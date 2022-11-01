https://sputnikarabic.ae/20221101/دبلوماسي-روسي-الغرب-لم-يستطع-إثبات-عدم-تورط-كييف-في-الهجوم-على-أسطول-البحر-الأسود---1069699792.html
دبلوماسي روسي: الغرب لم يستطع إثبات عدم تورط كييف في الهجوم على أسطول البحر الأسود
دبلوماسي روسي: الغرب لم يستطع إثبات عدم تورط كييف في الهجوم على أسطول البحر الأسود
قال النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم السبت، إن الدبلوماسيين الغربيين لم يتمكنوا من إثبات أن كييف لم تشارك في الهجوم على سفن... 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T08:02+0000
2022-11-01T08:02+0000
2022-11-01T08:02+0000
روسيا
أسطول البحر الأسود
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وقال بوليانسكي عبر قناته على تطبيق "تليغرام": "من المثير للاهتمام، أننا لم نسمع نفيا مباشرا بأن الأوكرانيين نفذوا الهجمات بمساعدة وإشراف الغرب".وأشار بوليانسكي إلى أن الوفود الغربية حملت روسيا ببساطة "المسؤولية عن الوضع بشكل عام"، وتذكروا الهجمات على البنية التحتية في أوكرانيا، "وخوفوا العالم من جوع عالمي" كما يقولون بسبب خطوات موسكو ودعوا إلى العودة الفورية للمشاركة في صفقة الغذاء.يذكر أن بوليانسكي، فال يوم السبت الماضي، أن روسيا طلبت عقد جلسة في مجلس الأمن الدولي في 31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، على خلفية الهجوم الأوكراني على سفن روسية في سيفاستوبول.وأضاف بوليانسكي "في ضوء الهجوم الذي نفذته أوكرانيا ضد سفن أسطول البحر الأسود التي كانت تعمل على تأمين السفن التي تنقل الحبوب الأوكرانية في إطار ما يسمى بمبادرة البحر الأسود، فإن البعثة الدائمة أخطرت الأمين العام للأمم المتحدة بأن روسيا تعلق مشاركتها في المبادرة".وصرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت 29 أكتوبر، أن سفن أسطول البحر الأسود الروسي، التي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، تشارك في ضمان أمن "ممر الحبوب".
https://sputnikarabic.ae/20221029/مجلس-الأمن-يجتمع-خلال-أيام-لمناقشة-الهجوم-الأوكراني-على-أسطول-البحر-الأسود-الروسي-1069607754.html
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روسيا, أسطول البحر الأسود
روسيا, أسطول البحر الأسود
دبلوماسي روسي: الغرب لم يستطع إثبات عدم تورط كييف في الهجوم على أسطول البحر الأسود
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قال النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم السبت، إن الدبلوماسيين الغربيين لم يتمكنوا من إثبات أن كييف لم تشارك في الهجوم على سفن أسطول البحر الأسود.
وقال بوليانسكي عبر قناته على تطبيق "تليغرام": "من المثير للاهتمام، أننا لم نسمع نفيا مباشرا بأن الأوكرانيين نفذوا الهجمات بمساعدة وإشراف الغرب".
وأشار بوليانسكي إلى أن الوفود الغربية حملت روسيا ببساطة "المسؤولية عن الوضع بشكل عام"، وتذكروا الهجمات على البنية التحتية في أوكرانيا، "وخوفوا العالم من جوع عالمي" كما يقولون بسبب خطوات موسكو ودعوا إلى العودة الفورية للمشاركة في صفقة الغذاء.
يذكر أن بوليانسكي، فال يوم السبت الماضي، أن روسيا طلبت عقد جلسة في مجلس الأمن الدولي
في 31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، على خلفية الهجوم الأوكراني على سفن روسية في سيفاستوبول.
وأضاف بوليانسكي "في ضوء الهجوم الذي نفذته أوكرانيا ضد سفن أسطول البحر الأسود
التي كانت تعمل على تأمين السفن التي تنقل الحبوب الأوكرانية في إطار ما يسمى بمبادرة البحر الأسود، فإن البعثة الدائمة أخطرت الأمين العام للأمم المتحدة بأن روسيا تعلق مشاركتها في المبادرة".
وصرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت 29 أكتوبر، أن سفن أسطول البحر الأسود الروسي، التي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، تشارك في ضمان أمن "ممر الحبوب".