https://sputnikarabic.ae/20221101/روسيا-وإيران-توقعان-وثيقة-تعاون-استراتيجي-خلال-اجتماعات-اللجنة-الاقتصادية-المشتركة-1069725014.html
روسيا وإيران توقعان وثيقة تعاون استراتيجي خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة
روسيا وإيران توقعان وثيقة تعاون استراتيجي خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة
وقعت روسيا وإيران على وثيقة تعاون استراتيجي لتطوير العلاقات الثنائية وذلك خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة في الشيشان. 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T18:46+0000
2022-11-01T18:46+0000
2022-11-01T18:46+0000
روسيا
اقتصاد
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طهران - سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، اليوم الثلاثاء: "تم التوقيع على الوثيقة الاستراتيجية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وروسيا الاتحادية من قبل وزير النفط الإيراني جواد أوجي بصفته رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وروسيا وألكسندر نوفاك، نائب رئيس وزراء روسيا".كما انبثق عن الاجتماع "توقيع مذكرة تعاون ثنائية في مجال الصحة بين محمد حسين نيكنام، المدير العام للتعاون الدولي في وزارة الصحة والتعليم الطبي الإيرانية وسيرغي جلاجولوف، نائب وزير الصحة في روسيا".كما لفت الوزير الإيراني إلى أن "مستوى التبادلات الاقتصادية بين البلدين سيتجاوز قريباً حدود 4 مليارات دولار".وتستضيف روسيا الدورة السادسة عشرة للجنة الاقتصادية الروسية الإيرانية المشتركة في الشيشان، خلال الفترة من 29 أكتوبر/ تشرين الأول، إلى الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.وناقشت اللجنة مسائل الطاقة وتطوير حقول النفط الإيرانية وتبادل النفط والغاز بين البلدين، وكذلك مجالات الزراعة والصادرات المتبادلة من المنتجات الزراعية بين البلدين، ومناقشة الاتفاقيات الحالية بين البلدين في هذا الصدد.كما تناولت العراقيل التي تمنع فتح ممر "الشمال الجنوب" الذي يربط روسيا بالمحيط الهندي عبر الأراضي الإيرانية.
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https://sputnikarabic.ae/20221101/روسيا-وإيران-تدرسان-التعاون-في-مجال-مصادر-الطاقة-المتجددة-1069720232.html
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روسيا, اقتصاد
روسيا وإيران توقعان وثيقة تعاون استراتيجي خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة
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وقعت روسيا وإيران على وثيقة تعاون استراتيجي لتطوير العلاقات الثنائية وذلك خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة في الشيشان.
طهران - سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، اليوم الثلاثاء: "تم التوقيع على الوثيقة الاستراتيجية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وروسيا الاتحادية من قبل وزير النفط الإيراني جواد أوجي بصفته رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وروسيا وألكسندر نوفاك، نائب رئيس وزراء روسيا".
وأضافت الوكالة أن الاجتماع نتج عنه "توقيع اتفاقية منح قرض لإدخال الكهرباء على مشروع خط سكة حديد إنشيبرون - جارمسار بين علي فكري، نائب وزير الاقتصاد والمالية والمدير العام لمنظمة الاستثمار والمساعدة الاقتصادية والفنية الإيرانية، وفلاديمير إيليتشوف، نائب وزير الاقتصاد الروسي".
كما انبثق عن الاجتماع "توقيع مذكرة تعاون ثنائية في مجال الصحة بين محمد حسين نيكنام، المدير العام للتعاون الدولي في وزارة الصحة والتعليم الطبي الإيرانية وسيرغي جلاجولوف، نائب وزير الصحة في روسيا".
وتعليقا على توقيع الوثيقة الاستراتيجية للعلاقات الثنائية، قال وزير النفط الإيراني ورئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة الإيرانية الروسية من الجانب الإيراني، جواد أوجي، إنها "خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الرؤية للعلاقات الإيرانية الروسية ومع تنفيذ بنود هذه الوثيقة سيدخل التعاون بين البلدين مجالات جديدة".
كما لفت الوزير الإيراني إلى أن "مستوى التبادلات الاقتصادية بين البلدين سيتجاوز قريباً حدود 4 مليارات دولار".
وتستضيف روسيا الدورة السادسة عشرة للجنة الاقتصادية الروسية الإيرانية المشتركة
في الشيشان، خلال الفترة من 29 أكتوبر/ تشرين الأول، إلى الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
وناقشت اللجنة مسائل الطاقة وتطوير حقول
النفط الإيرانية وتبادل النفط والغاز بين البلدين، وكذلك مجالات الزراعة والصادرات المتبادلة من المنتجات الزراعية بين البلدين، ومناقشة الاتفاقيات الحالية بين البلدين في هذا الصدد.
كما تناولت العراقيل التي تمنع فتح ممر "الشمال الجنوب" الذي يربط روسيا بالمحيط الهندي عبر الأراضي الإيرانية.