https://sputnikarabic.ae/20221101/بوتين-يطلع-أردوغان-على-أسباب-تعليق-الجانب-الروسي-مشاركته-في-اتفاقية-الحبوب--1069719386.html
بوتين يطلع أردوغان على أسباب تعليق الجانب الروسي مشاركته في "اتفاقية الحبوب"
بوتين يطلع أردوغان على أسباب تعليق الجانب الروسي مشاركته في "اتفاقية الحبوب"
أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، على أسباب قرار الجانب الروسي تعليق مشاركته في "اتفاقية الحبوب". 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T15:58+0000
2022-11-01T15:58+0000
2022-11-01T16:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وبحسب البيان الصادر عن الكرملين، فقد "جرى تبادل مفصل لوجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالوضع الراهن المتعلق بتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بمشاركة الجانب التركي بشأن تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود".
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روسيا, العالم
بوتين يطلع أردوغان على أسباب تعليق الجانب الروسي مشاركته في "اتفاقية الحبوب"
15:58 GMT 01.11.2022 (تم التحديث: 16:03 GMT 01.11.2022) تابعنا عبر
يتبع
أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، على أسباب قرار الجانب الروسي تعليق مشاركته في "اتفاقية الحبوب".
وبحسب البيان الصادر عن الكرملين، فقد "جرى تبادل مفصل لوجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالوضع الراهن المتعلق بتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بمشاركة الجانب التركي بشأن تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود".
"وأبلغ (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين بأسباب قرار روسيا تعليق هذه الصفقة. تم التأكيد على أن نظام كييف، بدعم من القائمين عليه الغربيين، استخدم الممر الإنساني البحري الذي تم إنشاؤه لنقل الحبوب الأوكرانية من أجل تنفيذ ضربات على البنية التحتية وسفن أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول، التي كلفت بضمان التشغيل الآمن للطريق المذكور. من الضروري إجراء تحقيق مفصل في ملابسات هذا الحادث وأيضًا بعد تلقي ضمانات حقيقية من كييف بالامتثال الصارم لاتفاقيات اسطنبول، ولا سيما بشأن عدم استخدام الممر الإنساني لأغراض عسكرية. وبعد ذلك فقط يمكن النظر في مسألة استئناف العمل في إطار "مبادرة البحر الأسود" هذه".