اتفاقية الحبوب) هذه، كما هو الحال في العديد من القضايا الأخرى، أنقرة وموسكو تؤسسان تعاونا موجها نحو الحل، وقال الرئيس أردوغان إن حل أزمة الحبوب من خلال نهج بناء سيشجع الخطوات التي يجب اتخاذها للعودة إلى المفاوضات (بين موسكو وكييف)".

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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:29 GMT
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