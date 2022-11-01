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بوتين يطلع أردوغان على أسباب تعليق الجانب الروسي مشاركته في "اتفاقية الحبوب"
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221101/بوتين-يطلع-أردوغان-على-أسباب-تعليق-الجانب-الروسي-مشاركته-في-اتفاقية-الحبوب--1069719386.html
بوتين يطلع أردوغان على أسباب تعليق الجانب الروسي مشاركته في "اتفاقية الحبوب"
بوتين يطلع أردوغان على أسباب تعليق الجانب الروسي مشاركته في "اتفاقية الحبوب"
أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، على أسباب قرار الجانب الروسي تعليق مشاركته في "اتفاقية الحبوب". 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T15:58+0000
2022-11-01T16:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وبحسب البيان الصادر عن الكرملين، فقد "جرى تبادل مفصل لوجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالوضع الراهن المتعلق بتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بمشاركة الجانب التركي بشأن تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود".
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

بوتين يطلع أردوغان على أسباب تعليق الجانب الروسي مشاركته في "اتفاقية الحبوب"

15:58 GMT 01.11.2022 (تم التحديث: 16:03 GMT 01.11.2022)
© Sputnik . Sergei Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورتدشين "التيار التركي" بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 8 يناير 2020
تدشين التيار التركي بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 8 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
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أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، على أسباب قرار الجانب الروسي تعليق مشاركته في "اتفاقية الحبوب".
وبحسب البيان الصادر عن الكرملين، فقد "جرى تبادل مفصل لوجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالوضع الراهن المتعلق بتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بمشاركة الجانب التركي بشأن تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود".

"وأبلغ (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين بأسباب قرار روسيا تعليق هذه الصفقة. تم التأكيد على أن نظام كييف، بدعم من القائمين عليه الغربيين، استخدم الممر الإنساني البحري الذي تم إنشاؤه لنقل الحبوب الأوكرانية من أجل تنفيذ ضربات على البنية التحتية وسفن أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول، التي كلفت بضمان التشغيل الآمن للطريق المذكور. من الضروري إجراء تحقيق مفصل في ملابسات هذا الحادث وأيضًا بعد تلقي ضمانات حقيقية من كييف بالامتثال الصارم لاتفاقيات اسطنبول، ولا سيما بشأن عدم استخدام الممر الإنساني لأغراض عسكرية. وبعد ذلك فقط يمكن النظر في مسألة استئناف العمل في إطار "مبادرة البحر الأسود" هذه".

الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:38 GMT
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